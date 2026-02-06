Il weekend del 7 e 8 febbraio porta con sé energie contrastanti che invitano a trovare un equilibrio tra il bisogno di stare con se stessi e quello di condividere momenti speciali. I Pesci vivranno due giornate quasi magiche, dove l'intuito sarà la loro bussola migliore. Il Cancro potrebbe sentirsi un po' malinconico, desideroso di rifugiarsi tra le mura domestiche, mentre i Gemelli cercheranno in tutti i modi di scrollarsi di dosso la pesantezza della settimana. Lo Scorpione si troverà a fare i conti con qualche tensione irrisolta, e il Capricorno dovrà imparare a mollare la presa, almeno per un paio di giorni.

L'oroscopo del weekend 7-8 febbraio: Ariete impaziente, Bilancia in bilico

12° Ariete: Questo weekend proprio non vi gira come vorreste. Sabato potreste svegliarvi con il piede sbagliato, e ogni piccolo contrattempo vi farà saltare i nervi. Magari avevate pianificato qualcosa di speciale e invece vi ritroverete a dover rivedere tutto all'ultimo momento. In amore le tensioni potrebbero emergere più del solito, soprattutto se il partner non capisce il vostro stato d'animo. Domenica non migliorerà granché: sentirete una stanchezza che non vi appartiene, come se le energie si fossero prosciugate. Sul lavoro, cercate di non portarvi dietro pensieri pesanti nel weekend. Prendetevi tempo per voi stessi, anche se l'impulso sarà quello di fare mille cose.

A volte fermarsi è la scelta più coraggiosa.

11° Toro: La stabilità che tanto amate sembra vacillare in queste 48 ore. Sabato potreste sentirvi un po' fuori posto, come se tutto attorno a voi si muovesse troppo velocemente. Forse è solo la stanchezza accumulata che vi rende più sensibili del solito. In amore potrebbero emergere incomprensioni con il partner, nulla di grave ma abbastanza da rovinarvi l'umore. I single farebbero meglio a rimandare appuntamenti importanti: non siete nella forma giusta per fare colpo. Domenica la situazione migliora leggermente, ma vi sentirete ancora un po' sottotono. Sul fronte economico, evitate acquisti d'impulso che poi potreste rimpiangere. La salute richiede attenzione: mal di testa o tensioni muscolari potrebbero farsi sentire.

Riposate, non forzate.

10° Vergine: Il perfezionismo che vi contraddistingue in questo weekend potrebbe giocarvi brutti scherzi. Sabato vi troverete a rimuginare su dettagli insignificanti, perdendo di vista il quadro generale. Magari avete organizzato qualcosa e ora vi sembrerà tutto sbagliato, ma state solo esagerando. Sul lavoro, se avete portato a casa qualche pratica da sistemare, rischiate di passarci sopra tutto il weekend senza concludere nulla di concreto. In amore serve più leggerezza: il partner potrebbe stufarsi delle vostre lamentele continue. Domenica non sarà molto diversa, anzi potreste sentirvi ancora più critici verso voi stessi. La salute ne risente: lo stress si accumula e non vi state concedendo il riposo necessario.

Provate a staccare davvero, almeno per qualche ora.

9° Capricorno: L'ambizione che vi spinge sempre avanti in questo weekend si trasforma in peso. Sabato potreste sentirvi frustrati perché le cose non procedono secondo i vostri piani, ma è un weekend, non potete controllare tutto. Forse state pensando troppo al lavoro e poco a godervi il tempo libero. In amore rischiate di apparire freddi e distanti: il partner vorrebbe più attenzioni ma voi siete con la testa altrove. I single potrebbero lasciarsi sfuggire un'opportunità interessante proprio perché troppo concentrati su altro. Domenica la tensione continua, e potreste sentirvi scarichi. La salute richiede attenzione: trascurare segnali di stanchezza non è mai una buona idea.

Concedetevi una pausa, anche se vi sembra impossibile. A volte mollare un po' la presa è il modo migliore per ripartire con più energia.

8° Bilancia: L'indecisione che spesso vi caratterizza in questo weekend raggiunge il picco. Sabato non saprete proprio cosa fare: restare a casa o uscire, chiamare quell'amico o lasciar perdere, dire quella cosa importante o tenerla per voi. Ogni scelta vi sembrerà sbagliata, e alla fine rischierete di non fare nulla. In amore potreste sentirvi confusi riguardo ai vostri sentimenti, soprattutto se state vivendo una situazione ambigua. I single oscilleranno tra il desiderio di conoscere qualcuno e la voglia di stare soli. Domenica le cose non si schiariranno molto: continuerete a sentirvi un po' in bilico.

Sul lavoro, se avete decisioni importanti da prendere, rimandate a settimana prossima. La salute è altalenante: un momento vi sentite bene, quello dopo siete stanchi. Cercate un equilibrio, anche se vi sembra difficile.

7° Leone: Il bisogno di essere al centro dell'attenzione in questo weekend potrebbe non trovare la risposta che sperate. Sabato potreste organizzare qualcosa con amici o con il partner, ma l'entusiasmo degli altri non sarà all'altezza del vostro. Magari vi sentirete un po' trascurati, ma è solo che le persone attorno a voi hanno altri pensieri in testa. In amore rischiate di esagerare con le pretese: volete attenzioni continue ma non sempre è possibile. I single potrebbero fare una figuraccia cercando di impressionare qualcuno in modo troppo evidente.

Domenica vi sentirete ancora un po' sottotono, meno carichi del solito. Sul lavoro, se avete progetti ambiziosi, forse è il caso di rivederli con più realismo. La salute è buona, ma state ignorando piccoli segnali che andrebbero ascoltati. Non tutto può essere sempre spettacolare, a volte va bene anche l'ordinario.

6° Acquario: La voglia di libertà che vi contraddistingue in questo weekend potrebbe scontrarsi con obblighi che non potete rimandare. Sabato potreste sentirvi in trappola, magari perché avete promesso qualcosa a qualcuno e ora vi pesa mantenerlo. Vorreste fare tutt'altro, ma le circostanze non ve lo permettono. In amore il partner potrebbe lamentarsi della vostra distanza emotiva, e forse ha ragione: siete un po' troppo con la testa tra le nuvole.

I single potrebbero incontrare qualcuno di interessante ma rovinare tutto con atteggiamenti troppo distaccati. Domenica le cose migliorano leggermente, ma non aspettatevi grandi svolte. Sul lavoro, se avete idee innovative, tenetele per voi ancora un po': non è il momento giusto per proporle. La salute va bene, ma state trascurando l'aspetto emotivo. Prendetevi cura anche di quello che non si vede.

5° Sagittario: L'ottimismo che vi caratterizza in questo weekend subisce qualche scossone. Sabato potreste svegliarvi con meno energia del solito, come se qualcosa vi pesasse addosso senza sapere bene cosa. Magari avete esagerato nei giorni scorsi e ora il corpo vi chiede di rallentare. In amore potrebbero esserci piccole incomprensioni con il partner, niente di grave ma abbastanza da farvi riflettere.

I single potrebbero sentirsi meno sicuri del solito, esitando a fare il primo passo con qualcuno che interessa. Domenica la situazione migliora un pochino, ma non aspettatevi grandi avventure. Sul lavoro, se avete impegni rimandati, continuate a rimandarli: non è il momento giusto. La salute richiede attenzione: evitate eccessi, soprattutto a tavola. A volte anche voi avete bisogno di fermarvi e ricaricare le batterie.

4° Gemelli: La voglia di leggerezza che cercate in questo weekend non sarà facile da trovare. Sabato potreste sentirvi un po' appesantiti da pensieri che non riuscite a scrollarvi di dosso, anche se di solito siete bravissimi a non prendere nulla troppo sul serio. Forse c'è qualcosa di irrisolto che continua a riemergere.

In amore il partner potrebbe chiedervi più chiarezza, ma voi proprio non ve la sentite di affrontare discorsi impegnativi. I single preferiranno conversazioni leggere e divertenti, niente di troppo profondo. Domenica va un po' meglio: riuscirete a distrarvi di più e a ritrovare quel sorriso che vi rappresenta. Sul lavoro, se avete progetti in sospeso, non ci pensate troppo per ora. La salute è discreta, ma la mente ha bisogno di staccare. Fate qualcosa di completamente diverso dal solito.

3° Ariete: Sabato potreste finalmente sentire quella carica che vi era mancata nei giorni scorsi. L'energia torna a circolare e avete voglia di fare, di muovervi, di recuperare il tempo perduto. In amore potrebbero esserci momenti piacevoli con il partner, soprattutto se deciderete di fare qualcosa di spontaneo insieme.

I single hanno buone possibilità di fare un incontro interessante, magari in un posto inaspettato. Domenica mantenete questo slancio, anche se verso sera potreste sentirvi un po' stanchi. Sul lavoro, se avete idee nuove, appuntatele da qualche parte: lunedì potrebbero tornarvi utili. La salute è buona, ma non esagerate con l'attività fisica se non siete allenati. Godetevi queste giornate con la giusta dose di entusiasmo, senza strafare.

2° Scorpione: L'intensità che vi caratterizza in questo weekend trova finalmente uno sfogo positivo. Sabato potreste avere voglia di affrontare questioni importanti, anche quelle che avete rimandato per troppo tempo. C'è una forza interiore che vi spinge a fare chiarezza, soprattutto in amore.

Se ci sono stati fraintendimenti con il partner, questo è il momento giusto per parlarne apertamente. I single potrebbero vivere un incontro molto profondo, qualcosa che va oltre la superficie. Domenica l'energia resta alta, anche se potreste sentire il bisogno di ritirarvi un po' in voi stessi per metabolizzare le emozioni. Sul lavoro, se avete progetti ambiziosi, iniziate a pianificarli mentalmente. La salute è buona, ma fate attenzione a non accumulare troppe tensioni. Lasciate andare ciò che non potete controllare.

1° Pesci: Questo weekend è tutto vostro, e si sente. Sabato vi sveglierete con una sensibilità particolare, come se riusciste a percepire cose che gli altri non vedono. L'intuito sarà la vostra guida migliore: ascoltatelo senza esitare.

In amore potreste vivere momenti di profonda connessione con il partner, quelle conversazioni che restano impresse. I single hanno ottime possibilità di incontrare qualcuno di speciale, magari in un contesto inaspettato. Non servono grandi strategie, basta essere voi stessi. Domenica l'energia resta alta, anzi potreste sentirvi ancora più ispirati. Sul lavoro, se dovete prendere decisioni importanti, fidatevi del vostro istinto: raramente sbaglia. La salute è ottima, sia fisica che mentale. Godetevi queste giornate magiche, sono un regalo che il cielo vi fa. Non sprecatele con preoccupazioni inutili.