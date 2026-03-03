Nell'oroscopo del giorno mercoledì 4 marzo, porta con sé energie dinamiche e stimolanti per tutti i segni zodiacali.

I nativi Vergine potrebbero sentirsi giudicati in un periodo non particolarmente semplice da gestire, mentre il Leone si sentirà più deciso a sposare un importante causa al lavoro. Energia e determinazione non mancano in Pesci, ma dovranno anche avere il consenso del partner, mentre i Gemelli dovranno necessariamente cambiare qualcosa nella loro vita per poter risalire la china.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 marzo 2026 segno per segno

Ariete: in questo mercoledì di marzo le cose andranno abbastanza bene per voi nativi del segno. Vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, dimostrando di poter vivere un rapporto sereno, anche nelle piccole cose. In ambito professionale arriveranno possibili conferme economiche, ma dovrete anche dimostrare impegno a sufficienza. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale intrigante per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, spingendovi a vivere un rapporto equilibrato e appagante. Sul fronte professionale le vostre idee andranno avanti, con risultati a volte anche sopra le aspettative, grazie al sostegno di Marte e Mercurio in sestile.

Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì difficile per voi nativi del segno. Chiarire le cose con il partner sarà importante, ma con queste stelle difficilmente troverete un'intesa. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non disperdere energie e risorse in progetti che non possono darvi le garanzie che state cercando. Voto - 5️⃣

Cancro: stelle di mercoledì che saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Sarà una giornata vivace e piena di comunicazione con la persona che amate grazie alla Luna e Venere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro la creatività sarà in primo piano. Soprattutto se avrete a che fare con progetti nuovi e stimolanti, v'impegnerete di più per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Leone: è giunto il momento di sposare una nuova importante causa in ambito professionale, e percorrere il migliore percorso che vi è stato offerto. Non prendete la questione sottogamba e dimostrate tutto il vostro impegno. In ambito la stabilità nei rapporti non manca. Il sostegno del partner sarà di grande importanza per vivere bene le vostre giornate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta durante questo mercoledì di marzo. La Luna vi sorride, ma servirà qualcos'altro per poter essere veramente felici insieme al partner. In quanto al lavoro potreste sentirvi giudicati per il vostro operato. Continuate a dare del vostro meglio, anche se chi vi sta intorno non sarà d'accordo con le vostre idee.

Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali tutto sommato discrete durante questo mercoledì di marzo. La Luna sta per arrivare nel vostro segno, e vi permetterà di riscoprire il piacere del dialogo tra voi e il partner. Se siete single non vi dispiacerà stringere nuove conoscenze. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non dovrete avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Scorpione: questa giornata di mercoledì sarà piena di soddisfazioni per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere a favore, non mancheranno coccole e momenti di maturità, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale dimostrate le vostre abilità, cercando di convincere anche chi è sempre stato scettico nei vostri confronti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna si avvicinerà in una posizione migliore nei vostri confronti, ma con Venere e tante altre stelle contro di voi, meglio non avere grandi pretese per il momento. Single oppure no, attenzione dunque al vostro atteggiamento. Nel lavoro pianificate con calma, cercando di non essere troppo ambiziosi. Voto - 5️⃣

Capricorno: periodo stabile e piacevole per voi nativi del segno. La sensibilità nei confronti del partner non mancherà, ma in certe situazioni potreste sentirvi un pò più vulnerabili del solito. In quanto al lavoro farete buoni progressi nei vostri progetti, ma attenzione a non forzare situazioni che possono richiedere più tempo del solito. Voto - 8️⃣

Acquario: vita sentimentale soddisfacente per voi nativi del segno.

Passione e desiderio non mancheranno, ma dovrete guadagnarveli dimostrando tutto il vostro amore nei confronti del partner. In quanto al lavoro le opportunità per mettervi in mostra arriveranno. Non sprecate le occasioni che avrete. Voto - 7️⃣

Pesci: attenzione a non essere troppo critici nei confronti della persona che amate durante questo mercoledì di marzo. Venere sarà favorevole, ma la Luna potrebbe spingervi ad agire d'impulso. Bene il settore professionale, grazie a una certa organizzazione e precisione che vi permettono di risolvere anche problemi più complessi. Voto - 7️⃣