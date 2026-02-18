I movimenti dei pianeti, con la loro complessità, riescono a definire gli sviluppi della quotidianità dei segni zodiacali. Gli amanti dell'astrologia non possono fare a meno di consultare le previsioni giornaliere per scoprirne tutti i segreti. L'oroscopo di giovedì 19 febbraio ha in serbo un'infinità di sorprese. Il lavoro, l'amicizia, l'amore e i sogni subiranno modifiche sostanziali.

Tra ostacoli e battute d'arresto, saranno la Vergine e il Capricorno a spiccare. Non si perderanno affatto d'animo. Continueranno a pensare in grande, senza falsi scalfire dal pensiero altrui.

I Gemelli e l'Acquario, invece, saranno poco propensi al dialogo. Preferiranno restare in silenzio e non condividere con nessuno i loro segreti.

Oroscopo di giovedì 19 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: proverete un pizzico di risentimento sul posto di lavoro. Vorrete ottenere determinati riconoscimenti, ma avrete la sensazione di non essere abbastanza considerati. La rabbia potrebbe spingervi a commettere degli errori. Di conseguenza, prima di agire o di alzare la voce, sarà importante respirare profondamente e contare fino a dieci.

Toro: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Non vi alzerete dal letto con il piede giusto ma, con il passare delle ore, le cose cominceranno ad andare meglio.

Vi sentirete maggiormente a vostro agio e riuscirete anche a ottenere risultati discreti. Un pizzico di riposo in più vi consentirà di ragionare lucidamente e con meno ansia.

Gemelli: non avrete molta voglia di condividere i vostri pensieri con gli altri. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a costruire un guscio spesso. La sensazione non vi piacerà, ma non saprete come uscirne. Gli amici proveranno a intervenire. Alcuni di loro, tuttavia, potrebbero rivelarsi un po' troppo insistenti. Dovrete lasciare al tempo la possibilità di fare il suo corso.

Cancro: vorrete rafforzare la vostra autostima. Saprete di poter sconfiggere l'ansia e di poter essere più forti. Dovrete trovare solo il modo giusto per mettere in pratica questo cambiamento.

Confrontarvi con i parenti e con gli amici potrebbe esservi di aiuto, ma solo se lo farete in modo sano, senza trasformare la questione in una competizione.

Leone: non avrete paura di restare da soli, soprattutto in ambito sentimentale. Saprete perfettamente come gestire questa situazione. Userete il tempo libero per portare avanti i vostri progetti e per alimentare idee innovative. Inoltre, sarete circondati anche da amici altruisti e da una famiglia unita. Avrete tutte le carte in regola per spiccare.

Vergine: sarete molto ambiziosi. Non vi nasconderete dietro a inutili giustificazioni. Al contrario, vi impegnerete al massimo per prendervi tutto quello che vi spetta. Il vostro atteggiamento sarà difficilmente equivocabile.

Userete il resto della giornata per prendervi cura delle persone care e per coltivare i rapporti di amicizia.

Bilancia: sarete molto socievoli con il prossimo. Non dovrete neanche sforzarvi per stringere nuove amicizie. Vi basterà sorridere e cominciare a parlare. Non utilizzerete alcuna tecnica particolare: sarete semplicemente voi stessi. Questo vi sarà molto utile anche sul posto di lavoro, soprattutto nelle relazioni con i colleghi.

Scorpione: sarete molto critici nei confronti del partner. Gli astri non porteranno fortuna in amore, al contrario, daranno vita a una situazione sfavorevole. Gli scontri saranno frequenti e le discussioni non faranno altro che moltiplicarsi. Alla fine, sarete costretti a prendere una decisione più o meno drastica.

L'impulsività non vi aiuterà.

Sagittario: gestire una nuova relazione sentimentale non sarà affatto semplice. Dovrete prendere in considerazione numerosi aspetti e non tutti si sposeranno bene con i vostri desideri. L'oroscopo del giorno vi consiglia di essere flessibili, ma di non trascurare certe situazioni. Prima agirete e prima riuscirete a lasciarvele alle spalle.

Capricorno: vi distinguerete dalla massa con grande facilità. Userete le vostre capacità per spiccare e per competere con i colleghi di lavoro. La socialità ne risentirà, ma la performance sarà fenomenale. L'ideale sarebbe trovare un punto di incontro tra questi due elementi. Solo così otterrete un buon equilibrio.

Acquario: sarete dei veri solitari.

Non parteciperete agli aventi sociali e vi rifiuterete di vedere gli amici. Saranno ore complesse, dove l'introspezione e la riflessione la faranno da padrone. Genererete tante domande con il vostro atteggiamento ma, per il momento, non avrete alcuna intenzione di dare una risposta.

Pesci: potrete accedere a opportunità molto interessanti dal punto di vista lavorativo. Gli astri saranno dalla vostra parte, donandovi una fortuna inaspettata. A questo punto, però, dovrete essere voi a sfruttarla nel modo giusto. Tirarvi indietro non rappresenterà un'opzione possibile. Il treno passerà una sola volta e non varrà la pena rischiare di perderlo.