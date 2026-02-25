Secondo l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2026 il Toro può ottenere dei buoni risultati sul lavoro, il Cancro ha delle idee originali e il Sagittario ha molta nostalgia.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono iniziare dei discorsi molto stimolanti. Chi fa parte di una coppia è pronto a vivere dei momenti intensi insieme alla dolce metà. Sull'ambito lavorativo, la settimana può essere piena di grandi idee.

Toro: chi ha una relazione può finalmente seguire i consigli del partner.

I cuori solitari sono pronti a conoscere una persona più attentamente. Sul lavoro si può iniziare una nuova collaborazione e ottenere dei buoni risultati.

Gemelli: chi è solo da tempo ha tanta voglia di osare. Durante la settimana è possibile essere abbastanza incoscienti di fronte ad alcune situazioni. Chi lavora in proprio non deve trascurare neppure i minimi dettagli.

Cancro: sono probabili dei chiarimenti con una persona. La sfera sentimentale ha delle idee davvero originali. Degli ostacoli lavorativi possono portare molta tristezza.

Leone: i single possono fare una proposta interessante a una vecchia amica. Per le persone più giovani sono in arrivo delle importanti novità. Sulla sfera professionale sono probabili degli scontri.

Vergine: è possibile essere attratti da una persona molto affascinante. Durante la settimana si possono avere molte discussioni. Chi lavora in proprio è davvero imprevedibile.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: finalmente la relazione amorosa può trovare un punto d'incontro. I single sono più rigidi nei confronti della famiglia. I ritmi sul lavoro sono frenetici e quindi è molto meglio rallentare.

Scorpione: chi fa parte di una coppia può essere rassegnato. Chi cerca l'amore ha tante fantasie nei confronti di una persona. Delle conclusioni affrettate sul lavoro possono portare dei malumori.

Sagittario: alcuni cambiamenti possono innervosire i single. In questo periodo è possibile avere tanta nostalgia del passato.

Chi lavora nel commercio può essere abbastanza stanco.

Capricorno: chi ha iniziato un nuovo flirt è veramente passionale. Con la famiglia è possibile arrivare a uno grande scontro. La sfera professionale ha bisogno di alcuni chiarimenti.

Acquario: con la dolce metà ci sono delle piccole incomprensioni. I cuori solitari sono indecisi per quanto riguarda una questione. Chi lavora in proprio è tollerante e soprattutto efficiente.

Pesci: in questo periodo è presente tanta intraprendenza. Una nuova persona può fare veramente sognare. Sull'ambito lavorativo si possono superare delle sfide difficili.