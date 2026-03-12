L'oroscopo del weekend del 14 e 15 marzo si apre sotto un cielo ricco di stimoli e cambiamenti! Con il Sole in Pesci che sta per entrare in Ariete, c'è una forte spinta verso nuove iniziative, ma anche una naturale voglia di lasciare andare ciò che non funziona più.

I nativi Cancro potrebbero sentirsi sotto pressione, soprattutto in ambito amoroso e con certi tipi di relazioni, mentre il Leone cercherà di mantenere la stabilità nel proprio legame. Nuove sfide professionali spingeranno l'Ariete a impegnarsi di più, mentre il Toro non dovrà essere impulsivo nel proprio modo di amare.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 marzo 2026 segno per segno

Ariete: weekend di metà marzo incentrato sui sentimenti grazie a queste stelle favorevoli. Venere sarà dalla vostra parte, e con la Luna in sestile, soprattutto la giornata di domenica potrebbe rivelarsi ideale per staccare la spina e concentrarsi di più sul vostro rapporto. Nel lavoro nuove sfide vi attendono, e voi vi sentirete pronti a impegnarvi di più. Voto - 8️⃣

Toro: l'ingresso della Luna in quadratura non sarà una buona notizia per voi. Queste stelle non saranno così negative nei vostri confronti, ma per poter vivere una relazione equilibrata, attenzione a non superare certi limiti. In ambito lavorativo sarete ancora un punto di riferimento nel vostro settore, grazie al sostegno di Marte e Mercurio in sestile.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali più che soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi aiuteranno a costruire un legame sincero e affiatato insieme alla persona che amate. Nel lavoro state faticando un po’ nei vostri progetti, e le stelle di certo non vi aiutano. Serviranno soluzioni migliori per poter dare una svolta alla vostra carriera. Voto - 7️⃣

Cancro: l'ingresso sempre più vicino del Sole in Ariete potrebbe complicare ulteriormente le cose dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete sotto pressione nel vostro rapporto, quasi in di troppo nella vostra relazione. Il dialogo sarà utile, ma serviranno anche i fatti per poter cambiare e migliorare.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti con buoni risultati, anche se l'umore non sarà dei migliori. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale in lieve calo durante questo weekend di marzo. La primavera arriverà anche voi, ma per il momento dovrete abbassare le ali, considerato la Luna in opposizione. Sul fronte professionale vi state impegnando per poter ambire più in alto, ma dovrete dimostrare anche maggiore sicurezza nelle vostre scelte, soprattutto quelle per voi cruciali. Voto - 7️⃣

Vergine: questo fine settimana sarà abbastanza soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Certo, ci sarà qualche piccola incertezza da risolvere, ma con il giusto atteggiamento, potreste vivere un periodo appagante insieme alla persona che amate.

Nel lavoro attenzione ai dettagli, ma anche alle eccessive distrazioni, che possono mettervi in crisi. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà un fine settimana particolarmente emozionante a causa di Venere in opposizione. La Luna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante il vostro modo di amare non sarà sempre così apprezzato. Nel lavoro le vostre idee andranno avanti, ma attenzione a non peccare di presunzione, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali nel complesso valide durante questo fine settimana. In amore ci sarà una buona sintonia tra voi e il partner, ma attenzione a non prendervi troppe libertà, soprattutto voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro ve la caverete davvero bene: cercate solo di non dare troppo peso a chi è invidioso delle vostre capacità.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questo weekend di marzo sarà dolcissimo in ambito sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno favorevoli, e vi permetteranno di trovare il giusto pretesto per conquistare il cuore della persona che amate. In ambito professionale farete ancora fatica a gestire le vostre mansioni. Un aiuto da parte di un collega più esperto può esservi di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Capricorno: se nel lavoro vi prendere buone soddisfazioni, grazie anche al sostegno di Marte e Mercurio in sestile, in ambito amoroso le cose non andranno così bene a causa di Venere in quadratura. Se ci sono delle questioni da risolvere, prendetevi del tempo per parlarne con il partner con pazienza e comprensione.

Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un fine settimana equilibrato e piacevole per voi nativi del segno. Vi sentirete particolarmente legati alla persona che amate, grazie anche alla Luna e Venere che vi metteranno a vostro agio. In quanto al lavoro sarà un buon momento per concentrarsi sui vostri progetti e provare a ottenere qualcosa di più. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso stabile in questo periodo. Le stelle saranno poco influenti, ciò nonostante, avrete modo di costruire un legame solido, dimostrando apertamente le vostre emozioni. In ambito lavorativo Marte e Mercurio in congiunzione vi permetteranno di fare buoni progressi, e riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣