L’oroscopo di sabato 21 marzo si apre con un’energia astrologica intensa e dinamica. L’inizio della stagione dell’Ariete porta un’ondata di rinnovamento che coinvolge tutti i segni zodiacali. È il momento ideale per prendere iniziative, rivedere progetti e lasciare spazio a nuove opportunità sia in campo sentimentale che professionale.

Per i nativi Leone è ora di godersi il momento e sentirsi soddisfatto della propria situazione attuale, mentre la Luna storta per il Capricorno potrebbe procurare qualche piccola incomprensione amorosa. Energia e determinazione saranno al centro per i nativi Scorpione, mentre il Cancro sarà abile al lavoro, ma ingenuo in amore.

Previsioni oroscopo sabato 21 marzo 2026 segno per segno

Ariete: inizierà un bel weekend per voi nativi del segno, con l'arrivo ufficiale della primavera e del vostro segno zodiacale. In amore godrete della Luna e di Venere in buon aspetto, che favoriranno le emozioni nel vostro rapporto. In quanto al lavoro proporre buone idee potrebbe essere il giusto inizio verso nuovi progetti di successo. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime dal punto di vista professionale per voi nativi del segno. Dedicherete la giusta attenzione ai vostri progetti, ottenendo spesso risultati soddisfacenti. In ambito amoroso sarete bravi a intuire i sentimenti del partner, dimostrando la vostra presenza nei confronti del partner, favorendo l'intesa.

Voto - 8️⃣

Gemelli: pianeti come Marte e Mercurio saranno ancora in cattivo aspetto nei vostri confronti. V'impegnerete tanto nei vostri progetti, ma raggiungere i vostri obiettivi potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, e con Venere a favore, troverete il giusto pretesto per lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 6️⃣

Cancro: la comunicazione sarà il vostro punto di forza in campo professionale secondo l'oroscopo. Questo sabato si rivelerà produttivo, ricevendo incoraggianti apprezzamenti. In amore dovrete essere più attenti ai bisogni del partner, ed evitare di cadere in litigi e discussioni spesso superflui, soprattutto a causa della vostra ingenuità.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. La giornata sarà perfetta per vivere un rapporto all'insegna della sincerità e delle buone emozioni. Se siete single date più spazio alla vostra vita sociale. In quanto al lavoro sarà una giornata utile per pianificare i prossimi obiettivi, ma soprattutto per godervi il momento e sentirvi soddisfatti della vostra situazione. Voto - 9️⃣

Vergine: alcune stelle in opposizione come Marte e Mercurio non vi metteranno a vostro agio in campo professionale. La vostra produttività non sarà così efficiente, costringendovi a rivedere alcuni progetti in corso. In quanto ai sentimenti vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma attenzione a non prendervi troppe libertà.

Voto - 6️⃣

Bilancia: prendete tempo per valutare le vostre prossime mosse in campo professionale. Questo cielo non sarà così favorevole nei vostri confronti, dunque giocare d'anticipo potrebbe esservi d'aiuto. In ambito amoroso il fascino non manca ma dovrete lavorare di più sul vostro carattere per migliorare i rapporti a voi cari. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di sabato proficua per voi al lavoro. State facendo buoni progressi nei vostri progetti, e potrebbe essere un buon momento per sognare più in grande. In ambito amoroso la giornata invita alla riflessione. Con il partner vi sentirete bene, ma se avete in mente dei progetti di coppia, dovrà esserci la giusta sintonia. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima in questo sabato di marzo.

Il romanticismo sarà protagonista nella vostra vita quotidiana con il partner. I single potrebbero fare incontri stimolanti, ma non dovranno essere frettolosi. In quanto al lavoro l'aiuto di un collega più abile può aiutarvi a risolvere anche situazioni delicate dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: ci terrete molto alla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, ma con stelle contrarie come Venere e la Luna, potrebbero emergere spesso gelosie o tensioni. Cercate di evitare discussioni inutili e di trovare il giusto equilibrio. In quanto al lavoro la determinazione non vi manca, e vi aiuterà a gestire al meglio anche progetti più complicati. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che annunciano la Luna e Venere dalla vostra parte in questo periodo.

Voi single sarete attratti da un'amicizia stuzzicante: vedrete che si farà viva proprio ora, quando temevate d’averne perse le tracce. In quanto al lavoro provate a investire più su di voi, nel tentativo di ottenere di più dalla vostra vita professionale. Voto - 8️⃣

Pesci: stabilità e chiarezza saranno due pilastri fondamentali della vostra vita sentimentale. Sarà importante rafforzare la fiducia reciproca tra voi e il partner, soprattutto se dovete fare importanti passi avanti insieme. In quanto al lavoro sarete tra i migliori del vostro settore, sempre con la risposta giusta al momento giusto. Voto - 8️⃣