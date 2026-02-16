L'oroscopo del 21 e 22 febbraio si presenta variegato, a causa del transito lunare che avverrà in queste 48 ore. Dapprima la Luna in Ariete sabato, porta ad un'atmosfera frizzantina, dove le emozioni sono intense, impulsive e autentiche. Dopodiché subentra la Luna in Toro domenica, che rallenta il ritmo, stabilizzando molte situazioni. Il segno migliore del periodo risulta essere il Capricorno, che conquista la vetta della classifica astrologica. Ultimo posto, invece, al segno zodiacale Cancro.

Classifica e oroscopo weekend 21-22 febbraio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Cancro. Vi portate addosso una stanchezza che non è solo fisica, ma anche emotiva. Avete dato molto alla famiglia, al lavoro, alle responsabilità quotidiane, e ora sentite il bisogno di tirare il fiato. Questo fine settimana diventa una piccola oasi in cui rallentare e rimettere ordine nei pensieri. Le recenti discussioni vi hanno lasciato qualche dubbio di troppo, ma non tutto ciò che vacilla è destinato a crollare. Concedetevi momenti di silenzio, curate la pelle, fate qualcosa che vi faccia sentire protetti. La serenità tornerà a farsi strada, passo dopo passo.

1️⃣1️⃣ - Sagittario. La settimana vi ha messo alla prova e arrivate al weekend con un misto di sollievo e spossatezza.

Avete bisogno di leggerezza, ma rischiate di fare le ore piccole e ritrovarvi ancora più affaticati. Qualche punta di invidia intorno a voi potrebbe infastidirvi, tuttavia non vale la pena disperdere energie. In coppia serve un gesto concreto, una cena organizzata con cura, uno spazio solo vostro. Se siete single, un contatto interessante potrebbe accendere la curiosità, ma evitate di correre troppo. Una lieve ansia domenicale vi invita a riflettere con calma prima di reagire.

1️⃣0️⃣ - Vergine. Siete concentrati sulla carriera o sul percorso di studi, ma ultimamente vi manca quella scintilla che rende tutto più coinvolgente. Senza passione vi sentite come un motore acceso a metà. Questo fine settimana vi chiede di ritrovare il motivo profondo per cui avete iniziato.

In amore emergono sfumature tenere: le giovani coppie si concedono romanticismo, chi ha una relazione stabile riscopre il valore delle confidenze condivise sul divano. Se siete soli, non lasciatevi sopraffare dallo sconforto. Accettarvi pienamente è il primo passo per attrarre qualcuno che vi ami senza riserve.

9️⃣ - Pesci. Avete imparato che il mondo cambia e che restare aggrappati a vecchie rigidità appesantisce il cammino. Questo fine settimana vi invita a fidarvi dell’istinto e a non lasciarvi condizionare da giudizi esterni. Riposare diventa fondamentale, perché la prossima settimana richiederà energia e prontezza. Attenzione agli eccessi, anche a tavola: qualche piccolo sacrificio ora vi farà sentire più leggeri.

Un pettegolezzo potrebbe irritarvi, ma non permettete ai social o alle chiacchiere di rovinarvi l’umore. La vostra forza è la compostezza.

8️⃣ - Leone. La giornata di sabato potrebbe iniziare con qualche esitazione, come se vi mancasse un tassello per sentirvi pienamente sicuri. Dal pomeriggio, però, ritroverete slancio e chiarezza. Avete voglia di cambiare qualcosa, dentro e fuori di voi. Un breve spostamento, un libro avvincente o semplicemente un momento di relax possono aiutarvi a ricaricare le batterie. In amore si respira dolcezza: il cuore torna protagonista e vi ricorda che non siete fatti per restare in ombra.

7️⃣ - Ariete. Il weekend si apre con buone opportunità sul piano lavorativo o dello studio e con relazioni che scorrono più fluide.

Potreste ricevere un invito inatteso oppure decidere di organizzare qualcosa di piacevole con amici o partner. Anche se vi sentite più stanchi rispetto al passato, la voglia di movimento non vi abbandona. Dopo una fase più dinamica, sentirete il bisogno di rifugiarvi nella tranquillità domestica per recuperare energie. Una chiamata o una sorpresa riuscirà a strapparvi un sorriso sincero.

6️⃣ - Toro. L’amore e la cura di voi stessi diventano centrali. Da tempo pensate a un cambiamento di look e questo fine settimana può essere l’occasione giusta per dare un taglio netto, in tutti i sensi. I più giovani desiderano uscire e divertirsi, ma è bene mantenere prudenza. Chi ha più responsabilità dovrà dedicarsi anche alla casa e a qualche sistemazione rimandata.

Le finanze richiedono attenzione, qualcosa va rivisto con lucidità. Se state pensando a una partenza, il momento è favorevole per pianificare.

5️⃣ - Scorpione. Intensità è la parola chiave. Vi prendete carico di tutto, soprattutto quando si tratta della famiglia, ma non potete sempre essere il pilastro che regge ogni peso. Alcune difficoltà economiche vi preoccupano, anche se intravedete soluzioni all’orizzonte. Organizzare una festa, una vacanza o un impegno lavorativo vi aiuterà a distrarvi. Il corpo vi chiede ascolto: rallentate, dormite di più, nutritevi meglio. Un sorriso sincero, anche nei momenti tesi, può cambiare la qualità delle vostre giornate.

4️⃣ - Gemelli. Dopo giorni intensi, il desiderio di dormire sarebbe forte, ma la vostra natura curiosa vi spinge comunque a organizzarvi.

Per voi ogni occasione è buona per uscire, parlare, scoprire. Se siete single, sentite crescere la voglia di avventura e di nuove conoscenze. Chi vive una relazione stabile potrebbe iniziare a pianificare una vacanza futura, facendo progetti che uniscono. Tenete alta l’attenzione sugli obiettivi professionali e non trascurate il fisico: energia e concentrazione vanno coltivate con costanza.

3️⃣ - Bilancia. Si muove qualcosa di importante sul piano sentimentale e familiare. Avete questioni pratiche da sistemare, ma la serata promette leggerezza, sia che scegliate la compagnia di amici sia che preferiate un momento tranquillo con una serie o un buon libro. Vi sarà chiesto un favore e vi dimostrerete disponibili come sempre.

Una telefonata da un parente potrebbe riportare a galla emozioni inattese. Mantenete l’equilibrio tra doveri e piacere, è la vostra arte più preziosa.

2️⃣ - Acquario. La fiducia in voi stessi torna a brillare e vi rende più audaci. I talenti personali emergono con forza, soprattutto se amate la musica, il canto o qualsiasi forma di espressione creativa. Avete bisogno di stimoli continui, altrimenti vi spegnete. Valutate un breve viaggio o un cambio di scenario per rigenerarvi. Anche un ritocco al look può aiutarvi a sentirvi rinnovati. Le questioni economiche mostrano segnali di stabilità e in famiglia si respira armonia.

1️⃣ - Capricorno. Questo fine settimana ha il sapore della rinascita. Sentite di poter chiudere con ciò che non funziona più e di fare spazio a nuove possibilità.

È un processo che richiede coraggio, soprattutto se avete vissuto una delusione amorosa. Non si tratta di dimenticare, ma di trasformare il dolore in consapevolezza. Dedicatevi al benessere fisico, scegliete cibi nutrienti, muovetevi, prendetevi cura della pelle. Ogni gesto verso voi stessi è un mattoncino nella costruzione di una versione più forte e luminosa di voi.