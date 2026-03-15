L'oroscopo di lunedì 16 marzo si preannuncia una giornata ricca di emozioni e opportunità: il cielo astrologico favorisce chi è pronto a cogliere l’attimo e a lasciarsi guidare dall’intuito.

Per i nativi Leone sarà il momento di una nuova avventura da cogliere con impegno ed entusiasmo al lavoro, mentre Scorpione potrà sognare in grande e realizzare sogni più ambiziosi. I Pesci avranno ottime energie per prendere iniziative, mentre la creatività dei nativi Toro potrebbe fare la differenza.

Previsioni oroscopo lunedì 16 marzo 2026 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno.

In amore vi sentirete bene con il partner, costruendo buone emozioni insieme. Se siete single le occasioni amorose non mancheranno. In quanto al lavoro sarete capaci di prendere spesso l'iniziativa. Se dovete spiegare qualcosa a un collega, fatelo con pazienza e comprensione. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta in questo lunedì di marzo. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario non ci sarà sempre una perfetta intesa. Attenzione a quello che potreste dire o fare. In ambito lavorativo la creatività non mancherà grazie a Mercurio, e potrebbe fare la differenza in alcune mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di lunedì serena per quanto riguarda i sentimenti. Vivrete una relazione stabile grazie alla Luna e Venere, ma dovrete anche dimostrarvi di saper risolvere i problemi.

Per quanto riguarda il lavoro ci saranno possibilità di miglioramento, soltanto una volta ammesse le vostre debolezze, dimostrando di voler imparare dai vostri errori. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un periodo poco interessante in ambito amoroso. Alcune situazioni non vi andranno così a genio, al punto che potreste causare qualche spiacevole discussione con il partner. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a non contare sulle energie degli altri. Cercate di scommettere di più su voi stessi. Voto - 7️⃣

Leone: è arrivato per voi il momento di iniziare una nuova avventura professionale secondo l'oroscopo. L'entusiasmo non vi manca, ma adesso dovrete dimostrare che siete abbastanza maturi e adatti al ruolo che vi siete conquistati con fatica.

In amore Venere vi sorride, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche incomprensione. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo del momento che non vi vedrà a vostro agio in campo professionale. Le non mancano, ma senza organizzazione e mezzi adeguati non sarà facile raggiungere questi obiettivi. In amore il rapporto con il partner sarà stabile. Ascoltate i consigli della vostra anima gemella per poter crescere e migliorare, non solo come rapporto. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale difficile per voi secondo l'oroscopo. La Luna in trigono vi aiuterà a essere ragionevoli, ma con Venere in opposizione non aspettatevi dolcissimi momenti insieme. Nel lavoro avrete buone energie, ma per mettere insieme progetti complessi dovrete avere pazienza.

Voto - 6️⃣

Scorpione: la posizione favorevole di astri come Marte e Mercurio vi permetterà di sognare in grande in campo professionale, e riuscire a realizzare progetti più ambiziosi, anche grazie alla collaborazione con alcuni colleghi. In amore attenzione alla Luna in quadratura. Per poter vivere un rapporto davvero appagante, non dovrete superare certi limiti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un lunedì scoppiettante per quanto riguarda i sentimenti. Momenti inaspettati potrebbero dare una svolta positiva alla vostra relazione di coppia, grazie anche alla Luna e Venere in buon aspetto. Nel lavoro vi servirà un pò di fortuna, ma soprattutto idee più chiare per riuscire a gestire meglio le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la nuova settimana non inizierà benissimo in amore a causa di Venere in quadratura. Questo cielo vi rende un po' più rigidi e meno propensi alle smancerie. Attenzione a non mostrare troppa freddezza o distacco. In quanto al lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte, e con Mercurio in sestile sarete capaci di mettere insieme discreti risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di lunedì ottima da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. Le coppie possono vivere momenti intensi, ma dovranno anche saper sfruttare bene le opportunità che arriveranno. Nel lavoro abbiate il coraggio di proporre nuove idee che possono fare la differenza, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: la posizione favorevole di Marte vi darà buone energie in questo lunedì di marzo. Sarete più abili ed efficienti nei vostri progetti, grazie anche a Mercurio, che porterà buone idee. In amore la stabilità del vostro rapporto sarà fondamentale, in particolare per voi nati nella seconda decade. Se siete single siate più coraggiosi e provate a farvi avanti. Voto - 8️⃣