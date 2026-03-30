L'oroscopo del giorno martedì 31 marzo rappresenta un momento di chiusura e, contemporaneamente, di semina energetica. Mentre ci avviamo verso la conclusione del primo trimestre dell'anno, il cielo si tinge di sfumature intense, invitandoci a riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide ancora aperte.

Il segno del Toro accoglierà il pianeta Venere con entusiasmo, pronto a dare maggior risalto alla propria vita sentimentale, mentre i nativi Pesci si dimostreranno più determinati in quel che fanno. La Bilancia e la Vergine potranno rilanciare la loro vita amorosa, mentre il Leone dovrà curare meglio la propria relazione di coppia.

Previsioni oroscopo martedì 31 marzo 2026 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questo martedì. In ogni caso, questo mese di marzo vi ha dato tanto, e potrete ancora vivere bei momenti insieme alla vostra dolce metà. Basta solo volerlo. In ambito professionale affrontate impegni e problemi uno alla volta, in modo tale da avere sempre un quadro chiaro della situazione. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali positive durante questo martedì di marzo. Accoglierete il pianeta Venere con grande entusiasmo, dimostrandovi pronti a dare maggiore risalto alla vostra relazione sentimentale. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso sopra le aspettative grazie a Marte e Mercurio.

Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se Venere si metterà alle vostre spalle, questa giornata di martedì vi vedrà comunque ottimisti e romantici quanto basta nei confronti del partner. Avrete ancora buone occasioni per condividere i vostri sentimenti e vivere un rapporto sereno. Nel lavoro non abbiate fretta di cambiare. Le scelte avventate potrebbero solo rallentarvi ulteriormente. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo del momento ben allineato nei vostri confronti per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno favorevoli, e invitano il vostro rapporto alla dolcezza e l'affetto sincero. In ambito professionale state prendendo la direzione giusta. Approfittate del periodo per dimostrare tutto il vostro potenziale.

Voto - 9️⃣

Leone: il passaggio di Venere nel segno del Toro potrebbe scombussolare un po’ la vostra vita sentimentale. Qualche malinteso può capitare: l'importante è affrontare ogni questione con maturità e stare bene insieme. Sul fronte professionale un po’ di stanchezza potrebbe iniziare a farsi sentire. Forse potrebbe essere necessario riorganizzare la vostra routine. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima in questo periodo secondo l'oroscopo. La comunicazione con il partner si farà più fluida, e ci sarà qualche momento d'intesa in più. Sul posto di lavoro dovrete essere più efficaci nel vostro modo di fare, anche se con Marte e Mercurio in opposizione ci saranno alcune difficoltà da superare.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di martedì in crescita per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner migliorerà velocemente ora che Venere non è più contraria. Cercate di chiarire ciò che non funziona, e impegnatevi a vivere un rapporto migliore. Nel lavoro sarete attivi e determinati, ma non sempre avrete la risposta a ogni domanda. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali in calo nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Venere si troverà in opposizione dal segno del Toro, aprendo a possibili malintesi da chiarire e risolvere il prima possibile. In quanto al lavoro continuerete a darvi da fare, ma l'entusiasmo potrebbe non essere quello di prima. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'ultima giornata del mese potrebbe non essere così appagante per quanto riguarda i sentimenti.

Venere non sarà più favorevole, e con la Luna in quadratura potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo da sistemare. In ambito lavorativo meglio non prendere decisioni affrettate per il momento, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e vi daranno la possibilità di risolvere ciò che non funziona nel vostro rapporto e stare bene insieme. Sul fronte professionale l'esperienza aiuterà molto nei vostri progetti, aiutandovi a raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un martedì difficile dal punto di vista sentimentale. Potreste essere un po’ troppo crisi nei confronti del partner, causando qualche discussione di troppo.

Provate invece a guardare e mettere in risalto i pregi del vostro rapporto. Nel lavoro il vostro intervento sarà prezioso, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 6️⃣

Pesci: il passaggio di Venere nel segno del Toro vi permetterà di vedere il vostro rapporto in modo diverso. Attenzione però alla Luna in opposizione, che in questa giornata potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Nel lavoro continuerete a dare del vostro meglio, dimostrandovi abili e capaci in ogni situazione. Voto - 7️⃣