Nella giornata più scherzosa dell'anno, l'oroscopo di mercoledì 1° aprile annuncia un periodo di energia, opportunità e piccole sorprese.

Per il segno della Bilancia le cose torneranno a funzionare, grazie alla Luna in buon aspetto che favorisce i rapporti sinceri, così come i nativi Vergine saranno più sereni in amore. Il Leone esprimerà curiosità ed entusiasmo nel proprio lavoro, mentre il Cancro sarà felice della vita che sta conducendo.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° aprile 2026 segno per segno

Ariete: la Luna in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione di troppo in questo periodo.

Non pretendete troppo dal partner per il momento, o rischierete soltanto di causare spiacevoli discussioni. Nel lavoro il successo sarà possibile, ma richiederà impegno e un po’ di creatività. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di mercoledì bella da vivere secondo l'oroscopo. Venere favorisce incontri stimolanti e bei momenti con le persone che amate. Se siete single, una conversazione sincera potrebbe rafforzare un legame per voi importante. In quanto al lavoro le vostre idee funzioneranno abbastanza bene, ma dovrete anche essere sicuri delle vostre scelte. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. Vivrete la vostra relazione di coppia con più leggerezza, e con la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, godrete di un'ottima intesa con il partner.

Nel lavoro servirà prudenza in quel che fate. Con Marte e Mercurio contro di voi, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Cancro: vi sentirete felici e realizzati della vostra vita quotidiana come non accadeva da tempo. In amore il rapporto con il partner sarà affiatato, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single una vecchia conoscenza potrebbe tornare per restare. Sul fronte professionale gli impegni non mancheranno, e le possibilità di successo saranno da non sottovalutare. Voto - 9️⃣

Leone: la Luna in sestile dal segno della Bilancia vi aiuterà a trovare un po’ di stabilità in amore secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura però, non potrete ignorare ciò che non funziona nel vostro rapporto, e sarà necessario fare qualcosa per migliorare.

In quanto al lavoro state attraversando una fase importante della vostra carriera, che richiederà impegno e concentrazione da parte vostra. In ogni caso, non smettete di mostrare il vostro entusiasmo. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di mercoledì che annuncia un buon cielo sopra di voi, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Venere vi sorride dal segno del Toro, favorendo l'intesa e la passione con la vostra anima gemella, soprattutto per i nati nella seconda decade. Nel lavoro potreste trarre beneficio da alcuni preziosi suggerimenti da parte di un collega più esperto. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in buon aspetto favorisce i rapporti sinceri in amore in questo periodo. Single oppure no, una relazione non sarà solo fascino per voi: cercherete di vivere una relazione trasparente, sincera e passionale quanto basta.

In ambito professionale abbiate cura dei vostri progetti, ma soprattutto, non siate frettolosi nel vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una giornata particolarmente efficace per quanto riguarda i sentimenti. La chiarezza e la sincerità nelle relazioni saranno fondamentali per non causare incomprensioni e discussioni con i vostri cari. Nel lavoro farete buoni progressi grazie a Marte e Mercurio, con idee e progetti spesso efficaci. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali soddisfacenti in ambito amoroso. La giornata favorisce momenti di complicità, anche per i cuori solitari, che potrebbero dare vita a un bel rapporto che stimolerà curiosità. In ambito professionale non rimandate progetti importanti, perché poi potreste trovarvi in difficoltà a gestire il carico di lavoro.

Voto - 7️⃣

Capricorno: vita amorosa altalenante in questa prima giornata di aprile. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe esserci qualche piccola discussione da gestire. In ambito lavorativo la fiducia che avete in voi stessi vi permetterà di gestire le vostre mansioni con grande impegno e audacia. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Cercare il cambiamento in questo periodo potrebbe non essere la soluzione adatta alla vostra relazione di coppia. Ciò che dovrete cambiare invece è il vostro modo di amare. In quanto al lavoro avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, ma non siate precipitosi.

Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di mercoledì positiva per quanto riguarda i sentimenti. La passione rimane favorita grazie a Venere, ma cercate di gestire eventuali gelosie da parte della Luna in posizione non ottimale. Nel lavoro sfruttate l'energia di Marte e la creatività di Mercurio per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣