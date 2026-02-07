La settimana dal 9 al 15 febbraio si apre con l'aria frizzante di chi sa che San Valentino è dietro l'angolo. C'è chi come la Bilancia vivrà giorni di grande armonia e romanticismo, chi come il Cancro cercherà rassicurazioni nel rapporto di coppia, e chi invece, tipo il Capricorno, sarà così preso dagli impegni lavorativi da rischiare di dimenticarsi della festa degli innamorati. I Pesci galleggeranno tra sogni e realtà, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con una settimana più impegnativa del previsto.

L'oroscopo dal 9 al 15 febbraio: Scorpione magnetico, Leone in cerca di conferme

12° Ariete: Questa settimana proprio non gira come vorreste. Lunedì potreste svegliarvi già nervosi e la sensazione di essere sempre in ritardo vi accompagnerà fino a metà settimana. Al lavoro qualcosa si inceppa, magari una pratica che pensavate conclusa torna indietro o un collega non fa la sua parte. San Valentino? Rischiate di viverlo con il muso lungo se non fate pace con voi stessi prima. In amore serve pazienza, perché il partner potrebbe non capire questi vostri sbalzi d'umore. Giovedì e venerdì concedetevi una pausa, altrimenti arrivate al weekend distrutti. La salute risente dello stress, occhio al mal di testa e alla tensione muscolare.

11° Vergine: Vi sentite un po' sottotono e questo vi infastidisce parecchio. Voi che siete sempre precisi e organizzati, questa settimana potreste trovarvi a perdere tempo dietro a dettagli inutili o a rifare le cose due volte. Al lavoro c'è chi critica il vostro operato e questo vi manda in crisi più del dovuto. Martedì e mercoledì sono giornate particolarmente pesanti. Per San Valentino forse avete programmato tutto nei minimi dettagli, ma il rischio è che l'ansia di perfezione vi rovini il momento. Cercate di mollare un po' la presa. Sul fronte salute, l'intestino potrebbe risentire della tensione nervosa. Nel weekend provate a staccare davvero, senza controllare mail o pensare a cosa fare lunedì.

10° Gemelli: Settimana altalenante, con momenti in cui vi sentite carichi e altri in cui non sapete come comportarvi. Lunedì parte bene, ma già martedì qualcosa vi distrae e perdete il filo. Al lavoro faticate a mantenere la concentrazione, troppe cose da seguire contemporaneamente. In amore potreste sentirvi confusi, magari il partner vi chiede qualcosa e voi non sapete bene cosa rispondere. San Valentino rischia di cogliervi impreparati, meglio organizzare qualcosa di semplice ma carino. Mercoledì e giovedì la comunicazione non è il vostro forte, attenzione a non dire cose che poi dovreste spiegare. Nel weekend recuperate un po' di lucidità, ma la stanchezza mentale si fa sentire.

9° Toro: Non è la vostra settimana migliore.

Vi sentite appesantiti, sia fisicamente che mentalmente, e la voglia di fare è sotto i piedi. Al lavoro procedete a rilento, magari vi scontrate con colleghi o superiori che vorrebbero ritmi diversi. Lunedì e martedì sono giornate dove tutto sembra richiedere il doppio dello sforzo. In amore c'è bisogno di conferme, ma il partner potrebbe non essere molto presente o capire cosa vi serve. San Valentino lo vivete con aspettative alte, attenzione a non restare delusi se le cose non vanno come immaginate. La salute risente di questa fase: mangiate troppo per compensare lo stress oppure dormite male. Nel weekend prendetevi tempo per voi, magari una bella dormita o qualcosa che vi gratifica fisicamente.

8° Acquario: Siete in modalità testa tra le nuvole, ma non nel senso romantico. Questa settimana fate fatica a concentrarvi su quello che conta davvero. Al lavoro potreste perdere di vista scadenze o dimenticare impegni, cosa che di solito non vi capita. Martedì qualcuno vi fa notare questa vostra distrazione e non la prendete benissimo. In amore non siete molto presenti, il partner potrebbe lamentarsi del fatto che sembrate lontani. San Valentino? Rischiate di sottovalutarlo, magari pensando che sia una festa commerciale, ma se la persona accanto a voi ci tiene, meglio fare uno sforzo. Giovedì e venerdì recuperate un po' di energia mentale. La salute va bene, ma dormite poco e male. Nel weekend cercate di riconnettervi con chi vi sta vicino.

7° Leone: Settimana dove l'ego prende qualche botta. Non siete al centro dell'attenzione come vorreste e questo vi mette di malumore. Al lavoro qualcuno vi mette in ombra o prende credito per qualcosa che avete fatto voi, e questo brucia parecchio. Lunedì e mercoledì sono giornate dove dovete fare buon viso a cattivo gioco. In amore cercate conferme continue, magari il partner non è abbastanza espansivo e voi ve la prendete. San Valentino potrebbe essere l'occasione per brillare, ma solo se non esagerate con le aspettative. Giovedì qualcosa inizia a girare meglio, ma la settimana lascia comunque un retrogusto amaro. La salute è buona, anche se lo stress emotivo si fa sentire. Nel weekend cercate di rilassarvi senza fare sempre la gara con qualcuno.

6° Capricorno: Siete così concentrati sul lavoro che tutto il resto passa in secondo piano. Questa settimana avete mille cose da fare, scadenze da rispettare, progetti da portare avanti. Lunedì partite in quarta e non rallentate fino a venerdì sera. Il problema? Rischiate di dimenticarvi che venerdì 14 è San Valentino. Il partner potrebbe non prenderla benissimo se vi vede più interessati al computer che a organizzare qualcosa di carino. In amore servono gesti concreti, non basta dire "ci penso dopo". La salute tiene, ma dormite poco e la stanchezza si accumula. Nel weekend finalmente mollate un po' la presa, ma forse è tardi per recuperare. Martedì e mercoledì sono le giornate più intense, giovedì iniziate a rendervi conto che forse avete esagerato.

5° Cancro: Settimana emotivamente impegnativa. Avete bisogno di conferme in amore, ma il partner sembra non cogliere i vostri segnali. Lunedì e martedì vi sentite un po' soli, anche se siete in coppia. Al lavoro va meglio, riuscite a portare avanti i vostri compiti senza grossi intoppi, ma il cuore è altrove. San Valentino diventa una specie di test: se le cose vanno bene respirate, altrimenti vi chiudete ancora di più. Mercoledì potreste avere una conversazione importante con il partner, cercate di non drammatizzare. La salute risente dello stato emotivo, magari avete lo stomaco chiuso o fate fatica a dormire bene. Nel weekend le acque si calmano un po', ma resta quella sensazione di fragilità.

Giovedì e venerdì prendetevi cura di voi, magari coccolandovi con qualcosa che vi piace.

4° Sagittario: Settimana discreta, anche se non particolarmente brillante. Avete voglia di muovervi, di fare, ma le circostanze non sempre vi accontentano. Al lavoro riuscite a portare avanti i vostri progetti, anche se con qualche rallentamento. Lunedì parte bene, martedì un po' meno, mercoledì si recupera. In amore c'è voglia di leggerezza, San Valentino lo vivete senza troppe aspettative, magari organizzate qualcosa di spontaneo invece del solito ristorante romantico. Il partner potrebbe apprezzare questa vostra voglia di fare le cose in modo diverso. La salute è buona, avete energia anche se ogni tanto esagerate e poi pagate dazio.

Nel weekend potreste aver voglia di fare una gita o comunque di uscire dai soliti schemi. Giovedì e venerdì sono giornate tranquille, godetevele senza aspettarvi chissà cosa.

3° Scorpione: Siete magnetici come sempre, e questa settimana lo sentite particolarmente. Al lavoro riuscite a farvi ascoltare, le vostre idee passano e chi vi circonda subisce il vostro fascino. Lunedì e martedì sono giornate dove tutto sembra girare dalla vostra parte. In amore c'è intensità, San Valentino potrebbe essere una serata da ricordare se giocate bene le vostre carte. Mercoledì potreste avere una piccola discussione con il partner, ma niente che non si risolva velocemente. La salute va bene, anche se tendete ad accumulare tensione emotiva che poi vi esplode dentro.

Giovedì e venerdì concedetevi qualche piacere in più, ve lo siete meritato. Nel weekend potreste avere voglia di intimità e tranquillità, magari chiudervi in casa con la persona che amate. Non tutto è perfetto, ma siete comunque soddisfatti.

2° Pesci: Settimana sognante, perfetta per voi che vivete già con la testa tra le nuvole. L'avvicinarsi di San Valentino vi mette in modalità romantica totale, magari state già immaginando scenari da film. Al lavoro riuscite a cavarvela senza troppi problemi, anche se ogni tanto vi distraete pensando ad altro. Lunedì e martedì sono giornate dove la creatività è al massimo, sfruttatela. In amore c'è dolcezza, anche se rischiate di idealizzare troppo la situazione o il partner.

Mercoledì potrebbe arrivare una piccola delusione, niente di grave, ma vi ridimensiona un po'. La salute è buona, anche se tendete a trascurarvi quando siete presi da altro. Giovedì e venerdì sono perfetti per organizzare qualcosa di speciale per San Valentino. Nel weekend godetevi il momento senza pensare troppo al futuro.

1° Bilancia: Questa è decisamente la vostra settimana. Tutto gira come deve, dall'inizio alla fine. Al lavoro le cose procedono senza intoppi, riuscite a mediare tra posizioni diverse e tutti vi apprezzano per questo. Lunedì parte alla grande e il trend positivo continua fino a domenica. In amore siete nel vostro elemento: San Valentino sarà perfetto perché sapete esattamente come creare l'atmosfera giusta, trovare il regalo perfetto, dire le parole che il partner vuole sentire.

Martedì e mercoledì potreste ricevere complimenti o attenzioni che vi fanno piacere. La salute è ottima, vi sentite in forma e anche lo specchio vi sorride. Giovedì e venerdì sono il culmine della settimana, tutto sembra allinearsi perfettamente. Nel weekend vi godete i frutti di questa armonia, magari con una cena romantica o un weekend fuori. Non cambiate niente, continuate così.