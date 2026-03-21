L’oroscopo di domenica 22 marzo si muove sotto un cielo astrologico più introspettivo rispetto al giorno precedente. Dopo l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete, le energie si stanno stabilizzando e molti segni iniziano a percepire una spinta verso il cambiamento. Questa domenica non parla soltanto di azione, ma anche di consapevolezza, intuizioni improvvise e piccoli segnali del destino.

I nativi Toro cambiano ritmo in amore, forti della Luna in congiunzione, mentre i Pesci saranno più dinamici e vivaci. Il segno del Cancro potrebbe trovare la strada giusta verso una vita amorosa migliore, mentre il Leone dovrà essere sicuro di ciò che prova prima di farsi avanti.

Previsioni oroscopo domenica 22 marzo 2026 segno per segno

Ariete: anche se la Luna lascerà il vostro segno zodiacale, questa domenica si rivelerà comunque un piacere da dedicare alle persone che amate. Single oppure no, potreste comunque sentire la necessità di vivere una relazione più profonda con la vostra fiamma. In quanto al lavoro gli impegni non mancano, ma se rallentate un po’ in questa giornata non sarà un problema. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna che entra nel vostro segno zodiacale, cambierete ritmo in amore secondo l'oroscopo. Cercherete di vivere il vostro rapporto in modo più maturo, colmando ogni possibile difetto del vostro rapporto. Sul fronte professionale sarete capaci di prendere importanti decisioni, che possono incidere molto sui vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. Venere vi osserva e vi aiuta a limare alcuni aspetti del vostro carattere per vivere un rapporto migliore. In quanto al lavoro non è il momento di prendere decisioni drastiche. Queste stelle non saranno favorevoli, e un cambio di rotta improvviso potrebbe solo complicare le cose. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile dal segno del Toro potrebbe aiutarvi a trovare la strada giusta per una vita sentimentale migliore. Affidatevi a quelle persone che ci tengono a voi, o che hanno provato ad aprire il loro cuore al vostro anche solo per un momento. In quanto al lavoro piccoli segnali positivi v'incoraggeranno a dimostrare maggiore impegno e crederci di più in quel che fate.

Voto - 7️⃣

Leone: ultima giornata della settimana che vedrà la Luna in cattivo aspetto nei vostri confronti. Single oppure no, avrete bisogno di sentirvi sicuri dei sentimenti che provate verso la vostra fiamma prima di farvi avanti. In quanto al lavoro state attraversando una situazione interessante, che accende la vostra curiosità e voglia di fare e di progredire. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Le emozioni si faranno più profonde, e potrebbe essere un bel momento per rafforzare il legame con la vostra fiamma. In quanto al lavoro state riflettendo molto sul vostro percorso professionale, e potrebbe essere il momento di dover cambiare qualcosa.

Voto - 6️⃣

Bilancia: questa prima domenica primaverile potrebbe rivelarsi poco fiorita nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Con Venere in opposizione, i vostri sentimenti non saranno così chiari, e avrete bisogno di tempo per riflettere. In ambito professionale gestire i vostri progetti in maniera caotica non vi sarà di grande aiuto. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e potrebbe sollevare qualche dubbio sulla vostra relazione di coppia, che andrà risolto velocemente. In ambito professionale un'idea recente potrebbe trasformarsi in una buona opportunità da non sottovalutare. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una domenica attiva in ambito amoroso secondo l'oroscopo.

Con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, saprete cosa volete dalla vostra relazione di coppia, costruendo un legame forte e affiatato. Sul fronte professionale invece dovrete riflettere molto sulla vostra attuale posizione per riuscire a capire cosa potete fare per migliorare. Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro sarà al centro in questo periodo per voi nativi del segno, merito anche della posizione favorevole di Marte e Mercurio. La vostra mente analitica non si ferma mai, e vi porterà a gestire in maniera magistrale i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna sarà dalla vostra parte, ma attenzione a Venere in quadratura, che può causare qualche incomprensione. Voto - 7️⃣

Acquario: in questa domenica di marzo le relazioni potrebbero rallentare un po’ secondo l'oroscopo, complice la Luna in quadratura.

Anche se Venere vi spingerà a provare emozioni, dovrete trovare il giusto equilibrio per stare bene insieme. Nel lavoro la collaborazione con un collega più esperto potrebbe rivelarsi preziosa. Voto - 7️⃣

Pesci: vivacità e dinamismo saranno al centro in questa giornata di domenica. La vostra relazione di coppia si farà più intensa e matura grazie alla Luna in sestile, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro la vostra mente strategica sarà attiva. Potresti intuire qualcosa che gli altri non vedono ancora. Voto - 9️⃣