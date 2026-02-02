Il mese di Febbraio si apre con un'energia particolare, quella tipica del mese più corto ma forse più intenso dell'anno. Avrete San Valentino a metà mese per far battere i cuori, e poi il Carnevale a portare un pizzico di follia e leggerezza proprio quando ne avrete più bisogno. I Pesci navigheranno queste settimane come fossero nati per questo momento, mentre la Vergine potrebbe sentirsi un po' fuori posto tra maschere e cioccolatini. Il Cancro riscoprirà emozioni che credeva dimenticate, e l'Ariete... beh, l'Ariete come sempre farà di testa sua.

Oroscopo di Febbraio: coccole per il Cancro, Sagittario ritrova il sorriso

Vergine – 12° posto

Febbraio non sarà esattamente il vostro mese, inutile girarci intorno. Quella vostra mania di avere tutto sotto controllo cozzerà parecchio con l'atmosfera caotica del Carnevale, e potreste ritrovarvi a storcere il naso davanti a coriandoli e stelle filanti. In amore, San Valentino rischia di mettervi ansia da prestazione: non è una gara, ricordatevelo. Sul lavoro procedete col pilota automatico, ma attenzione a non sembrare troppo distaccati con i colleghi. Verso fine mese le cose miglioreranno, magari concedetevi qualche piccola trasgressione ogni tanto.

Capricorno – 11° posto

Vi toccherà fare i conti con una certa stanchezza accumulata, e febbraio vi chiederà di rallentare anche se proprio non ne avete voglia.

Le settimane centrali del mese potrebbero portare qualche incomprensione in famiglia, forse discussioni su questioni pratiche che si trascinano da tempo. Il lavoro tiene, certo, ma senza quei guizzi che vorreste. Per San Valentino provate a mollare la presa: non tutto deve essere perfetto o pianificato nei minimi dettagli. Il Carnevale? Probabilmente lo ignorerete, ma una risata in più non vi farebbe male.

Ariete – 10° posto

Febbraio vi troverà irrequieti, con quella sensazione di voler spaccare il mondo ma senza sapere bene da che parte cominciare. L'energia non vi manca, questo è certo, però rischia di disperdersi in mille direzioni. In amore potreste essere un po' troppo impulsivi, soprattutto intorno a San Valentino: pensateci due volte prima di mandare quel messaggio a notte fonda.

Sul lavoro qualche progetto rallenta, e voi non siete esattamente campioni di pazienza. Il Carnevale potrebbe regalarvi qualche serata divertente, se vi lascerete andare senza voler sempre fare gli splendidi.

Gemelli – 9° posto

Mese altalenante per voi, con giornate in cui vi sentirete brillanti e altre in cui non saprete nemmeno cosa volete per cena. La vostra testa sarà un continuo rimbalzare tra idee, possibilità, ripensamenti. In amore la situazione è un po' stagnante: se siete in coppia, potrebbero esserci silenzi da riempire; se siete single, febbraio non sembra il mese della svolta, ma non disperate. Il Carnevale vi attirerà per il suo lato sociale, mascheratevi e uscite, vi farà bene.

Per il lavoro, meglio concentrarsi sulle cose già avviate piuttosto che lanciarsi in nuove avventure.

Sagittario – 8° posto

Non il febbraio esplosivo che speravate, ma nemmeno un disastro. Vi sentirete un po' trattenuti, come se qualcosa vi impedisse di correre liberi come vorreste. Forse sono responsabilità che avete rimandato, forse è solo la stagione che vi pesa. In amore San Valentino potrebbe riservarvi una sorpresa, magari non quella che vi aspettavate, ma piacevole comunque. Il lavoro richiede costanza, quella parola che vi fa venire l'orticaria. Durante il Carnevale ritroverete il sorriso, circondatevi di amici e lasciate perdere i pensieri pesanti almeno per qualche sera.

Acquario – 7° posto

Febbraio è il vostro mese di compleanno, ma quest'anno l'entusiasmo potrebbe essere sottotono.

Avete bisogno di fare chiarezza su alcune cose, e questo richiede tempo e silenzio interiore. In amore navigate acque tranquille, senza grandi tempeste ma anche senza fuochi d'artificio. San Valentino lo vivrete a modo vostro, probabilmente snobbando le convenzioni, e va benissimo così. Sul lavoro ci sono spunti interessanti nella seconda metà del mese, tenete gli occhi aperti. Il Carnevale vi vedrà più osservatori che protagonisti, ma qualche mascherata tra amici stretti potrebbe sorprendervi.

Leone – 6° posto

Febbraio vi metterà alla prova sul fronte dell'ego, e non sarà sempre facile. Ci saranno momenti in cui vi sentirete sottovalutati, altri in cui dovrete fare un passo indietro per il bene comune.

In amore le cose vanno meglio di quanto pensiate: San Valentino potrebbe essere l'occasione per riaccendere una fiamma o per dichiarare finalmente quello che sentite. Il lavoro procede tra alti e bassi, cercate di non prendere tutto sul personale. Il Carnevale è fatto apposta per voi, sfoderate il costume più vistoso e godetevi l'attenzione che meritate.

Bilancia – 5° posto

Un febbraio di equilibri ritrovati, finalmente. Dopo settimane un po' confuse, questo mese vi restituisce una certa serenità interiore. In amore San Valentino vi sorride: che siate in coppia o single, l'atmosfera romantica vi avvolgerà come un mantello di velluto. Potreste ricevere una proposta, un invito, un messaggio inaspettato.

Il lavoro prosegue senza scossoni, ma con qualche piccola soddisfazione che vi farà piacere. Il Carnevale vi vedrà eleganti anche sotto la maschera, perché voi non rinunciate mai al buon gusto.

Cancro – 4° posto

Febbraio vi coccola, finalmente. Dopo mesi in cui vi siete sentiti emotivamente sballottati, queste settimane portano una dolcezza inattesa. In amore siete particolarmente ricettivi, e San Valentino potrebbe essere davvero speciale, sia che lo passiate in compagnia sia che decidiate di dedicarlo a voi stessi. La famiglia vi dà soddisfazioni, forse una notizia bella da qualcuno a cui tenete molto. Sul lavoro procedete con calma ma sicuri, senza strafare. Il Carnevale vi vedrà più inclini a restare in casa con pochi intimi, ma quelle serate valgono più di mille feste.

Toro – 3° posto

Febbraio vi regala stabilità e qualche bella sorpresa. Finalmente vi sentite con i piedi per terra, e da lì potete costruire qualcosa di solido. In amore il mese è decisamente favorevole: San Valentino promette momenti intensi, che siate in una relazione consolidata o all'inizio di qualcosa di nuovo. Potreste anche decidere di fare un passo importante, tipo presentare qualcuno alla famiglia o progettare qualcosa insieme. Il lavoro va bene, con possibili riconoscimenti economici nella seconda metà del mese. Il Carnevale sarà l'occasione per una bella mangiata tra amici, e voi questo non ve lo fate dire due volte.

Scorpione – 2° posto

Febbraio vi vede potenti, magnetici, quasi irresistibili.

C'è qualcosa nell'aria di questo mese che amplifica il vostro fascino naturale, e gli altri se ne accorgeranno eccome. In amore siete in una posizione privilegiata: San Valentino potrebbe portare confessioni, riavvicinamenti, o incontri che vi toglieranno il fiato. Se c'è qualcuno che vi interessa, questo è il momento di agire. Sul lavoro avete le idee chiare e la determinazione per realizzarle, non fatevi frenare dai dubbiosi. Il Carnevale vi vedrà misteriosi dietro una maschera che non nasconde ma esalta, perché voi funzionate così.

Pesci – 1° posto

Eccovi in cima, e non poteva essere altrimenti. Febbraio è il vostro momento, il mese che vi appartiene di diritto, e quest'anno lo sentirete ancora di più.

C'è un'intuizione speciale che vi guida, una sensibilità acuita che vi permette di leggere persone e situazioni come libri aperti. In amore San Valentino sarà memorabile: gli astri vi sorridono, e voi sorridete di rimando. Che siate in coppia da anni o freschi di un nuovo incontro, l'emozione sarà palpabile. Il lavoro vi riserva soddisfazioni inaspettate, forse un progetto che sembrava perso riprende vita. Il Carnevale vi troverà leggeri e giocosi, pronti a ridere di gusto e a lasciarvi trasportare dalla magia del momento. Febbraio vi vuole bene, accettatelo senza farvi troppe domande.