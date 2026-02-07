La settimana dell’oroscopo dal 9 al 15 febbraio promette un ritmo intenso, scandito dal desiderio di esprimersi senza filtri e di seguire la propria autenticità. Leone svetta fra i segni grazie alla capacità di attirare luce e opportunità: la sua passione investe anche gli altri, che troveranno punti di svolta memorabili. In questa maratona zodiacale spiccano le occasioni relazionali, ma anche momenti di introspezione e decisioni che segneranno percorsi inediti. Gemelli e Ariete sperimentano aperture inattese, mentre Acquario e Pesci sentono la necessità di ridefinire i confini della propria storia.

A Bilancia e Vergine tocca il ruolo di pacieri, ma questa volta il loro equilibrio sarà messo seriamente alla prova.

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio, segno per segno

Ariete: la scintilla divampa – La vostra energia sembra quella di una nuova stagione di Stranger Things: siete pronti a sollevare lo sguardo e attraversare portali sconosciuti in amore e lavoro. Le relazioni crescono dove c’è spazio per la sorpresa. Nulla vi ferma, tranne forse la tentazione di bruciare le tappe: sostate un attimo dove sentite battiti veri.



Toro: la forza della continuità – Sfila sulle passerelle della quotidianità con la sicurezza di chi ha imparato a fidarsi della propria voce. Le questioni di cuore trovano equilibrio, anche se il passato torna sotto forma di dubbi improvvisi.

Nel lavoro emerge una vena creativa simile alle trovate sceniche di Bauhaus, pronte a dare concretezza a un progetto che attendeva da tempo.



Gemelli: parole che incantano – Questa settimana siete come il protagonista di Dune che sussurra e smuove le folle. La comunicazione è la vostra arma segreta: in ambito sentimentale un messaggio singolare può cambiare gli equilibri. Amici e colleghi si lasciano trascinare, ma mantenete limiti chiari per evitare dispersioni.



Cancro: il porto emotivo – Tra una risata e un ricordo, riscattate il passato affrontando con delicatezza le sfide della settimana. In amore, chi vi vuole bene riconosce la profondità dei vostri gesti, come in una sequenza commovente di This Is Us.

Nel lavoro lasciatevi guidare dall’empatia, senza però confondere il personale con il collettivo.



Leone: il palco è vostro – In questa settimana recitate da protagonisti una nuova puntata di Euphoria. Brillate naturalmente, in amore come nelle piccole interazioni di tutti i giorni. Sperimentate la gioia di essere ascoltati, attraete imprevisti positivi e riuscite a convincere anche chi non concede sconti. Chi vi sta accanto vi segue come una folla durante un concerto di Beyoncé.



Vergine: rigore e tenerezza – Dividete la settimana in capitoli precisi come una playlist perfetta. Al lavoro, ogni dettaglio conta, ma un incontro potrebbe scombinare la vostra agenda ferrea. In amore sono premiate le attenzioni semplici, mai scontate, che fanno la differenza più di mille dichiarazioni da pellicola.





Bilancia: l’arte dell’equilibrio – Vi muovete come danzatori sulle corde sospese di Cirque du Soleil. Siete chiamati a far convivere esigenze opposte tra amici o in famiglia, ma trovate una mediazione solo ascoltando anche le vostre emozioni. In amore serve una dose di coraggio in più.



Scorpione: trasformazione costante – Il vostro oroscopo vi vede esplorare sentieri metafisici, come nel finale di Blade Runner. Incontrate attriti sia in amore che in ufficio ma è proprio dagli scontri che nasce il rinnovamento. Fidatevi dei colpi di scena.



Sagittario: viaggio mentale – Risvegliate la curiosità e la meraviglia tipiche di The Mandalorian. Amore e amicizie sono itinerari di esplorazione non lineari: lasciate che il caso vi porti dove serve.

I sogni di inizio anno tornano a bussare.



Capricorno: determinazione e intesa – Costruite con la precisione di una mappa di Game of Thrones. Sul lavoro siete affidabili, in amore lasciate cadere le difese quando meno ve lo aspettate. La quotidianità si illumina grazie a una parola giusta, detta al momento opportuno.



Acquario: confini da riscrivere – Sentite di appartenere a più mondi, come in Doctor Who. Trovate nuove forme di libertà nei rapporti personali e aprite il campo alle idee più insolite. I legami sono da aggiornare, ma senza rinunciare alla vostra unicità.

Pesci: immersioni profonde – L’oroscopo della settimana racconta la vostra attitudine alla sensibilità. Navigando come in The Shape of Water, combattete per custodire ciò che vi rende diversi. Nelle relazioni preferite la profondità alla quantità; il silenzio giusto vale più di mille conversazioni caotiche.