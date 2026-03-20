Secondo l'oroscopo del 21 marzo, i nati sotto il segno del Toro vivono una giornata lineare in cui investono energie preziose per raggiungere traguardi immediati e gestire con intelligenza le proprie finanze. I Gemelli dimostrano un intuito straordinario e capacità comunicative brillanti, sebbene debbano proteggersi da possibili invidie e gestire con flessibilità alcuni rallentamenti imprevisti. I nativi del Sagittario affrontano trasformazioni profonde supportati dalla fortuna, muovendosi con diplomazia sul lavoro e approfittando di nuove entrate economiche per soddisfare desideri a lungo rimandati.

Oroscopo del giorno 21 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Recentemente avete speso moltissimo e ora la stanchezza inizia a farsi sentire, spingendovi a cercare un po' di meritato relax. Tuttavia, se coltivate obiettivi ambiziosi, questo è il periodo ideale per agire. Indipendentemente dalla situazione in cui vi trovate, restate vigili: esaminate con cura ogni clausola dei contratti e pesate bene le parole prima di pronunciarle. Sul fronte economico, preparatevi a raccogliere i frutti del vostro impegno: è il momento di incassare. Voto: 7,5

Toro – Vi attende una giornata senza intoppi. Grazie a una visione lucida dei vostri obiettivi, siete pronti a lottare per ciò che vi spetta, investendo ogni energia nel lavoro e nelle nuove iniziative.

I primi traguardi arriveranno senza farsi attendere, portando con sé grandi soddisfazioni. È il momento ideale per recuperare somme che vi spettano o per concedervi qualche acquisto: la vostra parsimonia vi permetterà di spendere con intelligenza. Voto: 9

Gemelli – In ambito lavorativo dimostrate un’abilità fuori dal comune e un intuito impeccabile nel fare le mosse giuste. Siete maestri nel gestire relazioni e contatti, sfruttando una comunicazione brillante che si rivela la vostra marcia in più per scalare i vertici. Tuttavia, preparatevi a gestire qualche piccolo intoppo che potrebbe rallentare i vostri piani: in questi momenti, flessibilità e calma saranno le vostre migliori alleate. Fate attenzione a possibili invidie o mosse scorrette da parte di colleghi e rivali, pronti a ostacolare il vostro cammino.

Voto: 7,5

Cancro – In ambito professionale, è impossibile avere il controllo su ogni variabile, ma voi avete il talento per trasformare i contrattempi in vere opportunità di successo. Non lasciatevi sfuggire il momento: agite con rapidità nel chiudere accordi o nel presentare le vostre richieste. Se state pensando di rinnovare il look o la casa, fidatevi del vostro istinto per gli acquisti. È un ottimo periodo per veder crescere i vostri risparmi. Voto: 8,5

La giornata di sabato 21 marzo secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Siete finalmente usciti da una fase di nebbia e incertezza per entrare in un momento decisamente fortunato. Ora avete la lucidità necessaria per prendere decisioni sagge e puntare dritti ai vostri obiettivi.

Tuttavia, portate ancora addosso le scorie della stanchezza passata: se potete, aspettate qualche giorno prima di firmare contratti o fare passi azzardati. È il momento ideale per veder crescere i vostri guadagni e ritrovare una forma fisica invidiabile. Voto: 8

Vergine – Molti di voi sono pronti a decollare sul piano professionale e finanziario, mentre gli altri dovranno pazientare solo un altro istante. In ogni caso, vi attende una fase densa di risposte concrete, capace di regalarvi quella sicurezza che cercavate da tempo. Perfezionate i vostri piani con la precisione che vi contraddistingue e scommettete con forza sui vostri talenti. Non temete il successo: la cima è a un passo ed è finalmente il vostro momento.

Anche il portafoglio sorride, grazie a entrate extra e una gestione molto più fluida rispetto al passato. Voto: 8,5

Bilancia – La vostra forza risiede nel pragmatismo e in una solida stabilità, doti essenziali per affrontare le sfide imminenti. Non permettete a fattori esterni o a dubbi interiori di minare la fiducia in voi stessi; a volte, le esitazioni rischiano di portarvi fuori strada. Anche se il percorso richiederà impegno, avete tutte le carte in regola per tagliare il traguardo. Per quanto riguarda le finanze, cercate di gestire il desiderio di guadagni maggiori, spesso dettato dalle numerose tentazioni che vi circondano. Voto: 7

Scorpione – Vi attendono scenari entusiasmanti e pieni di speranza.

Presto potreste imbattervi in un’offerta di rilievo, capace di dare una svolta decisiva alla vostra carriera. Il cambiamento porterà con sé grandi soddisfazioni: se avete dei piani nel cassetto, questo è il momento di agire con determinazione per battere sul tempo i vostri rivali. Anche il portafoglio sorride, grazie a entrate economiche finalmente in crescita. Voto: 9

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 21 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State per affrontare una fase di grandi trasformazioni. Anche se questi imprevisti testeranno la vostra flessibilità, saprete reagire al meglio grazie a un pizzico di buona sorte che non vi abbandonerà. Se lavorate in proprio, muovetevi con cautela: la diplomazia sarà la vostra carta vincente per evitare inutili tensioni con i colleghi.

Buone notizie sul fronte economico: le entrate extra vi permetteranno finalmente di concedervi quel desiderio che rimandate da tempo. Voto: 7,5

Capricorno – Siete pronti a fare pulizia tra i vostri progetti? Chiedetevi cosa volete costruire veramente. L'oroscopo vi esorta a dare spazio a capacità che finora avete tenuto per voi, chiudendo definitivamente i capitoli poco soddisfacenti della vostra vita. Ottime notizie anche per il portafoglio: che si tratti di un aumento o di una nuova commissione, i vostri guadagni sono destinati a migliorare. Voto: 8,5

Acquario – Se un collega troppo curioso sta superando i limiti nel vostro ambiente di lavoro, cercate di ristabilire i confini con fermezza ma con estrema calma.

Ricordate che proprio dai legami più complessi possono nascere le opportunità migliori; la vostra capacità di creare alleanze con persone influenti sarà la vostra carta vincente. Sul fronte economico, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo: la fine di un'uscita fissa darà nuovo ossigeno al vostro portafoglio. Voto: 8

Pesci – Se commettete qualche svista, non lasciate che la vostra autostima vacilli spingendovi a nuovi passi falsi. Valutate bene ogni rischio prima di lanciare un progetto o prendere decisioni importanti, sforzandovi di restare razionali e distaccati. Evitate mosse azzardate e diffidate di chi vi propone guadagni facili o situazioni poco chiare: la prudenza, specialmente con il portafoglio, deve essere la vostra priorità. Voto: 5,5