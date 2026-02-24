L’oroscopo di oggi 24 febbraio 2026 si apre con una coreografia corale da musical di Broadway: il Leone si prende la scena come una star dei Queen durante il Live Aid, mentre tutti gli altri segni vengono chiamati a interpretare sfumature che accendono la quotidianità di colori nuovi. Si respira un’energia che spinge a uscire dai binari consueti con chiavi d’accesso diverse a seconda della vostra inclinazione. Leone è il più fortunato e chi tra voi condivide con lui l’arte di esporsi potrà scoprire dove porta il coraggio. La Bilancia invece rischia qualche inciampo tra le luci della ribalta e dovrà scegliere con cura le sue parole.

In questo teatro astrologico, la regia e il copione restano nelle vostre mani, quindi nessuno spettatore passivo.

Oroscopo di oggi: accendete i riflettori

Ariete: oggi date ritmo alle vostre idee, come una jam session degli Arctic Monkeys. In amore vi sentite calamitati da chi sa sorprendervi, mentre nel lavoro tutto scorre più rapido se lasciate fluire l’intuizione. Non abbiate timore di proporre cambiamenti: vi saranno riconosciuti.

Toro: favorite situazioni in cui potete mettere radici solide e valorizzare ciò che avete costruito. Vi sentite come in una scena di This Is Us, circondati da affetti e piccole sicurezze. Un’amicizia potrebbe offrirvi una prospettiva nuova, da custodire con cura.

Gemelli: la parola vi viene spontanea come ad Abbott Elementary. Se siete in coppia vi trovate a sdrammatizzare conflitti con una battuta, mentre chi è single potrebbe lanciarsi in un dialogo insolito. Nelle idee siete volubili, ma ogni spunto mantiene un filo conduttore che convince anche i più scettici.

Cancro: la sensibilità è un superpotere oggi. Ogni relazione parte dal cuore come in This Is Us, e sentite il bisogno di ricaricarvi attraverso i piccoli gesti. Un invito o una notizia inaspettata vi aiuta a capire che anche la vulnerabilità può ispirare rispetto.

Leone: regolate la vostra luce come un direttore d’orchestra, consapevoli di meritare ciò che ottenete. Tutti hanno occhi per voi, vi basta un sorriso per trasformare la giornata.

Sul lavoro emergono possibilità inattese, negli affetti conta la generosità.

Vergine: la precisione oggi è premio ma anche trappola. Non impuntatevi sulle pieghe minori, lasciate margine al caso come in una puntata di Twin Peaks. Un compito affidato in extremis si risolverà se alzate lo sguardo e ascoltate chi vi circonda.

Bilancia: siete alle prese con decisioni da equilibristi. Un complimento o un gesto sbagliato pesano uguale, ma oggi serve ironia per alleggerire. Sul lavoro fidatevi di chi vi sorprende con una proposta laterale, come nell’ultimo episodio di Fleabag. In amore è tempo di scelte sincere.

Scorpione: oggi la profondità si manifesta senza bisogno di maschere. Vi sentite magnetici come in Stranger Things davanti al Sottosopra, soprattutto se lasciate parlare prima i fatti e poi le parole.

Chi vi conosce bene apprezzerà la vostra onestà tagliente.

Sagittario: avete bisogno di uno spazio nuovo dove far esplodere creatività e voglia di oltrepassare gli orizzonti. Una giornata perfetta per programmare una fuga mentale e fisica, magari seguendo la mappa immaginaria di The Goonies. Lavoro e relazioni vi seguono se non li costringete nei soliti schemi.

Capricorno: oggi la concretezza vi sostiene. Siete la colonna portante del vostro gruppo come nel cast di Better Call Saul, ma una piccola distrazione rischia di rivoluzionare le tattiche. In amore privilegiate il dialogo, nel lavoro portate a termine ciò che avete iniziato.

Acquario: sentite la chiamata ad azzardare, magari lanciando l’idea che nessuno si aspetta durante una riunione.

I vostri progetti oggi possono scalare livelli come in Donkey Kong. Evitate l’isolamento e apritevi a un confronto anche inaspettato.

Pesci: oggi la fantasia è la vostra risorsa. Più vi lasciate trasportare dalla corrente delle emozioni, più trovate la forza di rinnovare rapporti e situazioni. Come in un finale degli Smiths, tutto si tinge di una malinconia che sorprende e rallegra allo stesso tempo.