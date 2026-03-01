Secondo l'oroscopo del 2 marzo, i nativi dell’Ariete devono approfittare del momento favorevole per dare una svolta alla carriera, recuperare crediti e investire in nuovi progetti. I nati sotto il segno dello Scorpione si mostrano intraprendenti e pronti a studiare piani d'azione per aumentare le proprie entrate, valutando nuove opportunità professionali o modi creativi per guadagnare. Gli individui del Capricorno vivono una fase di grande crescita finanziaria e successi accademici o lavorativi, favoriti da un'ottima concentrazione e dalla capacità di concludere affari vantaggiosi.

Previsioni dell'oroscopo e pagelle del giorno 2 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Se state cercando di dare una svolta alla vostra carriera, questo è il momento giusto per agire. Le stelle favoriscono le vostre finanze, rendendo questo periodo ideale per recuperare crediti in sospeso. Non esitate a chiedere ciò che vi spetta: quei fondi saranno fondamentali per dare vita ai nuovi progetti che avete in mente. Buone notizie anche per chi di voi è a caccia di una nuova occupazione: le opportunità non mancheranno. Voto: 8,5

Toro – In questo periodo avete la possibilità di scegliere con cura come gestire i vostri risparmi o pianificare i prossimi investimenti. Grazie al vostro intuito, riuscite a individuare subito l'affare giusto per incrementare le entrate.

Tuttavia, fate attenzione al temperamento: cercate di smussare qualche spigolo del vostro carattere per evitare di apparire bruschi agli occhi degli altri. Non rovinate la vostra reputazione per un momento di nervosismo. Voto: 7,5

Gemelli – È il momento di fare il salto di qualità: i vostri progetti iniziano finalmente a concretizzarsi, acquisendo il valore che meritano. Le opportunità professionali che si presentano ora sono quelle giuste per accrescere sia il vostro prestigio che le entrate economiche. I traguardi tanto attesi sono ormai a portata di mano, ma ricordate che la vetta si raggiunge solo con costanza e determinazione. Se state pensando a un investimento immobiliare, questo è il periodo ideale per muovervi.

Voto: 8,5

Cancro – Sebbene la stanchezza e lo stress si facciano sentire nell’ambiente lavorativo, avete le idee chiare sui vostri obiettivi e la certezza di poterli raggiungere. Siete disposti a rimboccarvi le maniche di fronte a ogni sfida. Proprio in questi giorni, potrebbero arrivare offerte interessanti, anche dal punto di vista finanziario, che segneranno l'inizio di una fase di rilancio. Aspettatevi novità positive che faranno crescere i vostri guadagni. Voto: 8,5

La giornata di lunedì 2 marzo secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo, la vostra carriera vi regalerà grandi gioie, ma ricordate che ogni traguardo sarà lo specchio esatto dell’impegno che avrete seminato.

Nel vostro ambito professionale la meritocrazia è una realtà concreta: nessuno vi farà sconti, ma proprio perché avete faticato molto, i risultati supereranno le vostre stesse aspettative. Se invece vi sentite bloccati nella ricerca di un’occupazione, provate a interrogarvi sulle ragioni del blocco. Le opportunità non mancano, ma richiedono un approccio più maturo e responsabile per essere colte. Buone notizie sul fronte economico: le vostre finanze sono finalmente in fase di risalita. Voto: 8

Vergine – Approfittate subito dei vantaggi di questo periodo positivo e non esitate a lanciarvi dove intravedete delle opportunità. È il momento ideale per rispolverare quei piani che erano stati respinti: forse mancava la giusta presentazione o, semplicemente, i tempi non erano maturi.

Adesso, ogni vostra iniziativa vi regalerà la visibilità che meritate, con ottimi riscontri per il portafoglio. Seminate ora per costruire basi solide: ogni investimento attuale promette di restituirvi il doppio. Voto: 8,5

Bilancia – Anche ai più instancabili tra voi può capitare un momento di stanchezza, in cui il desiderio di fuggire verso una meta esotica o di dedicarvi agli acquisti prende il sopravvento. Tuttavia, restate concentrati: non abbandonate il terreno conquistato, poiché la concorrenza è sempre pronta a colmare i vuoti. Cercate piuttosto di rallentare i ritmi senza però innescare tensioni con i colleghi. Muovendovi con prudenza, riuscirete a proteggere i vostri guadagni senza scivolare nell'inerzia.

Voto: 6,5

Scorpione – Sul fronte lavorativo e finanziario non si prevedono scossoni immediati, ma la vostra mente sarà tutt’altro che ferma. Sentirete un forte desiderio di far crescere il vostro conto in banca e inizierete a studiare nuovi piani d'azione. Che si tratti di negoziare uno stipendio più alto, esplorare nuovi annunci o trasformare un hobby in un’entrata extra, questo è il momento di osare. Mettersi in gioco non costa nulla e i risultati potrebbero sorprendervi positivamente. Voto: 9

Astrologia e pagelle di lunedì 2 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete nel pieno di una fase creativa e vi state dando da fare per tessere nuove reti e sviluppare progetti inediti. Sentite il forte desiderio di mettervi alla prova e dimostrare il vostro reale valore.

Questi sforzi non passeranno inosservati: chi tra voi lavora in proprio vedrà risultati straordinari, mentre chi è dipendente dovrà avere un pizzico di pazienza in più. Non scoraggiatevi se i tempi sembrano dilatarsi; i frutti del vostro lavoro saranno eccellenti. Proprio oggi, inoltre, potreste avere un'intuizione geniale che farà la differenza. Voto: 8,5

Capricorno – Avete voglia di crescere e di veder fiorire il vostro conto in banca, e la buona notizia è che le opportunità non mancheranno. Vi aspetta un periodo d'oro per la gestione del denaro: potreste spuntare prezzi ottimi su nuovi acquisti o fare scelte d'investimento davvero azzeccate. Anche sul fronte professionale e accademico la strada è spianata: i colloqui e le prove di studio saranno un successo grazie alla vostra straordinaria capacità di concentrazione.

Siete carichi di energia e pronti a concretizzare ogni vostro progetto. Voto: 9

Acquario – È il momento di prestare maggiore attenzione ai particolari, evitando che qualche piccola dimenticanza ostacoli il vostro percorso lavorativo. Qualora ne aveste bisogno, affidatevi alla collaborazione di chi vi sta intorno. Mettere ordine tra le scartoffie sarà fondamentale. Anche per chi è agli inizi della carriera si aprono scenari promettenti: date il massimo nei settori tecnologici e artistici. Un’occasione fortunata si tradurrà presto in un guadagno extra molto gradito. Voto: 7,5

Pesci – Se state cercando di dare una svolta alla vostra carriera, questo è il momento ideale. Siete brillanti nelle negoziazioni e sapete come affrontare i colloqui con la giusta prontezza.

Il vostro intuito per gli affari è ai massimi livelli, permettendovi di tagliare traguardi ambiziosi, a patto di mantenere la calma ed evitare scontri diretti con superiori o partner lavorativi. L'oroscopo vi consiglia di tenere a freno la vostra voglia di fare shopping non appena vedete i soldi; trasformate le entrate in risparmi concreti. Voto: 8