Secondo l'oroscopo del weekend 14-15 febbraio 2026 il Toro deve essere comprensivo, la Bilancia può avere dei contrasti con la dolce metà e l'Acquario è determinato.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: sulla relazione amorosa sono presenti alcuni dubbi da risolvere. Con gli amici si possono avere delle tensioni. Nel fine settimana, il lavoro può regalare molte soddisfazioni.

Toro: insieme al partner si può ritrovare l'armonia. I single devono cercare di avere tanta comprensione.

Per il campo lavorativo è un periodo più favorevole del previsto.

Gemelli: è possibile avere un confronto diretto con una persona del passato. Chi fa parte di una coppia è molto più saggio del solito. Un progetto di lavoro rimasto in sospeso può essere finalmente terminato.

Cancro: nel weekend, la sfera sentimentale può avere delle tensioni inutili. I cuori solitari sono pronti a reagire impulsivamente. Sul lavoro, le idee interessanti non possono mai mancare.

Leone: chi fa parte di una coppia può fare troppe pressioni al partner. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza leggero. Sull'ambito professionale è indispensabile rallentare i ritmi.

Vergine: è possibile affrontare un fine settimana molto intenso.

Finalmente sono in arrivo tante soddisfazioni personali. Chi ha avuto problemi di salute può assistere a un progressivo miglioramento.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: si possono avere alcuni contrasti con la persona amata. Con fiducia si possono risolvere una serie di problemi. La sfera professionale può avere degli ostacoli da superare.

Scorpione: è opportuno evitare le decisioni affrettate. Con la comprensione si possono rafforzare le nuove amicizie. Il weekend può regalare delle nuove opportunità lavorative.

Sagittario: l'energia dei single è davvero intensa. Sul campo lavorativo sono in arrivo delle intuizioni brillanti. La serenità interiore è ai massimi livelli.

Capricorno: il futuro di chi cerca l'amore è ricco di nuove possibilità.

Un progetto molto ambizioso può essere realizzato dalla relazione amorosa. Sul lavoro è possibile premiare il coraggio.

Acquario: chi è solo da troppo è davvero determinato. Un nuovo accordo di lavoro è poco convincente. Nel fine settimana è possibile ricaricare corpo e mente.

Pesci: chi cerca l'amore può concedersi una bella pausa rigenerante. Per la sfera sentimentale sono in arrivo delle ricche occasioni. Chi svolge attività manuali può ottenere molte soddisfazioni.