Nell'oroscopo di venerdì 13 marzo, le stelle invitano a non farsi frenare dalle superstizioni: questa giornata può rivelarsi sorprendentemente positiva per molti segni zodiacali.

I nativi Pesci godranno di un allineamento perfetto un'ultima volta per sfruttare al massimo questo momento, mentre Scorpione sarà piuttosto dinamico e intraprendente. Il segno del Leone sarà pronto per nuove avventure, soprattutto lavorative, mentre il Cancro avrà buone occasioni di successo se si mette in gioco.

Previsioni oroscopo venerdì 13 marzo 2026 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non molto brillante in questa giornata, ma che tenderà presto a migliorare per voi nativi del segno.

Lasciate perdere dunque il romanticismo per il momento, e concentratevi a fare una buona impressione verso la vostra fiamma, facendovi notare per le vostre qualità. In quanto al lavoro mettete da parte nuove promettenti idee, da sviluppare in un secondo momento. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questo venerdì di marzo. Venere vi sorride, alimentando un rapporto dolce e appagante, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Con il sostegno di Marte e Mercurio, le vostre ambizioni non faranno altro che aumentare. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna sarà favorevole in questa giornata di venerdì, ma attenzione a Venere in quadratura, anche se presto sarà in una posizione migliore.

Single oppure no, cercate di avere la giusta cura dei rapporti più cari e siate fiduciosi per il futuro. Nel lavoro siate prudenti nelle vostre decisioni, soprattutto quelle di stampo economico. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di venerdì più che soddisfacente per voi nativi del segno. In campo professionale mirerete in alto, cogliendo buone occasioni di successo se vi metterete in gioco. In amore Venere sta per lasciarvi, e la Luna potrebbe mostrare i limiti del vostro rapporto. Attenzione dunque al vostro modo di fare nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Leone: il lavoro assumerà un ruolo centrale nella vostra vita in questo periodo. Ci saranno importanti occasioni al momento, e sarà importante non lasciarsele sfuggire per nulla al mondo.

In amore avrete la Luna in buon aspetto, e presto anche Venere vi darà quella spinta necessaria per amare con tutta la vostra energia. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali complesse a causa di questo cielo per voi del segno. Le stelle di questo venerdì non saranno favorevoli, e potrebbero esserci spesso discussioni da gestire tra voi e la persona che amate. Nel lavoro la stanchezza si farà sentire, e senza idee valide, non sarà facile trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfruttate questa giornata di Luna favorevole per costruire un legame stabile con la persona che amate. Secondo l'oroscopo. Venere si troverà presto in cattivo aspetto, limitando le vostre capacità romantiche.

Per quanto riguarda il lavoro siate più razionali nel vostro modo di fare, evitando di prendere decisioni affrettate. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale intrigante e piena di emozioni secondo l'oroscopo. Il vostro charme si noterà tutto e il rapporto con il partner non potrà che beneficiarne. Per quanto riguarda il lavoro, potrete contare sulla posizione favorevole di stelle come Giove, Marte e Mercurio. Sarete dinamici e intraprendenti, pronti a prendervi il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo del momento complesso per voi nativi del segno. In questa giornata, soltanto la Luna vi darà una mano contro i mille ostacoli della vita e contro queste stelle. In amore un pizzico di maturità potrebbe evitare discussioni.

Nel lavoro invece dimostratevi responsabili anche nelle piccole cose, evitando di mettervi nei guai con i vostri stessi progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali discreta in questo venerdì di marzo. In amore avrete bisogno di qualche certezza, ma attenzione a non essere assillanti nei confronti del partner. In quanto al lavoro avrete il pieno controllo della situazione, grazie a ottime idee e buon spirito creativo. Voto - 7️⃣

Acquario: le emozioni saranno intense in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna vi sorride dal segno della Bilancia, aiutandovi a vedere le cose sempre dal lato positivo. In amore o nel lavoro, fate sempre del vostro meglio per cercare di essere felici e raggiungere importanti traguardi.

Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere sarà con voi un'ultima volta secondo l'oroscopo, prima di lasciare il vostro cielo. Con il partner fascino ed emozioni saranno in primo piano: fate in modo che questa giornata possa rivelarsi dolce e appagante. In quanto al lavoro nuovi contatti e nuove idee potrebbero fare la differenza per alcuni progetti in corso. Voto - 9️⃣