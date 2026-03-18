Secondo l'oroscopo del 20 marzo 2026 il Toro è sereno insieme agli amici, i Gemelli possono recuperare tutte le energie e i Pesci sono pigri.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: delle decisioni affrettate possono creare dei malumori con il partner. Una maggiore sintonia è presente con la famiglia. In questo momento è presente più energia del previsto.

Toro: una forte passionalità può emergere sulla sfera sentimentale. Insieme agli amici, il clima è molto più sereno. Per la salute è in corso un bel miglioramento.

Gemelli: nei confronti della dolce metà si possono avere più attenzioni. I risultati sul lavoro possono arrivare in modo graduale. Durante la giornata si possono recuperare le energie perdute.

Cancro: chi è solo da tempo può avere dei chiarimenti con alcune persone importanti. Finalmente è possibile ritrovare la fiducia. La distrazione può rallentare la sfera professionale.

Leone: chi agisce con orgoglio può rimanere solo. Sulla relazione amorosa si può vivere una giornata particolarmente intensa. In questo periodo è fondamentale avere dei momenti di riposo.

Vergine: chi cerca l'amore deve essere molto prudente. Chi fa parte di una coppia è attento a ogni minimo dettaglio. Chi lavora in proprio può avere dei chiarimenti utili.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: una buona armonia è presente con il partner. Delle occasioni interessanti sono in arrivo dall'ambito lavorativo. Finalmente l'umore è più stabile del solito.

Scorpione: delle decisioni si devono valutare con tanta attenzione. La sensualità risulta essere più intensa del previsto. Durante la giornata, la fortuna è abbastanza discreta.

Sagittario: con la dolce metà è possibile trovare la stabilità. Alcuni riconoscimenti sono in arrivo dall'ambito lavorativo. Finalmente la salute è veramente soddisfacente.

Capricorno: la lunga giornata va affrontata con molta determinazione. Delle occasioni molto interessanti sono in arrivo in amore. In alcune scelte di lavoro serve prudenza.

Acquario: sulla sfera professionale è un momento impegnativo. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza dinamico. Nel tardo pomeriggio può farsi sentire una lieve stanchezza.

Pesci: con un po' di pigrizia si possono affrontare vari impegni. Attenzione perché la possessività è ai massimi livelli. Sulla sfera professionale, le idee sono innovative.