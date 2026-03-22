L’oroscopo di lunedì 23 marzo si apre con un cielo astrologico dinamico che invita molti segni a fare chiarezza nelle relazioni e a prendere decisioni importanti sul lavoro. La settimana comincia con energie contrastanti: da una parte il desiderio di rinnovamento, dall’altra la necessità di chiudere questioni lasciate in sospeso.

Il segno dell'Ariete sarà piuttosto ottimista, forte della posizione favorevole di stelle come il Sole e Saturno, mentre per l'Acquario la voglia di fare non mancherà. Scorpione si sentirà fortunato e produttivo al lavoro, mentre il Cancro si darà da fare per migliorare la propria vita sentimentale.

Previsioni oroscopo lunedì 23 marzo 2026 segno per segno

Ariete: giornata interessante per i sentimenti secondo l'oroscopo. I single potrebbero fare un incontro intrigante, ma attenzione a non volere tutto e subito. Se siete già impegnati, vivere la vostra relazione un passo alla volta. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi, ma non aspettatevi di raggiungere in fretta obiettivi ambiziosi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali promettenti dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Buone idee abbinate alla giusta creatività potrebbero fare la differenza nei vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna invita a essere ragionevoli e amorevoli al punto giusto in questo periodo. Con il tempo arriveranno momenti di gioia da vivere appieno.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole da vivere in questo periodo per voi nativi del segno. L'aria è più leggera, e la vostra relazione prenderà colore, soprattutto se siete riusciti a lasciarvi alle spalle certe incomprensioni. Sul fronte professionale avrete un buon potenziale, ma attenzione a non avere troppe pretese, soprattutto se non avete i mezzi necessari. Voto - 7️⃣

Cancro: La Luna in sestile dal segno del Toro porterà maggiore sensibilità nei vostri confronti, utile per comprendere meglio la vostra relazione sentimentale e risolvere qualche difficoltà. In quanto al lavoro sarete abbastanza concentrati e attivi, pronti a darvi da fare per gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che vi metterà un po’ in difficoltà in campo amoroso, complice la Luna in quadratura. Solo i buoni sentimenti potrebbero non essere sufficienti per vivere un rapporto affiatato. Sul fronte professionale servirà concentrazione, ma soprattutto una buona organizzazione per poter gestire al meglio i tanti impegni. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana inizierà con una bella Luna a favore secondo l'oroscopo. Un po’ di dolcezza farà bene al vostro rapporto, che si rivelerà un po’ più affiatato. Sul fronte professionale Marte e Mercurio continuano a mettervi in difficoltà. Alcune situazioni andranno chiarite in fretta per non rimanere indietro rispetto i colleghi. Voto - 6️⃣

Bilancia: queste stelle continuano a non essere così favorevoli nei vostri confronti secondo l'oroscopo.

Scegliete con cura ogni vostro obiettivo, anche in fatto di persone, di svago e di luoghi da frequentare. Sul fronte professionale potreste fare bene il vostro lavoro fino a quando avrete le idee chiare e non ci saranno imprevisti. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo del momento che vedrà la Luna in cattivo aspetto nei vostri confronti. Un atteggiamento un po’ troppo suscettibile potrebbe non fare bene alla vostra relazione di coppia. Molto bene il lavoro grazie a Marte e Mercurio, che vi metteranno nelle giuste condizioni per poter gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita amorosa che raggiungerà la piena maturità per voi, grazie anche a Venere in trigono che stimola le emozioni e i buoni sentimenti.

Single oppure no, un clima di serenità e di totale armonia con l'ambiente circostante vi darà la carica per poter vivere al meglio un rapporto. Nel lavoro provate a fare tutto senza troppo stress, nel tentativo di ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali altalenanti per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura avrete bisogno di comprendere meglio i vostri sentimenti. Sul fronte professionale sarete precisi e organizzati nel vostro lavoro, capaci di gestire con criterio le vostre mansioni e raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: la voglia di fare non vi mancherà in questo periodo, soprattutto in campo professionale.

Alcune collaborazioni inoltre potrebbero essere proprio ciò di cui avrete bisogno per progredire. In amore la Luna potrebbe sollevare qualche piccola incomprensione. Provate a gestire tutto con maggiore maturità per stare bene insieme al partner. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo di questo lunedì di marzo stabile e appagante per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi aiuterà a vivere un rapporto chiaro e trasparente. Se ci sono delle difficoltà, parlarne potrebbe aiutare molto. Nel lavoro sarete capaci di prendere scelte efficaci nei vostri progetti, sfruttando la bontà di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣