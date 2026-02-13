L’oroscopo di oggi 13 febbraio invita ogni segno a indossare il proprio carattere come fosse un capo iconico di Friends: ciò che indossate vi definisce ma le vostre azioni vi raccontano. Il Sagittario, oggi particolarmente ispirato e audace senza sforzi, conduce una giornata in cui l’istinto incontra la curiosità. Non mancheranno svolte anche per Cancro e Ariete che attraversano in modo diverso questa striscia fortunata. I più inquieti, come Scorpione e Vergine, dovranno invece cercare nuove coordinate interiori. Il consiglio collettivo è sintonizzarsi sulla frequenza di un buon ascolto, come si fa con i vinili di David Bowie durante le notti che non finiscono mai.

Oroscopo di venerdì 13 febbraio: la giornata segno per segno

Ariete: la vostra giornata si apre con il desiderio di spezzare la routine. Potete concedervi qualche stravolgimento creativo in stile Stranger Things senza temere il giudizio. In amore le vostre parole acquistano peso se accompagnate da gesti semplici e sinceri. Nel lavoro chi ha bisogno di chiarezza potrà ottenerla lanciando una domanda diretta durante il primo caffè della mattina. Soldi e progetti sono favoriti se alimentati da entusiasmo reale.

Toro: oggi la costanza rimane la vostra ancora. Cogliete la forza delle piccole abitudini e delle pause rigeneranti come in una serata binge watching di The Crown. In amore evita rigidità e lascia spazio a silenzi che sanno parlare.

Chi lavora con voi apprezza la regolarità delle vostre proposte. Per il denaro piccole soddisfazioni arrivano se mantenete sobrietà nelle scelte.

Gemelli: siete il segno più incline a moltiplicare le connessioni. Messaggi improvvisi o incontri esclusivi vi regalano qualche lampo di euforia da festival in stile Coachella. In coppia portate aria di novità mentre sul lavoro siete la voce fuori dal coro. Per quanto riguarda i soldi restano in equilibrio, se evitate spese impulsive.

Cancro: la profondità emotiva diventa protagonista di oggi, come in una ballata dei Radiohead ascoltata sotto la pioggia. Siate trasparenti con chi amate e aspettatevi intuizioni improvvise anche in contesti lavorativi.

Le entrate sono stabili ma potrete scoprire sorprese da una fonte inaspettata, forse una vecchia amicizia. Attenzione solo all’eccesso di malinconia.

Leone: ogni vostra azione ha una carica che può ispirare chi vi osserva. Siate generosi ma anche un po’ rock, come i Queen sul palco di Wembley. Oggi amore e lavoro si intrecciano in modo spettacolare, non abbiate paura di offrire un piccolo colpo di scena. Gli investimenti sono prudenti ma originali.

Vergine: se la perfezione resta irraggiungibile, potete almeno permettervi l’ironia di chi guarda la serie The Office senza prendere nulla troppo sul serio. Un piccolo imprevisto permette di testare la vostra capacità di reazione amorosa. Nel lavoro mantenete la rotta.

Denaro nella norma ma qualche occasione per riorganizzare le spese.

Bilancia: oggi la ricerca dell’armonia ricorda l’eleganza di una scena di Call Me By Your Name. Le relazioni sono il vostro punto di forza, anche se a tratti vi sentite sospesi. Un collega potrebbe proporre una soluzione inaspettata sul lavoro, voi valutate con calma. Soldi senza scossoni, ma siate prudenti nelle collaborazioni.

Scorpione: il bisogno di penetrare le apparenze oggi vi porta dove pochi osano. Prendete esempio dalla tensione di un thriller di Alfred Hitchcock: il mistero può essere un alleato. In amore siate meno enigmatici, nel lavoro più flessibili. Per il denaro occorre strategia, niente mosse avventate.

Sagittario: con lo spirito libero di chi mette piede fuori dagli schemi Matrix il vostro oroscopo di oggi annuncia brio e leggerezza.

In amore siete aperti agli imprevisti che suonano come una canzone dei Beatles sull’autobus. Nel lavoro è il momento di lanciare nuove idee: la fortuna vi accompagna, purché vi mostriate autentici. Nei soldi piccole vittorie inattese.

Capricorno: la disciplina vi permette di scalare la vostra personale montagna, come un atleta in Allenarsi con Taylor Swift nelle cuffie. In amore siate più teneri e meno categorici. Nel lavoro il pragmatismo premia, specie chi si trova in una fase di riorganizzazione. Soldi regolari, attenzione agli investimenti superflui.

Acquario: la fantasia è la vostra risorsa e oggi trasforma ogni ostacolo in un videogioco come The Legend of Zelda. In amore potete sorprendere con un gesto imprevedibile.

Nel lavoro fidatevi dei guizzi d’ispirazione. Nei soldi non inseguite mode del momento, restate fedeli ai vostri valori.

Pesci: per voi oggi l’immaginazione diventa porto sicuro, come in un film di Hayao Miyazaki. L’amore chiama gesti poetici ma tangibili. Nel lavoro state silenziosi ma presenti, cogliete segnali che solo chi ascolta capisce davvero. I soldi restano stabili se seguite l’intuito e rifiutate distrazioni, specie quelle travestite da opportunità facili.