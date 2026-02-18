Secondo l'oroscopo del 20 febbraio 2026 i Gemelli devono recuperare le energie perdute, il Cancro può avere una decisione impulsiva e il Capricorno è nervoso.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le questioni importanti vanno affrontate con sincerità. Sull'ambito lavorativo è presente molta energia. Chi lavora in proprio può avere delle piccole tensioni.

Toro: l'atmosfera in amore è abbastanza tranquilla. Chi è solo da troppo tempo non deve assolutamente trascurare il riposo. La costanza sul lavoro è finalmente premiata.

Gemelli: chi cerca l'amore può recuperare le energie perdute. Per la sfera sentimentale è arrivato il momento di riflettere attentamente. Sul campo lavorativo è opportuno portare tanta pazienza.

Cancro: una decisione impulsiva può fare arrabbiare il partner. I single possono fare dei progetti concreti che riguardano il futuro. Finalmente la salute è in via di miglioramento.

Leone: chi ha una relazione deve essere più protettivo nei confronti della dolce metà. Durante la giornata è opportuno ascoltare molto di più la famiglia. Chi lavora in proprio è pronto ad avanzare delle richieste importanti.

Vergine: la sfera sentimentale è più passionale del solito. I cuori solitari non devono esagerare con le troppe responsabilità.

L'energia sta vivendo un momento soddisfacente e invece l'umore ha degli alti e bassi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i single possono fare alcuni incontri estremamente interessanti. I cuori solitari possono avere dei chiarimenti con degli amici. La precisione è la vera arma vincente sul lavoro.

Scorpione: è possibile essere profondamente delusi da una persona. Sulla sfera sentimentale c'è più intensità del solito. Con molto intuito si possono fare delle scelte di lavoro.

Sagittario: con curiosità si può affrontare l'intera giornata. Nei confronti di nuove amicizie è presente molta complicità. La salute e l'umore proseguono in modo molto buono.

Capricorno: alcuni cambiamenti possono creare molto nervosismo.

L'energia è davvero molto più positiva. In questo periodo è fondamentale mantenere uno stile di vita regolare.

Acquario: sono in arrivo tante buone notizie per i cuori solitari. Chi lavora in proprio è molto più coinvolto da un nuovo progetto. La stabilità emotiva è abbastanza favorita.

Pesci: la relazione amorosa ha molto più coraggio. Con decisione si può affrontare la famiglia. Sul lavoro, i risultati sono migliori del previsto.