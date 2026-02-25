L'oroscopo di oggi 25 febbraio veleggia tra le ombre residue dell'inverno e la promessa accesa di un sole che comincia a risvegliarsi. Leone si guadagna la ribalta grazie a uno slancio che ricorda una scena di Top Gun Maverick: audace, magnetico, affamato di riconoscimento. Alcuni segni cercano una rotta comprensibile tra dilemmi irrisolti e desideri in attesa. Gli equilibri mutano. Tra chi prende in mano il presente e chi si lascia cullare dagli eventi, il senso di fortuna oggi si declina in svariati modi: coraggio, ispirazione, revisione, e a volte semplice accoglienza di ciò che si manifesta.

Ecco cosa vi attende segno per segno secondo l'oroscopo odierno.

Oroscopo: la danza delle forze zodiacali

Ariete: Il vostro oggi comincia con un senso di urgenza che vi ricorda un inseguimento in Mad Max: Fury Road. Mentre l'istinto vi spinge ad accelerare, piccoli ostacoli vi invitano a valutare nuove traiettorie soprattutto sul lavoro. In amore qualcosa si muove lentamente, ma potrebbe sorprendere un gesto spontaneo. Seguite la vostra voce interiore anche nelle piccole decisioni.

Toro: Oggi somigliate a un personaggio di Stranger Things che attraversa il Sottosopra in cerca della strada di casa. Vi lasciate alle spalle insicurezze recenti, puntando su costanza e radicamento. Un messaggio inatteso potrebbe togliere qualche certezza, ma con lentezza recuperate equilibrio.

In ambito affettivo un dialogo sincero farà chiarezza.

Gemelli: Siete a metà tra il divertimento sfacciato di Friends e un'inaspettata sensibilità da poeti urbani. Qualcuno cerca la vostra compagnia volentieri, anche se oggi siete meno inclini alla leggerezza. La giornata premia chi sa stupire con intelligenza. Amore con sfumature nuove, discussioni costruttive sul lavoro.

Cancro: Oggi vi calate nei panni di un protagonista in This Is Us. Viaggiate tra bisogno di sicurezza e improvvise ondate di emozione. Un incontro familiare o una telefonata può restituirvi il sorriso. Nelle relazioni i piccoli dettagli fanno la differenza, mentre sul lavoro meglio non procrastinare.

Leone: Oroscopo pieno di energia.

Siete il protagonista indiscusso, come il frontman dei Queen durante Live Aid. Tutto ciò che fate attrae attenzione e la volontà di compiere gesti decisivi è forte. In amore, se desiderate qualcosa, è il momento di dichiararlo. Il lavoro vi chiede di rischiare senza perdere la vostra integrità.

Vergine: Come Neo in The Matrix siete invasi da dubbi ma spinti da un intuito che sconfigge la rigidità. Se siete in cerca di conferme riceverete piccoli segnali nel pomeriggio. Un colloquio o una mail possono essere inizio di un percorso nuovo. In amore serve più ascolto e meno attesa.

Bilancia: Oggi Bilancia danza tra organizzazione e ispirazione, come se foste coreografi in La La Land. Nella coppia si cerca un punto d'incontro, nel lavoro una scelta fra due strade diventa urgente.

Il tempo vi regalerà soluzioni che soddisfano il vostro senso di bellezza, purché rimaniate aperti e adattabili.

Scorpione: Oroscopo che invita a una riflessione intensa. Siete il detective di True Detective che osserva tutto spingendosi oltre le apparenze. Oggi una verità emerge in ambito privato. Sul lavoro la vostra determinazione lascia il segno e chi vi sottovaluta dovrà ricredersi.

Sagittario: Oggi Sagittario sembra un personaggio di Indiana Jones, affamato di scoperta. Il desiderio di varcare confini mentali vi spinge a una decisione importante. In amore non temete la distanza, anzi la curiosità può diventare il vostro punto di forza. Sul lavoro rischiate ma non oltrepassate i vostri limiti.

Capricorno: Come un architetto in Inception progettate la vostra giornata, ma ogni imprevisto vi serve da esercizio zen. Il rischio oggi è la chiusura eccessiva. Una proposta inattesa può rimescolare le carte. In amore una parola gentile aiuta a superare vecchie tensioni.

Acquario: Vi muovete come i protagonisti di Matrix Resurrections tra realtà diverse, cercando un senso nuovo a ciò che vivete. Oggi qualcuno vi chiede di tornare con i piedi per terra, specie sul lavoro. In amore le cose migliorano se lasciate spazio al dialogo autentico e vi permettete una sorpresa.

Pesci: Oroscopo sfumato come la luce di un tramonto in Call Me By Your Name. Oggi ciò che sentite va ascoltato senza timore. Un gesto di generosità vi rende memorabili. Nel lavoro la creatività trova finalmente una via e in amore si apre una porta che credevate chiusa.