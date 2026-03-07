Nell'oroscopo del giorno domenica 8 marzo il cielo si tinge di rosa e di forza: è la Festa della Donna, un'occasione perfetta per riflettere sul potere dell'intuizione e della sensibilità che governa gli astri.

I nativi Scorpione avranno grinta da vendere, soprattutto in ambito professionale, mentre il Leone avrà bisogno di chiarire alcune cose con il partner. I nativi Sagittario si lasceranno andare alle tenerezze, mentre l'Acquario dovrà trovare il giusto equilibrio nel proprio rapporto.

Previsioni oroscopo domenica 8 marzo 2026 segno per segno

Ariete: vi sentirete bene in questa giornata di domenica, pronti a cogliere il bello che la vita avrà da offrirvi.

Se siete single non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti anche se è domenica. Qualche buona idea potrebbe venirvi in mente, e voi sarete pronti a svilupparla. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in questa giornata di domenica, complice la Luna in opposizione. Faticherete un po’ a trattenervi dentro tutto quello che sentite nei confronti del partner, ma attenzione al modo in cui potreste dirlo. Nel lavoro le opportunità non mancheranno, ma dovrete essere pronti a coglierle per poter andare avanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi darà buone soddisfazioni in questa domenica di marzo. L'affetto con il partner sarà al centro, con emozioni forti da vivere insieme, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In quanto al lavoro le questioni materiali passeranno in secondo piano. Avrete bisogno di riflettere parecchio e trovare la giusta direzione prima di agire. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica che vedrà la Luna favorevole secondo l'oroscopo. Di contro, Venere rimane contraria nei vostri confronti, e non sempre sarà così facile lasciar trasparire i buoni sentimenti. In quanto al lavoro avrete il controllo della situazione: Marte vi darà l'energia per andare avanti, mentre Mercurio alimenterà la vostra creatività. Voto - 7️⃣

Leone: periodo dominato da Venere in trigono per voi nativi del segno, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non sarà sempre così facile lasciare che i sentimenti affiorino.

In quanto al lavoro una buona comunicazione sarà fondamentale per riuscire a gestire correttamente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: vita amorosa che si farà sempre più serena per voi nativi del segno. Introspezione e dolcezza saranno in aumento, pronti a condividere i vostri sentimenti alla persona che amate. Nel lavoro le scadenze vi mettono ansia, e con queste stelle contrarie non sarà semplice mettere a punto progetti che funzionino. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa domenica di marzo non sarà l'ideale per dedicarsi ai sentimenti. Venere in opposizione mette in difficoltà il rapporto con la persona che amate. Attenzione dunque a distrazioni e gelosie. In ambito lavorativo non pensate alle scadenze: pensate a metterci le vostre migliori qualità per ottenere risultati ideali.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna vi sorride in questo anticipo di primavera, portando un grande feeling con la persona che amate. A volte bastano le piccole cose per poter essere felici insieme. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio a favore vi daranno grinta da vendere, e dai vostri progetti potreste riuscire a ricavare tanto, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: in arrivo una giornata piena di serenità per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, lasciatevi andare alle tenerezze, soprattutto se venite da un periodo non particolarmente affiatato. Sul fronte professionale servirà cautela. Essere previdenti nei vostri progetti vi aiuterà a non andare fuori strada.

Voto - 7️⃣

Capricorno: questa giornata di domenica vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Venere sarà contraria nei vostri confronti, e sarà necessario fare il punto della situazione e chiarire ciò che non funziona con maturità. Nel lavoro la vostra mente analitica troverà la soluzione in un lampo, grazie anche a Marte e Mercurio a favore. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro in questo periodo. Con il partner dovrete trovare il giusto equilibrio per poter stare bene insieme. Se siete single attenzione al vostro primo approccio con la vostra fiamma. In ambito lavorativo le collaborazioni sono favorite, a patto che siate parte attiva dei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: le stelle di questa domenica saranno ancora una volta dalla vostra parte secondo l'oroscopo. L'atmosfera sarà romantica e gradevole, grazie alla Luna in trigono, che aggiungerà un tocco di maturità e intesa. In ambito lavorativo il vostro impegno non passerà inosservato, portandovi a raggiungere risultati sopra la media. Voto - 8️⃣