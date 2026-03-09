Secondo l'oroscopo del 10 marzo, i nativi dell’Acquario godono di una ritrovata vitalità e di successi nelle relazioni e nella carriera. I nati sott il segno dello Scorpione devono invece gestire il nervosismo cercando armonia negli affetti e moderazione nelle spese. Infine, gli individui del Sagittario affrontano un periodo altalenante che richiede loro concretezza in amore e grande prudenza negli accordi professionali.

Oroscopo e pagelle del giorno 10 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Finalmente intravedete la luce in fondo al tunnel per quella questione che vi ha tolto il sonno.

Il dialogo con i vostri cari o con chi vi circonda si fa più fluido, permettendovi di riassaporare sensazioni che credevate perdute. Se vivete una relazione turbolenta, preparatevi a scelte nette e definitive. Sul fronte pratico, si sbloccano accordi vantaggiosi: è il momento ideale per avviare progetti che porteranno ottimi frutti. Voto: 7,5

Toro – Avete tanta voglia di mordere la vita e a dare priorità alla vostra serenità. Il vostro obiettivo principale è scacciare via ansie e vecchi timori: se ne avete l'occasione, seguite questo istinto senza esitare. Sperimentate attività inedite e agite con convinzione. Sul fronte professionale, i recenti ostacoli hanno testato la vostra resistenza, ma grazie alla vostra proverbiale costanza supererete ogni sfida.

Presto potreste ottenere un successo inaspettato con ottimi risvolti economici. Voto: 9

Gemelli – Se ultimamente il rapporto di coppia ha traballato, è giunto il momento di rimettervi in carreggiata e sciogliere ogni nodo che vi ha tolto il sonno. State entrando in una fase magica: l'amore busserà forte alla vostra porta e, se chi vi sta accanto deciderà di essere complicato, non sarà un vostro problema. Grazie al magnetismo che sprigionate, non faticherete a trovare nuove e stimolanti compagnie. Sul fronte lavorativo, la strada è spianata verso traguardi significativi, indipendentemente dal vostro ruolo. Per quanto riguarda le finanze, serve ancora un pizzico di pazienza prima di vedere una crescita concreta.

Voto: 8

Cancro – Il periodo attuale mette in luce il vostro lato più amabile e affascinante. La solitudine non sarà un destino, ma un'eventuale scelta consapevole, dato che avrete la fila alla porta (e forse ve ne lamenterete anche un po'!). Il segreto sta nel selezionare accuratamente i contatti, guardando oltre le apparenze con pazienza. La fiducia vi premierà: ciò che sognate sta per concretizzarsi. In ambito lavorativo, agite tempestivamente di fronte alle nuove proposte economiche. Non sprecate energie in passaggi secondari o pignolerie che potrebbero costarvi tempo prezioso in seguito. Voto: 8,5

La giornata di martedì 10 marzo secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo la vostra capacità di comunicare è al top: riuscirete a sintonizzarvi perfettamente con chi vi circonda, risolvendo ogni eventuale malinteso.

È il momento giusto per guardare avanti con ottimismo e riscoprire emozioni sopite. Sul fronte professionale, la fortuna vi assiste, specialmente se il vostro mestiere prevede il contatto diretto con la gente o l’uso delle piattaforme digitali. Aspettatevi novità positive anche per il portafoglio, grazie a guadagni inaspettati. Voto: 10

Vergine – In questo periodo le cose non sembrano girare per il verso giusto, quindi cercate di muovervi d’anticipo per evitare intoppi superflui. Siate pazienti con chi vi circonda, ma ricordate che c’è un limite a tutto: se la situazione lo richiede, fatevi sentire con decisione, poiché l’eccessiva disponibilità rischia di diventare un punto debole. Prestate particolare attenzione ai rapporti con i parenti, specialmente quelli acquisiti.

Sul piano professionale, fidatevi solo del vostro sesto senso: un’intuizione coraggiosa potrebbe presto tradursi in un incremento delle entrate. Voto: 6,5

Bilancia – Siete persone concrete ed efficienti, eppure il lato sentimentale resta il vostro tallone d’Achille. Spesso l’instabilità del vostro umore crea tensioni superflue nelle relazioni di coppia. Un suggerimento? Non siate troppo intransigenti. Se qualcuno dal passato torna con intenzioni oneste, valutate l'idea di perdonare. Un briciolo di severità in meno vi aiuterà a vivere meglio. Voto: 7

Scorpione – Non permettete al nervosismo di bloccarvi: staccate la spina e organizzate qualcosa con le persone care. Saranno proprio l’armonia e la stabilità a trasformare queste giornate in un momento memorabile.

Se vi sentite sopraffatti dalle vostre stesse sensazioni, non temete: avete le risorse giuste per uscirne vincitori. Per quanto riguarda le finanze, le entrate sono buone, ma cercate di tenere a freno la tendenza a spendere più del dovuto. Voto: 7

Previsioni astrali e pagelle per la giornata di martedì 10 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – State attraversando una fase altalenante, ma nulla che non possiate gestire con la vostra solita grinta. Nel rapporto di coppia sentite il bisogno di una vicinanza più profonda: forse alcuni dubbi sul domani vi rendono inquieti, anche se il sentimento resta solido. Ricordate che per voi l'amore deve essere tangibile, poiché i legami troppo astratti non vi appartengono.

Sul fronte lavorativo, armatevi di pazienza per qualche possibile rallentamento; prima di siglare accordi o contratti, leggete tutto con estrema attenzione. Voto: 7

Capricorno – Questo è il momento ideale per fermarvi a meditare: ricordate che ciò che vi accade è spesso lo specchio della vostra personalità. Se desiderate vivere situazioni nuove, iniziate col rinnovare il vostro approccio interiore. Cercate di non farvi influenzare troppo dalle tensioni domestiche, perché rischiereste di scaricare il nervosismo sul partner. Proteggete la vostra intimità isolandovi dalle interferenze esterne. Sul fronte professionale, invece, la fortuna sembra sorridervi: è un ottimo periodo per gestire finanze e investimenti.

Voto: 7,5

Acquario – Il vostro cielo si rasserena, portando con sé una ventata di novità nella vita sociale e nel tempo libero. Siete pieni di vitalità e pronti a godervi ogni istante, quasi avvertiste in anticipo il risveglio della natura. Per chi è in cerca d'amore, le prossime settimane potrebbero farvi cambiare prospettiva, mentre le coppie stabili vivranno una stagione fortunata. Anche la carriera ne trarrà beneficio: crescono il prestigio e la rete di conoscenze. Successi assicurati nei contratti e nelle pubbliche relazioni. La situazione economica è stabile, ma per un incremento sostanzioso delle entrate dovrete attendere ancora un po'. Voto: 8

Pesci – Godetevi questa ritrovata tranquillità.

State finalmente imparando a non farvi condizionare dai ricordi e a concentrarvi su ciò che di bello deve ancora venire. Se la complicità sotto le lenzuola langue, spetta a voi dare una scossa alla situazione: osate di più senza aspettare che sia l'altro a farlo. Le opportunità di guadagno e di carriera non mancheranno e la fortuna vi sorride. Se ci saranno novità inaspettate, saranno tutte a vostro favore. L'oroscopo vi consiglia di essere audaci con i vostri investimenti e i vostri sogni. Puntate sempre più in alto. Voto: 9