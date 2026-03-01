Le stelle tornano protagoniste con l’oroscopo di lunedì 2 marzo, pronto a svelare cosa accadrà in amore, lavoro, fortuna e salute per tutti i segni zodiacali. La Luna accende le emozioni, mentre i pianeti spingono verso decisioni importanti e piccoli cambiamenti che possono fare la differenza.

Il pianeta Marte lascerà il segno dell'Acquario, mentre i nativi Pesci avranno grinta da vendere, soprattutto al lavoro. I nativi Leone saranno più a loro agio nei loro progetti professionali, invece il segno della Vergine dovrà evitare scelte impulsive.

Previsioni oroscopo lunedì 2 marzo 2026 segno per segno

Ariete: il vostro lunedì sarà caratterizzato da un cielo tutto sommato sereno per voi nativi del segno. I buoni incontri non mancheranno, soprattutto per i single, ma dovranno saper gestire bene il vostro carattere. In ambito lavorativo le buone idee non mancheranno, ma non dovrete essere avventati nelle vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Toro: giornata vivace per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere vi permetteranno di vivere il vostro rapporto con complicità e superare eventuali ostacoli. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie. Alcuni progetti più impegnativi saranno finalmente possibili, con risultati sopra le aspettative.

Voto - 8️⃣

Gemelli: servirà più dialogo in amore secondo l'oroscopo. La posizione della Luna e di Venere vi metteranno in difficoltà: servirà un atteggiamento più comprensivo e paziente per risolvere i problemi. In quanto al lavoro attenzione a non improvvisare troppo per non cadere in errore, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Cancro: l'amore non manca nella vostra vita secondo l'oroscopo. Soprattutto per voi single, la conversazione con una persona cara si rivelerà stimolante, e potrebbe accedere il vostro interesse. In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti, e con il sostegno di Marte e Mercurio, importanti obiettivi saranno a portata di mano. Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali discrete durante questa giornata di lunedì.

Tra voi e il partner ci sarà una discreta sintonia, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Per quanto riguarda il lavoro potreste sentirvi un po’ carichi per il momento. Anche se vi sentirete a vostro agio, non sarà facile gestire così tanti incarichi. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che annuncia l'astro argenteo a vostro favore secondo l'oroscopo. Servirà un po’ di leggerezza in più nel vostro rapporto, e queste stelle potrebbero darvi una mano. In quanto al lavoro ci sono un po’ troppe distrazioni al momento che v'impediscono di gestire come volete le vostre mansioni. Attenzione a non prendere decisioni impulsive. Voto - 5️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questa giornata di lunedì.

Tra voi e il partner ci sarà sintonia, ma servirà anche un po’ di leggerezza per poter stare bene insieme. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante avrete ancora buone capacità per riuscire a mettere insieme progetti di tutto rispetto. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo lunedì di marzo avrà tantissimo potenziale nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Le coppie solide faranno progetti, mentre i single sogneranno in grande per vivere una vita migliore. In ambito professionale alcuni progetti potrebbero darvi grandi soddisfazioni, grazie anche al supporto di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo del momento che non vi darà grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo.

Nel lavoro, ci sarà qualche tensione da gestire con diplomazia per non cadere in errore. In ambito amoroso sarà necessaria chiarezza tra voi e il partner. Se potete, apritevi al dialogo e non rimandate questioni importanti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di lunedì. Il romanticismo sarà nell'aria, e sarà un ottimo periodo per eventuali chiarimenti e riavvicinarsi alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro certe collaborazioni saranno favorite. Con Marte e Mercurio in sestile, sarà favorito anche il gioco di squadra. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno.

Sarà un bel periodo per stare bene insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single le emozioni non mancheranno, ma attenzione alle gelosie. In ambito lavorativo cercare nuove esperienze potrebbe rivelarsi stimolante. Voto - 8️⃣

Pesci: avrete grinta da vendere in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Voi single avrete voglia di libertà, mentre le relazioni fisse saranno in perfetta sintonia. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee funzioneranno alla grande, e con Marte che entra nel vostro cielo, le energie saranno in aumento. Voto - 9️⃣