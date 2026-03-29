L'oroscopo del giorno lunedì 30 marzo si apre sotto un cielo vibrante di rinnovamento. Siamo nel pieno della stagione dell'Ariete, il segno che simboleggia l'inizio, il coraggio e la spinta vitale.

Il segno dell'Ariete si preparerà a lasciare il pianeta Venere, che porterà un po’ d'amore in più nella vita dei nativi Toro, mentre il segno della Vergine dimostrerà maggiore empatia nei confronti del partner. La precisione e meticolosità dei nativi Pesci verrà premiata, mentre il Leone dovrà fare attenzione al proprio temperamento in amore.

Previsioni oroscopo lunedì 30 marzo 2026 segno per segno

Ariete: in questa nuova settimana tra marzo e aprile, il pianeta Venere sarà pronto a salutarvi, non prima di avervi concesso ancora qualche momento di sana passione tra voi e la persona che amate. Se siete single avrete ancora buone occasioni da batticuore. In quanto al lavoro serviranno le giuste intuizioni affinché possiate gestire con criterio anche le mansioni più complesse. Voto - 8️⃣

Toro: ancora un po’ di pazienza e il pianeta Venere entrerà a far parte del vostro cielo secondo l'oroscopo. Nel frattempo, la Luna in congiunzione inizierà a scaldare i motori, e concedervi qualche momento di piacevole intesa. In quanto al lavoro Mercurio porterà creatività, e non vi farete mancare nulla per costruire progetti di successo.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile per quanto riguarda i sentimenti. Queste stelle saranno favorevoli nei confronti: non mancheranno il dialogo e la comprensione tra voi e il partner, ma anche qualche momento di passione. In quanto al lavoro la precisione richiederà pazienza, e voi al momento non sembra ne abbiate tanta. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano un cambio di passo nel vostro cielo. Il passaggio imminente di Venere nel segno del Toro potrebbe aprire a una nuova visione della vostra vita sentimentale. Per il momento, approfittate della Luna in congiunzione per portare un po’ di stabilità tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, anche se con qualche piccolo ostacolo da superare.

Voto - 7️⃣

Leone: assetto astrale che sta per cambiare molto nei vostri confronti, e non in meglio purtroppo. Se siete riusciti a costruire un rapporto stabile con la persona che amate, adesso dovrete dimostrare di saperlo gestire, anche nei momenti di difficoltà. In quanto al lavoro continuate a impegnarvi e imparare cose nuove, dimostrando buona volontà. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno amico del Toro vi permetterà di mostrare maggiore empatia nei confronti della persona che amate. Una mentalità più aperta vi permetterà di vivere il vostro rapporto in modo diverso. In quanto al lavoro attenzione a non essere impulsivi nelle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Bilancia: l'influenza di queste stelle sta per cambiare nei vostri confronti. Venere sta per cambiare segno, e potrebbe aprire a un possibile cambiamento nella vostra vita di coppia. Il dialogo sarà un importante punto di forza. Nel lavoro state dimostrando impegno in quel che fate, ma soprattutto, voglia di crescere e dimostrare il vostro valore. Voto - 7️⃣

Scorpione: la settimana inizierà con la Luna di traverso nei vostri confronti. La comprensione e il dialogo saranno fondamentali per cercare di mantenere l'armonia di coppia, in un periodo di tempesta imminente. Nel lavoro sarete ancora abili e capaci in quel che fate, capaci di centrare subito il punto della situazione e arrivare dritti al successo.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile all'inizio di questa settimana. Il buon umore non mancherà tra voi e la persona che amate, che potrebbe portare a qualcosa in più con un po’ di fortuna e amore. Sul fronte professionale faticherete a essere produttivi con Marte e Mercurio contro. Avrete bisogno di trovare nuove idee che possono fare la differenza e permettervi di crescere. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno amico del Toro vi darà qualche certezza in più in amore secondo l'oroscopo. La posizione di Venere sta per cambiare radicalmente, e potrebbe favorirvi nella vostra vita sentimentale. In quanto al lavoro vi sentirete pronti a conquistare importanti successi, favoriti dal sostegno di Marte e Mercurio.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La settimana non inizierà benissimo in amore, considerato la Luna, e presto anche Venere, in quadratura dal segno del Toro. Single oppure no, il vostro modo di amare non sarà sempre così apprezzato. Nel lavoro sarà un lunedì abbastanza tranquillo, con idee e progetti che andranno avanti senza troppe difficoltà. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di lunedì ottima per voi nativi del segno. Vi sentirete pronti a conquistare il mondo potendo contare su Marte e Mercurio, senza rinunciare a una certa precisione e meticolosità in quel che fate. In amore la Luna vi sorride, e anche Venere presto vi darà buone occasioni romantiche. Voto - 9️⃣