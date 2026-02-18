Secondo l'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 il Toro è più suscettibile, i Gemelli possono iniziare delle nuove collaborazioni di lavoro e l'Acquario è intraprendente.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi è solo da tempo è molto emotivo. Chi fa parte di una coppia può affrontare un problema insieme alla dolce metà. Chi lavora in proprio desidera stabilità e soprattutto molta solidità.

Toro: in questa settimana, i single sono più suscettibili del previsto.

Chi ha una relazione ha un carattere abbastanza complicato. Sul campo professionale si possono trovare delle buone soluzioni.

Gemelli: i cuori solitari devono ragionare con molta più lucidità. Con sincerità si possono affrontare delle questioni con la famiglia. Sull'ambito professionale si possono iniziare delle nuove collaborazioni.

Cancro: chi cerca l'amore ha molta più curiosità del solito. La relazione amorosa non deve ascoltare le critiche inutili. Le sfide sul lavoro vanno affrontate con determinazione.

Leone: si possono fare dei pensieri romantici nei confronti del partner. Chi è solo da tempo è davvero molto sensuale. Delle nuove conoscenze lavorative possono essere promettenti.

Vergine: chi fa parte di una coppia deve ascoltare molto di più la dolce metà.

Le persone antipatiche vanno allontanate velocemente. Sull'ambito professionale si possono fare incontri utili.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione è davvero romantico con il partner. Qualcuno cerca in tutti i modi di ostacolare i single. Chi lavora in proprio deve usare la massima cautela.

Scorpione: durante la settimana si possono fare degli incontri molto divertenti. Questo è il momento ideale per fare dei progetti insieme alla persona amata. Delle nuove alleanze sul campo lavorativo possono regalare delle soddisfazioni.

Sagittario: in questo periodo è possibile essere affascinanti. Chi è solo da tempo è generoso con molte più persone del previsto. Chi lavora nel commercio è più competitivo del passato.

Capricorno: la comunicazione con la dolce metà è abbastanza complicata. I single possono vivere dei momenti intensi in compagnia della famiglia. Un viaggio di piacere può portare tanta euforia.

Acquario: è opportuno agire d'astuzia e risolvere alcuni problemi. Chi cerca l'amore è veramente molto intraprendente. Chi lavora in proprio è più motivato del passato.

Pesci: i cuori solitari sono attraenti, ma anche tanto pericolosi agli occhi della famiglia. Sulla sfera professionale possono arrivare delle buone occasioni. Degli investimenti possono portare più soddisfazioni del previsto.