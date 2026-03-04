Nell'oroscopo della giornata di giovedì 5 marzo, la Luna transiterà nel segno della Bilancia, riflettendo su una vita sentimentale più armoniosa o stabile per i segni d'aria.

I nativi Gemelli possono tentare di aprirsi al dialogo e trovare un buon compromesso, mentre il Leone sentirà l'esigenza di accelerare al lavoro per non rimanere soffocato dagli impegni. Il segno del Capricorno potrebbe dimostrare un po’ troppo orgoglio, mentre il Cancro dovrà riflettere sugli aspetti positivi e negativi di un nuovo o vecchio amore.

Previsioni oroscopo giovedì 5 marzo 2026 segno per segno

Ariete: in questa giornata di giovedì, la parola chiave sarà rassicurazione. Con il partner non ci sarà un'intesa perfetta, e dovrete essere più sicuri dei vostri sentimenti. Nel lavoro cercate di arrivare sempre preparati, ma soprattutto, evitate di prendere scelte impulsive per alcuni progetti che non possono darvi tante garanzie. Voto - 7️⃣

Toro: riuscirete a essere abbastanza determinati e concreti in ambito professionale. Un progetto rimasto fermo potrebbe finalmente ripartire e darvi qualche buona soddisfazione, soprattutto per voi nati nella terza decade. In amore evitate giri di parole. Single oppure no, se i vostri sentimenti sono chiari, con queste stelle favorevoli non avrete che farvi avanti.

Voto - 9️⃣

Gemelli: avrete bisogno di stabilità e conferme in ambito sentimentale, e la Luna in trigono potrebbe darvi una mano in questa giornata. Fare qualcosa di semplice, ma significativo, potrebbe aiutarvi a riavvicinarvi al partner. Sul lavoro è il momento di pianificare con cura e attenzione. Non abbiate fretta di agire. Pazienza e costanza saranno due punti fondamentali per recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta in questo giovedì di marzo. La Luna in quadratura vi spingerà a riflettere sugli aspetti negativi e positivi di un nuovo o vecchio rapporto. Single oppure no, sarà richiesta molta maturità in questo periodo. In ambito lavorativo una questione economica potrebbe rivelarsi interessante, ma impegnativa da gestire.

Voto - 7️⃣

Leone: stelle di giovedì che vi metteranno più a vostro agio durante questa giornata. Conversazioni stimolanti e incontri interessanti animano la giornata, anche per voi single in cerca di incontri fortunati. Sul posto di lavoro impegnatevi per portare a termine importanti progetti professionali, che possono dare una svolta alla vostra carriera. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di giovedì che annuncia un po’ di tensione nella vostra vita quotidiana. In amore dovrete essere in grado di reagire, aprirvi al dialogo e risolvere eventuali problemi tra voi e il partner. Sul fronte professionale difendere le vostre idee vi farà onore, ma dovrete anche ammettere quando queste non possono funzionare.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che si farà più movimentata durante questa giornata di giovedì. La Luna vi sorride in questo periodo, accendendo il desiderio di vivere un rapporto più movimentato e centrale nella vostra quotidianità. In quanto al lavoro non lasciate che l’insicurezza prenda il sopravvento, soprattutto quando avete buone potenzialità. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo del momento che continua a sorridervi secondo l'oroscopo. Vivrete una giornata piena di benessere: basterà poco per poter essere felici insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale avrete a che fare con progetti impegnativi, ma alla fine riuscirete a prendervi le vostre soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in sestile vi darà un po’ di energia per poter reagire ai tanti ostacoli della vostra vita quotidiana.

In amore cercate di mettere ordine, fuori e dentro di voi, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro fare pratica su certi progetti, anche a rischio di sbaglia, vi permetterà di accumulare esperienza e imparare dai vostri errori. Voto - 6️⃣

Capricorno: potreste mostrare un po’ troppo orgoglio in questo periodo a causa della Luna in cattivo aspetto. tra voi e il partner non ci sarà sempre una perfetta sintonia, probabilmente anche a causa di alcuni problemi che vi portate dietro da troppo tempo. Sul fronte professionale la vostra diplomazia sarà preziosa per poter gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna vi sorride in questo giovedì di marzo. Intensità e profondità si faranno sentire nel vostro rapporto, e potrebbero fare la differenza.

Sul lavoro sarete strategici e determinati. Una questione complessa può essere affrontata con successo se mantieni il controllo emotivo. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna smette di remarvi contro secondo l'oroscopo. Potrete ristabilire un buon legame con il partner ammettendo le vostre responsabilità dove serve e dimostrando la giusta sensibilità. In quanto al lavoro nuove idee potrebbero aprire prospettive interessanti. Non abbiate paura di proporre qualcosa di diverso. Voto - 9️⃣