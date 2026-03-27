L'oroscopo di sabato 28 marzo si preannuncia come un momento di grande fermento energetico. Con la Primavera ormai nel vivo, il cielo di oggi vede una Luna dinamica che stimola l'azione, mentre Mercurio favorisce scambi intellettuali brillanti.

Il segno del Leone riuscirà a lavorare meglio quando è sicuro delle proprie capacità, mentre l'amore sarà protagonista nella vita dei nativi Ariete. I nativi Toro non dovranno prendersi troppe libertà nei confronti del partner, mentre il Sagittario sarà più socievole.

Previsioni oroscopo sabato 28 marzo 2026 segno per segno

Ariete: il Sole brilla nel vostro segno in questo inizio di fine settimana, regalandovi una vitalità invidiabile. L'intesa con il partner non mancherà, e anche i cuori solitari potrebbero fare incontri interessanti. Sul fronte professionale non abbiate paura di esporre le vostre idee. Alcune di esse forse potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: attenzione a non prendervi troppe libertà in amore in questo periodo. Non è il momento di grandi cambiamenti per la vostra relazione di coppia. Concentratevi invece su cosa potete fare per risolvere alcune incomprensioni e migliorare l'umore. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza problemi, con risultati più che soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questo periodo per voi nativi del segno. Le vostre doti comunicative nei confronti del partner si riveleranno romantiche ed efficaci quanto basta per stare bene insieme. Attenzione invece nel lavoro. In questo momento non sempre avrete le capacità per gestire al meglio il vostro gruppo di lavoro. Meglio non prendere decisioni azzardate. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro farà buoni passi grazie al sostegno di stelle come Marte, Giove e Mercurio. Se riceverete dei riconoscimenti, sarete incentivati a dare ancora di più. Sul fronte amoroso invece sarete alla ricerca di stabilità, ma con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe non essere così semplice godere di un buon rapporto.

Voto - 7️⃣

Leone: se siete riusciti a ottenere delle garanzie in ambito professionale, vi sentirete più a vostro agio in quel che fate. Rimanete concentrati, e cercate di dare sempre del vostro meglio, anche nei momenti di difficoltà. In amore la Luna e Venere vi regaleranno un rapporto stabile e concreto, fatto di momenti di intesa e passione, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che annunciano un buon cielo per quanto riguarda i sentimenti. Emotività e sensibilità faranno la differenza nel vostro rapporto, che si rivelerà più affiatato. Sul fronte professionale evitate decisioni azzardate. Con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Leone porterà un pizzico di razionalità e sensibilità tra voi e il partner. Sarà importante per voi chiarire ciò che non funziona, e questo inizio di weekend potrebbe essere il momento giusto per farlo. Nel lavoro cercate di gestire meglio le vostre finanze. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di sabato produttiva per quanto riguarda il lavoro. Neppure l'impegno più gravoso o il compito più difficile avranno il potere di impaurirvi grazie alla posizione favorevole di Marte e Mercurio in trigono. In amore attenzione a non chiedere troppo alla persona che amate in questo periodo. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone, potreste causare qualche incomprensione di troppo.

Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo in trigono dal segno amico del Leone vi metterà voglia di essere socievoli e stringere nuovi legami. Se siete già impegnati potrebbe essere un buon momento per riscoprire l'intimità con il partner. Nel lavoro dovrete cercare di intuire cosa non funziona nei vostri progetti, e trovare la giusta quadra. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che ha bisogno di un profondo intervento secondo l'oroscopo. Queste stelle non saranno così favorevoli nei vostri confronti, e con il partner non ci saranno tante occasioni per dimostrare il vostro affetto. In ambito professionale scegliete con cura i vostri alleati, in modo tale da mantenere una buona produttività.

Voto - 6️⃣

Acquario: il vostro fine settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in opposizione. Piccole attenzioni in più nei confronti del partner saranno sicuramente gradite per migliorare il vostro legame. Nel lavoro sarete produttivi a sufficienza, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Pesci: dedicare un po’ di tempo in più alla famiglia e alle persone che amate vi aiuterà a rinforzare i legami più importanti. Se siete single certe presenze non andranno date per scontate. In quanto al lavoro la vostra produttività sarà eccellente. Con il sostegno di Marte e Mercurio in congiunzione, riuscirete sempre a centrare l'obiettivo. Voto - 8️⃣