Nell'oroscopo del giorno mercoledì 11 marzo, cielo ci regala un assetto planetario davvero particolare: la Luna si trova in fase di Ultimo Quarto, invitandoci a una profonda riflessione prima dell'equinozio di primavera ormai alle porte.

Mercurio retrogrado chiede ai nativi Pesci di non correre, soprattutto nel lavoro, mentre l'Ariete dedicherà più tempo ai propri affetti. Vergine attraverserà una fase di introspezione, con il bisogno di chiarire la propria posizione per poter andare avanti, mentre i Gemelli dovranno stare attenti a non fare sempre a modo loro.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 marzo 2026 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì concentrata sui sentimenti per voi nativi del segno. Per le coppie, potrebbe essere il momento buono per osare e provare a fare qualcosa fuori dagli schemi. In ambito lavorativo un'attenta riflessione sui vostri progetti vi aiuterà a essere più efficienti e brillanti. Voto - 8️⃣

Toro: cielo di mercoledì stabile per voi secondo l'oroscopo. Nel lavoro Marte e Mercurio vi accompagneranno verso progetti di successo. L'enorme impegno e sforzo che state facendo per poter crescere verrà presto ricompensato. In amore ci sarà stabilità nel vostro rapporto. Non abbiate paura di mostrare le volte vulnerabilità, non alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti in amore a causa della Luna in opposizione. Venere sarà favorevole, ma non potrete basare un rapporto soltanto sui sentimenti. Nel lavoro state attraversando una situazione un po’ imprevedibile, fatta di progetti dal grande potenziale, ma non così semplici da realizzare. Attenzione a non fare sempre a modo vostro, rischiando di sbagliare. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale complicata in questo periodo. Se un amore non sembra funzionare come volete, provate a parlarne, e prendere una decisione importante. In quanto al lavoro le idee non mancheranno grazie a Mercurio, e con Marte in trigono avrete energie a sufficienza per poterle applicare al meglio.

Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata per cercare di vedere la vita con ottimismo. In amore l'affetto dei vostri cari sarà importante, soprattutto nei confronti del partner o nel caso di un piacevole anniversario da ricordare. Sul fronte professionale avrete un grande potenziale in questo periodo, che non andrà assolutamente sprecato per potervi realizzare. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata fatta di introspezione per voi nativi del segno. La monotonia di questo periodo vi starà stretta, e potreste sentire la necessità di cambiare molte cose. In amore fate un passo indietro e ammettete le vostre responsabilità. Nel lavoro invece ripartire da dove vi sentite più ferrati, evitando di commettere gravi errori.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna favorevole in questo periodo. Venere rimane contraria, e potrebbe continuare a causare qualche criticità. Se siete single attenzione al vostro modo di approcciarvi. Nel lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a qualche piccolo intoppo burocratico che potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì ottima per quanto riguarda il lavoro. State ottenendo tanto dai vostri progetti, grazie anche al sostegno di Marte e Mercurio, che vi daranno buone occasioni di crescita. In ambito amoroso attenzione a non sentirvi i protagonisti assoluti della vostra relazione. sarà un bel periodo insieme al partner, ma non siate troppo egocentrici.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna e Venere in buon aspetto alimenteranno una relazione di coppia dolce e appagante secondo l'oroscopo. Single oppure no, la vostra energia sarà magnetica: potrebbe essere il momento giusto per dimostrare con fermezza le vostre emozioni. In quanto al lavoro meglio limitare le vostre ambizioni per il momento. Con Marte e Mercurio in quadratura, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì difficile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Queste stelle vi spingeranno a fare pulizia e mantenere quei rapporti con gente che è sempre rimasta al vostro fianco. Nel lavoro farete attenzione a ogni dettaglio, dimostrandovi sempre capaci e abili grazie anche a Marte e Mercurio.

Voto - 7️⃣

Acquario: cercherete l'armonia nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo, e con la Luna e Venere in sestile potreste riuscire in questo vostro intento. Per quanto riguarda il lavoro servirà un pizzico di creatività in più per poter mettere a punto progetti ben strutturati, ma soprattutto di successo. Voto - 8️⃣

Pesci: Mercurio retrogrado v'invita a non correre troppo in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Anche se state andando bene, meglio non rischiare troppo per cadere. In ambito amoroso la Luna si troverà in quadratura, e potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione tra voi e il partner. Voto - 7️⃣