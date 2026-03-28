L'oroscopo di domenica 29 marzo si preannuncia come una giornata magica, sospesa tra l'energia travolgente dell'Ariete e la profondità emotiva della Luna in Leone che brilla nel cielo. Siamo nel pieno della stagione primaverile, un momento di risveglio non solo per la natura, ma anche per i nostri desideri più profondi.

Con Mercurio e Marte che danzano nel segno dei Pesci, i segni d'acqua saranno spinti all'azione e a nuove iniziative professionali di successo, Venere in Ariete spingerà il segno di fuoco a dare di più per il partner. Il Leone mostrerà dolcezza e buon umore quando le cose vanno bene, invece l'Acquario non dovrà esagerare in amore.

Previsioni oroscopo domenica 29 marzo 2026 segno per segno

Ariete: l'ultima domenica del mese sarà abbastanza soddisfacente dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, mettendovi a vostro agio con la persona che amate e stimolando il buon umore. Nel lavoro la vostra mente corre, ma alcuni progetti avranno bisogno del loro tempo prima di poter raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che invitano alla prudenza in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Siate pazienti: per consolidare il legame con il partner potrebbe essere necessaria pazienza e comprensione. In quanto al lavoro riflettete sulle vostre finanze, e cercate di trovare qualche idea che possa fare la differenza.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una domenica piacevole da vivere insieme alle persone che amate. Una buona comunicazione e gesti concreti vi spingeranno a vivere un rapporto vero e affiatato, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro fate attenzione al modo in cui cercherete di gestire le vostre mansioni. Una piccola distrazione potrebbe costarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale in crescita secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà Marte e Mercurio dalla vostra parte, aiutandovi a gestire in modo efficiente le vostre mansioni. In amore Venere vi rende particolarmente sensibile. Attenzione a non esagerare, o potreste causare l'effetto opposto nella vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che annuncia la Luna e Venere in buon aspetto secondo l'oroscopo.

Vi sentirete amati e protetti dalla persona che amate, dimostrando dolcezza e buon umore. Se siete single non abbiate paura di fare il primo passo. In quanto al lavoro le responsabilità aumenteranno, ma sarete entusiasti del ruolo che attualmente coprite. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica positiva per quanto riguarda i sentimenti. Sensibilità e buone emozioni non mancheranno tra voi e la persona che amate. Se siete single uscire con le giuste persone vi farà sentire bene. In quanto al lavoro non trascurate certe mansioni, ma soprattutto cercate di rispettare le scadenze. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in Leone vi aiuterà a trascorrere una domenica più tranquilla secondo l'oroscopo. Un po’ di relax potrebbe aiutare a scaricare la tensione di Venere.

Provate a fare qualcosa che possa far piacere alla persona che amate. In ambito lavorativo dovrete essere più precisi in quel che fate. Il successo sarà possibile, ma dovrete anche ammettere i vostri limiti. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarà la giornata ideale da dedicare ai sentimenti considerato la Luna in quadratura. State attraversando una fase di analisi del vostro rapporto, che potrebbe richiedere un po’ di tempo. Sul fronte professionale sarete abili e precisi in quel che fate, dimostrando buone capacità nel gestire le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: questa domenica di marzo si rivelerà abbastanza serena dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. L'intesa con il partner sarà ottima grazie alla Luna e Venere.

Se siete single sarete magnetici quanto basta per attirare la persona giusta a voi. In quanto al lavoro attenzione a non pretendere troppo dai vostri progetti. Per il momento, avrete bisogno di capire come muovervi e ambientarvi al meglio. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto. Il rapporto con il partner non sarà sempre così appagante. Se c'è qualcosa che dovete chiarire, fatelo con rispetto e delicatezza. In ambito professionale avrete un buon fiuto per gli affari. Il sostegno di Marte e Mercurio si rivelerà prezioso per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali altalenanti per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in opposizione, non sarà così semplice stabilire una buona intimità con la persona che amate.

In ambito lavorativo farete buoni progressi, e con il giusto intuito professionale potreste ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: con Marte e Mercurio dalla vostra parte, sarete spinti all'azione in ambito professionale, dimostrando audacia e buon spirito d'iniziativa in quel che fate. Sul fronte sentimentale lo spirito d'avventura vi spingerà a vivere un rapporto più affiatato, ma attenzione a non esagerare. Voto - 8️⃣