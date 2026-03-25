L'oroscopo del giorno giovedì 26 marzo predice scenari molto diversi tra i vari protagonisti dello zodiaco. L'Ariete mostrerà maggiore intraprendenza in campo professionale, mentre i Pesci sapranno gestire bene anche progetti a lungo termine. Il Sagittario avrà bisogno di tempo prima di prendere una decisione in campo professionale, mentre il segno dello Scorpione sarà maturo e irresistibile.

Previsioni oroscopo venerdì 26 marzo 2026 segno per segno

Ariete: la giornata di prospetta sottotono in campo amoroso secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro non ci sarà sempre una perfetta intesa con il partner.

Sul fronte professionale l'intraprendenza sarà premiata, portandovi a buoni risultati nei vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale buona in questa giornata di venerdì. L'intesa con il partner sarà molto buona grazie alla Luna in sestile. A volte basterà poco per riuscire a costruire una relazione affiatata. In ambito lavorativo la costanza sarà la vostra arma vincente, e con Marte e Mercurio in sestile, riuscirete a fare molta strada. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale positiva in ambito amoroso per voi nativi del segno. Con il partner vivrete una giornata dinamica e ricca di stimoli grazie a Venere. Se siete single un approccio diverso verso la vostra fiamma potrebbe cambiare le cose.

Nel lavoro non sarà la giornata ideale per avviare grandi trasformazioni ma piuttosto per consolidare ciò che sapete fare. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna vi sorride in questo venerdì di marzo, spingendovi a vivere un rapporto diverso con il partner. Non ci saranno ancora momenti di dolce intesa, ma potreste provare ad avvicinarvi alla persona che amate con il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro state attraversando una fase produttiva movimentata e stimolante, che se ben gestita, può portare a risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che convince in questo periodo secondo l'oroscopo. Vi sentirete rassicurati dal partner: insieme, riuscirete a fare tante cose che possono anche rafforzare il vostro legame.

In quanto al lavoro sarete pronti a mettervi in gioco, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia si rivelerà più coinvolgente e gradevole. Se siete single potreste fare nuove interessanti conoscenze. Sul fronte professionale dovrete reagire a questa situazione a voi poco favorevole. Prendetevi del tempo per riflettere, e cercare di trovare soluzioni capaci di farvi risalire la china. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di venerdì difficile per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere si troveranno contro di voi. La vostra relazione non sarà così affiatata. Se siete single lavorate di più su voi stessi prima di lasciarvi andare a nuovi rapporti.

Sul fronte lavorativo l'attenzione ai dettagli sarà importante per non commettere gravi errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: le stelle di questo venerdì di marzo annunciano una bella Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Equilibrio e armonia non mancheranno, ma dimostrerete anche maturità nei confronti del partner. Voi single sarete irresistibili, pronti a fare nuove importanti conoscenze. In ambito professionale sarà un periodo proficuo, con risultati spesso soddisfacenti grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale che annuncia stelle contrarie nei vostri confronti, soprattutto nella parte professionale. Potreste avere bisogno di tempo prima di prendere alcune decisioni fondamentali per la vostra carriera.

In amore Venere vi accompagnerà verso un rapporto dolce e appagante. Se siete single ragionerete molto con il cuore. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Evitate conflitti con la persona che amate, soprattutto se si tratta di questioni superflue. Sul fronte professionale la collaborazione vi aiuterà a spingervi oltre le vostre possibilità e ambire più in alto con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di venerdì all'insegna della stabilità per voi nativi del segno. Le stelle favoriscono il dialogo e la comprensione tra voi e il partner, oltre a qualche momento di sana passione. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma se avete qualche dubbio, non esitate a chiedere aiuto a un collega più esperto di voi.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime in questo venerdì di marzo. Con Urano a favore, saranno favoriti i progetti a lungo termine, mentre Marte e Mercurio in congiunzione vi daranno energie e creatività. In amore ci sarà equilibrio e intesa grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, vi sentirete a vostro agio in compagnia della persona giusta. Voto - 9️⃣