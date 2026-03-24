Nell'oroscopo del giorno di mercoledì 25 marzo, l’influenza astrale favorisce la comunicazione, i chiarimenti e le decisioni pratiche.

Nettuno domina nel segno dell'Ariete, che si dimostrerà più audace nei sentimenti, ma non solo, mentre il Leone dovrà dimostrare quanto vale al lavoro. Il Cancro avrà modo di essere soddisfatto dei propri progressi professionali, mentre i Pesci non dovranno essere impulsivi in amore.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 marzo 2026 segno per segno

Ariete: la giornata si rivelerà piacevole da vivere in ambito amoroso. Vi sentirete carichi in amore, grazie anche all'ingresso di Nettuno nel vostro cielo.

Single oppure no, saprete esprimere i vostri sentimenti con convinzione. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere iniziative quando non serve. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questa giornata di mercoledì. Marte e Mercurio vi sorridono, mettendovi nelle condizioni di poter gestire senza troppe difficoltà il vostro lavoro, con risultati spesso in linea con le aspettative. In ambito amoroso potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità. Tra voi e il partner ci sarà intesa, ma se qualcosa non funziona, parlatene. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna e Venere vi regaleranno una giornata piena di emozioni secondo l'oroscopo. Avrete le parole giuste al momento giusto, godendo di un legame molto forte con la vostra fiamma.

Nel lavoro chiarire la vostra tabella di marcia, soprattutto con i colleghi, potrebbe aiutarvi a essere più efficienti nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: avrete modo di sentirvi soddisfatti del vostro operato in campo professionale. State facendo buoni progressi, e con Marte e Mercurio vi sentirete pronti a metterci maggiore qualità in quel che fate. Per quanto riguarda i sentimenti, dovrete fare più attenzione al vostro rapporto, dedicando più tempo, e soprattutto amore verso il partner. Voto - 7️⃣

Leone: se siete appena entrati in un nuovo settore, questo periodo sarà fondamentale per dimostrare il vostro valore e andare avanti. Imparate e ascoltate, fate tesoro di ogni insegnamento ricevuto.

In amore sarà una giornata intensa. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, aiutandovi a condividere le vostre più profonde emozioni e sentimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: la prudenza in campo professionale sarà necessaria in questo periodo secondo l'oroscopo. Marte e Mercurio vi osservano con attenzione, e sarà necessario valutare attentamente ogni mossa prima di agire. In quanto ai sentimenti la Luna continua a sollevare qualche dubbio nella vostra vita di coppia. Chiarire le cose fin da subito potrebbe evitare profonde incomprensioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi aiuterà a essere più comprensivi nei confronti del partner. Il vostro rapporto continua a non essere così affiatato, ma aprirsi al dialogo potrebbe rappresentare il primo passo verso una relazione migliore.

In ambito lavorativo proponete le vostre idee: forse tra queste potrebbe esserci qualche idea vincente. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale piacevole da vivere in questo periodo secondo l'oroscopo. Il vostro rapporto sarà dolce e appagante. Se siete single il fascino non mancherà, ma attenzione a non essere troppo dominante. In quanto al lavoro lasciate il giusto spazio tra un progetto e un altro. Una piccola pausa a volte può aiutarvi a ricaricare le batterie. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono in campo amoroso per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe generare qualche malinteso. Attenzione a non pretendere troppo dalla persona che amate in questo periodo.

In ambito professionale alcuni progetti richiederanno maggiore attenzione, e voi dovrete essere abbastanza preparati per affrontare ogni imprevisto. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì ottima per quanto riguarda il lavoro. Vi ritroverete a gestire progetti stimolanti e piacevoli, e con Marte e Mercurio dalla vostra parte, riuscirete a raggiungere risultati soddisfacenti. In ambito amoroso dovrete mediare una situazione un pò spinosa. Con il partner non ci sarà spesso una buona intesa a causa di Venere. Voto - 7️⃣

Acquario: in questo periodo i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e il partner. Se siete single una persona importante vi dimostrerà la sua fiducia, aprendo a una possibile storia insieme.

In quanto al lavoro arrivano buone notizie, ma dovrete saper gestire bene il tempo a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Pesci: attenzione alla Luna in quadratura dal segno dei Gemelli in questa giornata di mercoledì. Mettersi sopra il partner non vi aiuterà a vivere un rapporto stabile. Cercate di mantenere il giusto equilibrio insieme. In ambito professionale le sfide non mancheranno, ma voi vi sentirete preparati per ogni ostacolo. Voto - 7️⃣