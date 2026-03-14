L’oroscopo di domenica 15 marzo porta con sé energie contrastanti ma ricche di opportunità. I movimenti planetari influenzano l’umore, le relazioni e le scelte pratiche della giornata.

In particolare, la giornata invita alla sincerità per i nativi Acquario che intendono costruire un rapporto affiatato, mentre i nativi Pesci saranno pratici e funzionali in campo lavorativo. Scorpione non dovrà correre troppo in amore, mentre il Leone non smetterà di impegnarsi e seguire i propri sogni e obiettivi.

Previsioni oroscopo domenica 15 marzo 2026 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana si rivelerà romantica e affiatata per voi nativi del segno. Tra voi e il partner non mancherà la serenità e momenti di maturità grazie alla Luna in sestile. Per quanto riguarda il lavoro la vostra mente sarà molto attiva, ma attenzione a non volere tutto e subito. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano la Luna in quadratura nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner potrebbe attraversare qualche incomprensione, che potreste risolvere solo con un dialogo costruttivo. In quanto al lavoro sarete costanti e abili in quel che fate, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di domenica ottima per quanto riguarda i sentimenti. L'atmosfera sarà dolce e rassicurante grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. I single potrebbero riscoprire l'affetto di una vecchia conoscenza. In quanto al lavoro cercate di utilizzare al meglio il vostro tempo pianificare questa settimana e trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale sottotono in questa domenica di marzo. Con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, ci saranno tante cose da sistemare tra voi e il partner, che sentite l'esigenza di dover cambiare. In ambito professionale sarete abili in quel che fate, capaci di raggiungere spesso ottimi risultati.

Voto - 6️⃣

Leone: cielo del momento altalenante in campo amoroso. Venere vi sorride dal segno amico dell'Ariete, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner. In ambito lavorativo non smetterete di impegnarvi e seguire i vostri sogni, nonostante tutto. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un periodo poco influente per quanto riguarda i sentimenti. Con il partner ci sarà intesa, ma non ci saranno sempre momenti di dolce passione da vivere. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre rischi per il momento. Giove vi darà una mano, ma con Marte e Mercurio in opposizione non sarà così facile gestire tutto alla perfezione. Voto - 6️⃣

Bilancia: attenzione a non lasciarvi andare troppo alle emozioni in questa giornata di domenica, considerato Venere in opposizione.

La Luna in trigono invece vi aiuterà a essere ragionevoli con il partner, e cercare di capire cosa fare per migliorare il vostro legame. In quanto al lavoro vi sentirete a vostro agio in quel che fate, ma attenzione a non prendere iniziative avventate. Voto - 6️⃣

Scorpione: dal vostro impiego potrete ottenere tanto in questo periodo secondo l'oroscopo. Le idee non mancano, e con il giusto impegno riuscirete sicuramente ad arrivare lontano. In ambito amoroso fate attenzione alla Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Essere pretenziosi nei confronti del partner non vi aiuterà a costruire un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale affiatata in questa domenica di marzo secondo l'oroscopo.

La giornata porta passione e vitalità. Le coppie ritrovano entusiasmo e voglia di fare progetti insieme. I single hanno ottime possibilità di fare incontri interessanti. Nel lavoro avrete bisogno di impegnarvi in progetti che possano farvi sentire valorizzati. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita amorosa poco brillante in questo periodo secondo l'oroscopo. Desidererete una relazione amorosa più stabile, ma non potrete nemmeno ignorare i problemi che ci sono tra voi e il partner. Sul fronte professionale pensate a come migliorare un vostro progetto, e cercare di ricavarne il più possibile. Voto - 7️⃣

Acquario: quadro astrale equilibrato e soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno. L'armonia sarà la parola chiave di questa giornata.

Sarà possibile vivere momenti romantici e profondi, soltanto se lo desiderate davvero e con sincerità. Nel lavoro buone capacità diplomatiche potrebbero aiutarvi a gestire i vostri progetti con maggiore efficienza. Voto - 8️⃣

Pesci: la posizione favorevole di Marte e Mercurio vi permetterà di distinguervi, grazie al vostro modo di fare pratico e funzionale. Molti dei vostri obiettivi saranno a portata. In amore queste stelle saranno poco influenti, ma vi permetteranno di trascorrere una domenica abbastanza serena con la vostra anima gemella. Voto - 9️⃣