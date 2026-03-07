L'oroscopo del 9 marzo 2026 con classifica assegna medaglia d'oro ai Pesci favoriti da Nettuno e Giove, l'argento all'Ariete con Saturno che lo rende più determinato e il bronzo al Cancro. Ultima posizione invece il Capricorno poiché potrebbe avere quakche responsabilità.

Classifica del 9 marzo 2026

Oro – Pesci

Siete i grandi favoriti del cielo. L’energia dei vostri pianeti guida — Nettuno e Giove — amplifica intuizione, sensibilità e capacità di comprendere le situazioni prima degli altri. È una giornata in cui potete sentirvi ispirati, creativi e molto connessi con ciò che desiderate davvero.

Argento – Ariete

Saturno nel vostro segno vi rende più determinati e maturi. Le scelte che fate oggi hanno un peso maggiore e possono portare risultati importanti. È una giornata in cui dimostrate forza e responsabilità.

Bronzo – Cancro

Le energie d’acqua del cielo vi sostengono e vi rendono più intuitivi. Le relazioni diventano profonde e le emozioni più chiare. È una giornata in cui riuscite a seguire il cuore senza perdere equilibrio.

Scorpione

Anche voi beneficiate del clima emotivo creato dai Pesci. L’intuizione è forte e vi permette di comprendere meglio alcune situazioni che negli ultimi giorni erano poco chiare.

Leone

Saturno in Ariete vi dà una spinta di coraggio e determinazione. Sentite il bisogno di dimostrare il vostro valore e affrontare nuove sfide con entusiasmo.

Sagittario

Il cielo vi chiede di trovare equilibrio tra entusiasmo e responsabilità. Potete avere idee interessanti, ma è importante non agire troppo impulsivamente.

Toro

Giornata tranquilla ma riflessiva. L’energia dei Pesci vi invita a osservare le cose con più sensibilità e a lasciarvi guidare un po’ di più dalle emozioni.

Acquario

Il clima del giorno è più emotivo che razionale, e questo può farvi sentire leggermente fuori sintonia. Tuttavia è un buon momento per riflettere e osservare ciò che accade attorno a voi.

Bilancia

Saturno in Ariete può creare qualche pressione nei rapporti o nelle decisioni. Meglio mantenere calma ed equilibrio prima di reagire.

Gemelli

L’energia dei Pesci può rendere la mente più dispersiva del solito.

È una giornata in cui conviene rallentare e non prendere decisioni affrettate.

Vergine

Con i Pesci opposti al vostro segno, le emozioni possono diventare intense e a tratti confuse. Meglio non pretendere troppo da voi stessi.

Capricorno

Saturno in Ariete può portare qualche responsabilità in più o una sensazione di pressione. Serve pazienza e pragmatismo per gestire la giornata.