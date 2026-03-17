Secondo l'oroscopo del weekend 21-22 marzo 2026 il Toro è molto passionale, il Cancro può essere vivace e il Capricorno è nervoso.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single non devono assolutamente restare fermi, ma iniziare delle nuove avventure. Chi fa parte di una coppia può avere alcune incomprensioni con il partner. In questo fine settimana è necessario affrontare il campo lavorativo con molto coraggio.

Toro: chi ha una relazione di vecchia data è passionale. I cuori solitari desiderano vivere delle emozioni intense.

La salute risulta essere davvero molto buona.

Gemelli: con la dolce metà è fondamentale dialogare con molta sincerità. Chi lavora in proprio è pronto a fare delle valutazioni importanti. Nel weekend è presente una soddisfacente sicurezza emotiva.

Cancro: l'atmosfera in amore è davvero stimolante. In questo fine settimana è possibile essere abbastanza vivaci. Sull'ambito professionale, le idee originali non mancano.

Leone: chi cerca l'amore può vivere degli incontri molto più interessanti del previsto. In questo periodo, la sincerità risulta essere più marcata. Sul lavoro è importante riflettere con tanta attenzione.

Vergine: con il dialogo è probabile rafforzare delle amicizie. Sul campo lavorativo è meglio muoversi con molta prudenza.

Finalmente la sicurezza personale è in crescita.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo fine settimana è importante lasciare spazio alle emozioni intense. Con più determinazione si possono affrontare delle sfide. Delle scelte pratiche vanno fatte con molta più calma.

Scorpione: la sfera sentimentale ha bisogno di più chiarezza. I single possono trovare delle soluzioni insieme alla famiglia. Nel weekend sono probabili dei lunghi momenti di relax.

Sagittario: i cuori solitari sono nervosi perché non riescono a gestire una situazione estremamente complessa. Chi ha le idee diverse può trovarsi completamente fuori luogo. Con un leggero riposo si possono recuperare le energie perdute.

Capricorno: per la dolce metà, i sentimenti sono profondi.

Finalmente l'umore è spensierato e la salute molto buona. Per scaricare la tensione si può fare attività fisica.

Acquario: la relazione amorosa deve evitare la possessività. Nel fine settimana, l'aria è molto più leggera. In questo periodo è necessario non sprecare le energie.

Pesci: in amore è possibile rilassarsi completamente. Sulla sfera professionale sono in arrivo degli importanti riconoscimenti. La salute è molto buona, ma è presente tanto stress.