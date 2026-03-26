L'oroscopo del fine settimana dal 28 al 29 marzo si presenta ricco di emozioni, incontri e momenti ideali per staccare dalla routine. Le stelle favoriscono i sentimenti e la socialità, ma invitano anche a riflettere su alcune scelte personali.

La Luna domina nel segno del Leone, che sarà felice della propria vita sentimentale ma non solo, invece i nativi Scorpione dovranno essere cauti nelle loro scelte in amore. Il segno dell'Acquario dovrà saper evitare possibili incomprensioni con il partner, mentre il Cancro sarà impegnato al lavoro, ma soddisfatto dei risultati raggiunti.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 marzo 2026 segno per segno

Ariete: l'ultimo fine settimana del mese si rivelerà pieno di emozioni per voi nativi del segno. L'amore arriverà all'improvviso, e non dovrete fare altro che accoglierlo a braccia aperte. In quanto al lavoro rallentate un po’. Anche se gli impegni non mancheranno, provate a prendervi un po’ di tempo in più per voi stessi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale discreta in questo periodo secondo l'oroscopo. Nel lavoro sarete in perfetta sintonia con i vostri progetti, capaci di gestire tutto in maniera impeccabile. In amore la Luna in Leone potrebbe causare qualche incomprensione. Servirà un po’ di maturità da parte vostra per riuscire a vivere un rapporto più equilibrato.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale equilibrata e piacevole in questo weekend per voi nativi del segno. Dimostrerete buone emozioni e voglia di amare, anche voi single in cerca del vero amore. In ambito lavorativo le stelle continuano a seminare ostacoli tra voi e il successo. Cambiare approccio e organizzarvi in modo diverso vi sarà sicuramente di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Cancro: con Venere in quadratura dal segno del Leone, il rapporto con il partner continua a non essere dei migliori. La buona notizia è che questo cielo presto cambierà, e vi permetterà di ritrovare la giusta strada verso un rapporto migliore. In ambito professionale sarete ancora un punto di riferimento, e queste stelle vi permetteranno di fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: l'astro argenteo dominerà nel vostro cielo per tutto il fine settimana secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner l'atmosfera sarà dolce e rassicurante, con momenti di passione e crescita da non dimenticare. Nel lavoro sarete felici della vostra posizione, soprattutto se siete riusciti a consolidare un importante traguardo. Voto - 9️⃣

Vergine: settore professionale che fatica a brillare a causa di Marte e Mercurio in opposizione. Staccare la spina per un po’ vi farà bene, e questo weekend di festa potrebbe essere il pretesto adatto. In amore il rapporto con il partner sarà stabile, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Voto - 6️⃣

Bilancia: in questo fine settimana di marzo le stelle saranno altalenanti nei vostri confronti.

Venere rimane contro di voi, ma la Luna in sestile porterà un po’ di buon senso, utile per risolvere alcune questioni con il partner. Nel lavoro potreste riuscire a prendervi piccole soddisfazioni nei progetti più semplici. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la giusta ispirazione potrebbe nascere qualche idea interessante da realizzare al lavoro secondo l'oroscopo. Il sostegno di Marte e Mercurio poi vi aiuterà a concretizzare il tutto. In amore siate cauti nelle vostre decisioni. La posizione della Luna potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione con il partner. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere a favore, che alimenteranno un rapporto sincero e affiatato.

Discorso differente in campo professionale. Marte e Mercurio in quadratura continuano a mettervi in difficoltà. Realizzare le vostre idee in mezzo a tanti ostacoli non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo del momento tutto sommato discreto durante questo fine settimana secondo l'oroscopo. Nel lavoro avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. In ambito amoroso una buona relazione di coppia sarà possibile, a patto che abbiate rispetto e cura della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: le emozioni saranno altalenanti in questo periodo per voi nativi del segno. Potreste sentire il bisogno di maggiore attenzione dal partner, ma non dovrete farlo in modo assillante.

Attenzione dunque a evitare incomprensioni. Sul fronte professionale questo weekend potrebbe rivelarsi utile per riflettere su alcune scelte future. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale stabile per voi nativi del segno. Il fascino non vi manca, soprattutto per voi cuori solitari, ma dovrete sapere come metterlo in pratica. Sul fronte professionale nuove idee potrebbero fare la differenza nei vostri progetti, e portarvi a raggiungere risultati sopra la media. Voto - 8️⃣