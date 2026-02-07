L'oroscopo di oggi 7 febbraio apre una finestra su una realtà più flessibile e ispirata, dove Capricorno si impone come segno trainante grazie alla volontà di costruire mentre Pesci risponde con inventiva e intuizione. Ariete raccoglie frutti di azioni recenti e Sagittario cerca una via d’uscita dai soliti sentieri. Molti segni troveranno nelle sfumature quotidiane piccoli tesori nascosti. Non si tratta di piegare gli eventi a proprio vantaggio ma di accorgersi del ritmo che li unisce. Nel panorama odierno Capricorno raccoglie energie da una rinnovata vitalità e desiderio di concretezza, mentre Leone e Scorpione alternano pause riflessive a slanci luminosi.

Bilancia chiede equilibrio senza perdersi nell’indecisione, mentre Toro resta saldo con una discreta dose di buon senso. La giornata è sospesa tra materiale e immaginario, permette di costruire ponti tra realtà diverse come capita nei migliori episodi di Stranger Things.

Oroscopo di sabato 7 febbraio, segno per segno