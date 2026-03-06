L'oroscopo di sabato 7 marzo si prospetta come una giornata di grande fermento astrale: siamo nel pieno della stagione dei Pesci, un periodo di sogni, intuizioni e quel pizzico di magia che non guasta mai.

Energia pura e voglia di fare caratterizzeranno i nativi Scorpione, felici dei loro risultati in campo professionale, mentre per l'Ariete potrebbe essere il momento di ragionare fuori dagli schemi e fare qualcosa di diverso con il partner. Per il Leone è un periodo di semina, per raccogliere importanti frutti per il futuro, mentre il Cancro avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la propria stabilità in amore.

Previsioni oroscopo sabato 7 marzo 2026 segno per segno

Ariete: con Venere in congiunzione al vostro cielo, la vostra vita amorosa avrà quella marcia in più che vi farà sicuramente bene. Pensate fuori dagli schemi per vivere momenti speciali insieme. In quanto al lavoro le stelle non saranno così influenti, ma vi permetteranno di gestire le vostre mansioni in maniera più ragionata e produttiva. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in questa giornata di sabato. Il fine settimana non inizierà al meglio per voi a causa della Luna in opposizione. Attenzione dunque al vostro atteggiamento, e a non cadere in banalità che possono compromettere il vostro legame. Nel lavoro sarà una giornata produttiva e soddisfacente, grazie al sostegno di Marte e Mercurio.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà un sabato più rilassante per voi nativi del segno. Rallentare i ritmi e godervi il bello della vostra relazione di coppia vi farà sicuramente bene, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo non focalizzatevi troppo su alcuni progetti dove non vi sentite particolarmente ferrati, o rischiate di sbagliare qualcosa. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna sarà benevola nei vostri confronti durante questa giornata di sabato. Potrebbe essere un buon momento per chiarimenti dolci e non urlati. Se siete single attenzione ai ritorni di fiamma. In quanto al lavoro avete ottenuto buoni risultati in questo periodo. Se potete, prendetevi una piccola pausa e godetevi il successo raggiunto.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà un periodo di semina per voi nativi del segno, soprattutto in campo professionale. Studiate e impegnatevi per poter ambire più in alto, verso una vita migliore. In ambito amoroso potrebbe esserci un po’ di maretta a causa della Luna, ma potreste vivere un rapporto stabile sfruttando la bontà di stelle come Venere. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna vi sorride in questa giornata di sabato, favorendo il dialogo e la stabilità del vostro rapporto. Se siete single il vostro modo di fare potrebbe rivelarsi piacevole nei confronti della vostra fiamma. In quanto al lavoro state attraversando una fase di stallo, che richiederà un'attenta analisi per poter sbloccare questa situazione e raggiungere risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete non ci sarà un ottimo feeling tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro riuscirete a cavarvela, con progetti piacevoli da gestire e dai buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di sabato caratterizzata da un'energia pura e da tanta voglia di fare secondo l'oroscopo. Soprattutto in campo lavorativo, avrete buone possibilità di successo, dimostrando di avere le capacità adeguate. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma dovrete impegnarvi di più per costruire un rapporto più efficace.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che annunciano una bella Venere dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Qualche rassicurazione ed emozione in più faranno sicuramente bene al vostro rapporto, ma procedete con calma. In ambito lavorativo meglio non prendere decisioni drastiche e ragionare in maniera oculata per non commettere gravi errori. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di sabato che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. L'astro argenteo porta un po’ di sensibilità nel vostro rapporto, ma non aspettatevi momenti da favola. In quanto al lavoro sarete ancora una risorsa valida nel vostro gruppo, capaci di mettere insieme progetti interessanti grazie alle vostre abilità e qualità.

Voto - 7️⃣

Acquario: questo sabato di marzo vedrà la Luna contro di voi secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, lasciarsi andare alle emozioni non sarà sempre così facile, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere scelte drastiche. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata da vivere con le persone a voi più care grazie alla Luna in trigono. I buoni sentimenti in voi non mancheranno, ma soprattutto la voglia di socializzare e stare insieme. Per quanto riguarda il lavoro nuovi apriranno le vostre prospettive. Se le abilità non vi mancano, potrebbe essere un buon momento per fare qualcosa di nuovo. Voto - 8️⃣