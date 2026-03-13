L'oroscopo del giorno sabato 14 marzo porta un’atmosfera più rilassata e riflessiva. Dopo le energie movimentate dei giorni precedenti, le stelle invitano a rallentare, dedicarsi agli affetti e mettere ordine nei pensieri.

Le emozioni diventano più profonde per i nativi Ariete, che accoglieranno il pianeta Venere nel loro cielo, mentre il segno dello Scorpione sarà un passo avanti, soprattutto nel lavoro. La Luna lascerà il segno della Bilancia, che potrebbe attraversare qualche difficoltà amorosa, mentre il Sagittario si risveglierà dal letargo amoroso.

Previsioni oroscopo sabato 14 marzo 2026 segno per segno

Ariete: non poteva iniziare meglio di così il weekend per voi nativi del segno. Venere entrerà nel vostro cielo, e promette di cambiare la vostra vita amorosa con emozioni più profonde. Sul fronte professionale ci saranno pochi cambiamenti, ciò nonostante sarete capaci di mettere insieme risultati interessanti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: anche Venere si metterà alle vostre spalle, questa giornata di sabato sarà tutto sommato discreta. Attenzione però alla Luna in opposizione, che potrebbe giocarvi qualche piccolo scherzetto. In ambito lavorativo sarete ancora un punto di riferimento, abili e capaci in ogni vostra mansione grazie al sostegno di Marte e Mercurio in sestile.

Voto - 7️⃣

Gemelli: questa giornata di sabato vi vedrà più rilassati dal punto di vista sentimentale. Venere sarà dalla vostra parte nel prossimo periodo, aiutandovi a riparare ciò che non funziona nel vostro legame e tornare a splendere. In quanto al lavoro ci saranno pochi cambiamenti, a parte un pizzico di ottimismo in più, che può aiutarvi a fare di meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali in calo durante questa giornata di sabato. Anche se la Luna si metterà dalla vostra parte, Venere si sposterà in quadratura. Tra voi e il partner non ci sarà sempre una perfetta intesa, e dovrete essere capaci di dimostrare responsabilità. In ambito professionale avrete le idee chiare sui vostri progetti, dimostrando spesso buone competenze.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che sta per cambiare per voi nativi del segno, ma che richiederà ancora un po’ di pazienza. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe influenzare il vostro umore. Nel lavoro arriveranno piccoli segnali positivi. Vi sentirete incoraggiati a fare di più per i vostri progetti se le cose stanno andando per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Vergine: finalmente il pianeta Venere smette di remarvi contro secondo l'oroscopo. Questa giornata sarà un po’ più spensierata per la vostra relazione di coppia, che presto ritroverà la retta via. Nel lavoro invece dovrete essere cauti nelle vostre decisioni, evitando di commettere errori anche banali.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di sabato che vedrà il pianeta Venere spostarsi nel segno dell'Ariete. Il rapporto con il partner potrebbe attraversare un periodo meno affiatato, soprattutto se ci sono alcune questioni da risolvere. Bene il settore professionale, anche se alcune mansioni per poter funzionare richiederanno tanto impegno. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo del momento che vedrà una bella Luna gire a vostro favore secondo l'oroscopo. Le stelle favoriscono il dialogo tra voi e il partner, concedendovi momenti di piacevole intesa, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro la vostra mente corre, e già inizia a pensare a nuovi interessanti progetti, mettendovi un passo avanti rispetto agli altri.

Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro fine settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno. Una bella Venere in trigono illuminerà la vostra relazione di coppia, risvegliandovi dal letargo e spingendovi ad amare al meglio delle vostre possibilità. In quanto al lavoro sarete ancora in difficoltà a causa di Marte e Mercurio, ma presto potreste trovare idee e soluzioni alternative da non sottovalutare. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo sabato di marzo potrebbe non darvi grandi soddisfazioni in amore a causa di Venere in quadratura. Alcuni cambiamenti nel vostro rapporto potrebbero causare un po’ di malessere. Bene il settore professionale, grazie a Marte e Mercurio ancora dalla vostra parte, pronti a darvi il sostegno necessario.

Voto - 7️⃣

Acquario: vita sentimentale stabile in questa giornata di sabato. La Luna sarà in quadratura, ma con Venere in sestile cercherete di costruire una buona intesa con la persona che amate. Nel lavoro la costanza e l'impegno che ci mettere nei vostri progetti vi permetterà di poter dire ancora la vostra. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale, ma avrete ancora tanto da dire per poter essere felici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single non abbandonate l'idea di trovare la persona giusta per voi. In quanto al lavoro sarete capaci di gestire molto bene il tempo e le risorse a vostra disposizione, ottenendo spesso risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣