L'oroscopo del giorno di martedì 17 marzo promette emozioni, intuizioni e qualche sorpresa. Le stelle invitano molti segni a prendere decisioni importanti, mentre altri potranno finalmente rallentare e godersi i risultati raggiunti.

Per il segno del Leone è arrivato il momento di dimostrare di essere adatto a gestire nuovi progetti, mentre l'Ariete vivrà momenti di complicità con il partner. I Pesci saranno circondati da stelle luminose, perfette per vivere al meglio la giornata, mentre la determinazione nei nativi Toro non mancherà.

Previsioni oroscopo martedì 17 marzo 2026 segno per segno

Ariete: in questa prima parte di settimana, l'amore sarà una forte presenza nella vostra vita. Con il partner godrete di una forte complicità, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme. Sul fronte professionale dimostrerete impegno e costanza, ma sappiate che non potete fare tutto voi da soli. Se necessario, chiedete una mano. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale appagante in questo periodo secondo l'oroscopo. Le conversazioni sincere favoriscono trasparenza e complicità tra voi e il partner. Se siete single e volete fare nuove conquiste, siate sinceri fin da subito. Nel lavoro la vostra determinazione potrebbe portarvi lontano, grazie anche al sostegno di Marte e Mercurio in sestile.

Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo del momento che vedrà stelle contrarie come la Luna, Marte e Mercurio. Ricavare soddisfazioni con questo quadro astrale non sarà semplice. Dialogo e comprensione sono spesso due pilastri fondamentali in una relazione sana. Nel lavoro se non sapete fare qualcosa, meglio non improvvisare per non fare ulteriori danni. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di martedì ottima dal punto di vista professionale. Le stelle saranno dalla vostra parte, pronti a darvi supporto per gestire al meglio le vostre mansioni. In amore la Luna porterà un po’ di armonia, ma con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, attenzione a non pretendere troppo dalla persona che amate. Voto - 7️⃣

Leone: cielo un po’ più sereno per voi ora che la Luna smette di remarvi contro.

Venere avrà finalmente campo libero, e se le cose vanno bene, potrete finalmente portare la vostra vita amorosa a un livello più alto, soprattutto voi single. In quanto al lavoro è arrivato il momento di dimostrare che siete la persona giusta per gestire nuovi incarichi e voler fare carriera. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vedrà la Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Avrete grandi progetti per la vostra vita di coppia, ma non potrete pretendere di realizzare tutto e subito, senza il consenso del partner. In quanto al lavoro meglio essere realisti e ammettere i vostri limiti dove e quando serve. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Creare una buona complicità con il partner quando Venere si trova in cattivo aspetto non sarà semplice.

Non concentratevi soltanto sui sentimenti, ma anche su cosa potete fare per crescere insieme. In quanto al lavoro farete bene i vostri progetti, ma per competere più in alto dovrete fare ancora tanta strada. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo del momento ottimo per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci potreste riscoprire il piacere di stare insieme al partner, magari esplorando nuovi lati del vostro rapporto. In quanto al lavoro una conversazione o un contatto inatteso potrebbe dare una svolta a un progetto in corso d'opera. Voto - 8️⃣

Sagittario: attenzione alla Luna in quadratura durante questo martedì di marzo. Anche se Venere sarà favorevole, non sarà sempre così semplice creare un legame affiatato.

Per quanto riguarda il settore professionale, servirà pazienza, soprattutto se avrete a che fare con nuovi progetti, e avrete bisogno di ambientarvi per comprendere al meglio ogni meccanismo. Voto - 6️⃣

Capricorno: attenzione alla stanchezza emotiva durante questa giornata di martedì. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, non ci sarà tanto spazio per le emozioni, ma forse potreste provare a chiarire qualcosa che non funziona. Nel lavoro i buoni risultati non mancheranno, ma considerate che forse potreste faticare un po’. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale, ciò nonostante questa giornata di martedì si rivelerà abbastanza soddisfacente per la vostra vita amorosa.

In amore potreste essere un po’ più sensibili, ma non sarà un vero e proprio problema se controllato bene. Nel lavoro per raggiungere discreti risultati, dovrete impegnarvi molto, ma soprattutto non dovrete commettere gravi errori. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà tante stelle luminose dalla vostra parte secondo l'oroscopo. In amore la Luna vi sorride, e promette momenti di stabilità con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà un ottimo momento per pianificare e pensare in grande per i vostri progetti. Voto - 8️⃣