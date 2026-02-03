L'astrologia, per gli appassionati del settore, è un importante punto di riferimento. Attraverso l'osservazione del cielo e dei pianeti, infatti, si riesce a capire come questi ultimi influiranno sulla vita quotidiana dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo del 4 febbraio non ha dubbi. Tutta l'attenzione sarà rivolta verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Sogni e aspettative si modificheranno, lasciando il posto a scintille di luce inaspettate.

Il Leone e il Capricorno, per esempio, saranno determinati e attivi. Non resteranno in un angolo in attesa che la fortuna cada dal cielo.

Al contrario, cercheranno di sfruttare al meglio le loro risorse. La Bilancia e lo Scorpione, invece, dovranno affrontare qualche piccola difficoltà nel rapporto di coppia. Potrebbero esserci incomprensioni e frasi non dette.

Oroscopo di mercoledì 4 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non dovrete avere paura di lasciarvi il passato alle spalle. La chiusura di una determinata porta vi consentirà di guardare avanti e di sperimentare qualcosa di nuovo. Potreste sentirvi un po' disorientati, ma avrete tutte le intenzioni di spiccare il volo.

Toro: dovrete essere molto pazienti. Alcune decisioni vi porteranno a un vicolo cielo, ma questo non sarà un valido motivo per gettare la spugna. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi una piccola pausa e di tornare a splendere come sempre: non ve ne pentirete.

Gemelli: vi rialzerete dopo un periodo difficile. Sarete grintosi, determinati e pronti a tutto per raggiungere il successo lavorativo. Crederete nella vostra professione e, per questo motivo, non vi peserà impegnarvi sul posto di lavoro. Anche il capo lo noterà.

Cancro: avrete paura di non riuscire a prendere la decisione giusta. Apparirete dubbiosi e poco inclini al dialogo. Nella vostra testa, si svolgerà uno scontro in piena regola, dove idee e progetti si sommeranno tra loro. Sarà importante prendervi tutto il tempo necessario.

Leone: la giornata inizierà con il piede giusto. Avrete energia da vendere. Organizzerete ogni singolo passo, in modo da non farvi trovare impreparati. Il talento sarà essenziale, ma sarà la vostra determinazione a fare la differenza.

Ovviamente, non mancherà neanche il coraggio.

Vergine: cercherete di attirare l'attenzione della persona amata. Vorrete diventare i protagonisti della coppia, ma lo stress sarà così elevato da oscurare tutto il resto. Fare una scenata, in questo caso, non farà altro che aggravare la situazione, rendendola difficile da risolvere.

Bilancia: il partner vi metterà in difficoltà. Non riuscirete a trovare un senso alle sue parole. Per il momento, la possibilità di risolvere apparirà lontana. Sarà fondamentale concentrarvi sui piccoli indizi e dare valore a ogni suo gesto. La verità vi verrà svelata prima del previsto.

Scorpione: la relazione di coppia continuerà a essere caratterizzata da alti e bassi.

Cercherete di risolvere le cose con piccoli gesti d'amore, ma saranno le parole a contare veramente. Un dialogo pacifico, empatico e ben strutturato potrebbe fare la differenza. Ascolto e comprensione non andranno messi in secondo piano.

Sagittario: avrete bisogno di un vero e proprio cambiamento. Non vi accontenterete più delle briciole. Le persone che vi staranno accanto non potranno fare a meno di notare questo vostro desiderio. Vi sosterranno, cercando di dispensare consigli preziosi.

Capricorno: niente riuscirà a buttarvi giù. Sul posto di lavoro sarete una vera potenzia, riuscendo dove altri, prima di voi, hanno fallito. Per tale ragione, difficilmente passerete inosservati. Inoltre, vi farete carico delle vostre responsabilità, dimostrando consapevolezza e lucidità.

Acquario: sarete circondati da persone poco collaborative. Alcune di loro cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote, mentre altre non riusciranno a nascondere l'invidia. Sarà fondamentale proteggervi dalla loro influenza negativa e rispondere con un sorriso.

Pesci: vi fiderete ciecamente dei vostri amici. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di persone affettuose, pronte a tutto per il vostro bene. Il legame sarà saldo e il desiderio di stare insieme non scemerà neanche di fronte alle difficoltà più complesse.