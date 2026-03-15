L'oroscopo dal 16 al 22 marzo 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento i Pesci che sarà sensibile e quella di bronzo il Cancro . Ultimo posto invece assegnato al Capricorno che avrà una settimana un po' emotiva o instabile.

Classifica dal 16 al 22 marzo 2026

Oro – Ariete

Con Venere nel vostro segno e il Sole che entra in Ariete il 20 marzo, siete i protagonisti della settimana. Si apre una fase nuova, piena di energia, coraggio e desiderio di agire. Le relazioni diventano più intense e la vostra determinazione cresce.

Argento – Pesci

Marte nel vostro segno e la Luna Nuova vi portano grande sensibilità e intuizione. È una settimana in cui potete capire molto su voi stessi e sui vostri desideri più profondi. Alcuni progetti o sogni possono iniziare a prendere forma.

Bronzo – Cancro

Le energie d’acqua del cielo vi sostengono. Sentite una forte connessione con le emozioni e con le persone importanti della vostra vita. È una settimana in cui potete trovare equilibrio e fiducia.

4. Scorpione

L’energia dei Pesci vi favorisce e vi rende intuitivi e profondi. Potete vivere momenti significativi nelle relazioni e comprendere meglio alcune situazioni.

5. Leone

Con il Sole che entra in Ariete, segno amico, sentite crescere entusiasmo e fiducia.

È una settimana che riaccende motivazione e voglia di esprimere il vostro talento.

6. Sagittario

Anche voi beneficiate dell’energia dell’Ariete. Le idee e i progetti tornano a muoversi, anche se Mercurio retrogrado invita a riflettere prima di agire.

7. Toro

La settimana è più riflessiva. Con Mercurio retrogrado e l’energia dei Pesci, potreste sentire il bisogno di rallentare e capire meglio alcune scelte.

8. Acquario

Il cielo vi stimola mentalmente ma richiede anche adattamento. Alcune situazioni possono cambiare direzione e richiedere flessibilità.

9. Bilancia

Con Venere in Ariete opposta al vostro segno, le relazioni possono essere più intense o richiedere chiarimenti. È una settimana di confronto e consapevolezza.

10. Gemelli

Mercurio retrogrado può creare qualche confusione o ritardo nei progetti. Meglio osservare e rivedere i dettagli prima di prendere decisioni.

11. Vergine

L’energia dei Pesci opposta al vostro segno porta riflessioni profonde su relazioni e obiettivi. È un periodo utile per capire cosa volete davvero.

12. Capricorno

La settimana può risultare un po’ emotiva o instabile rispetto al vostro bisogno di controllo. Meglio procedere con calma e non forzare le situazioni.