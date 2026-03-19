L’oroscopo di venerdì 20 marzo porta con sé un’energia speciale: il cielo astrologico invita molti segni a rimettersi in gioco, soprattutto in amore e nel lavoro. Le previsioni astrologiche parlano di cambiamenti graduali, intuizioni importanti e qualche sorpresa sul fronte della fortuna.

Le emozioni saranno protagoniste nella vita dei nativi Ariete, mentre il Cancro dovrà essere vigile e sveglio alle opportunità che arriveranno. Il Leone dovrà organizzare bene la propria routine per gestire tutto al meglio, invece i Gemelli non dovranno fare il passo più lungo della gamba.

Previsioni oroscopo venerdì 20 marzo 2026 segno per segno

Ariete: la Luna e Venere in buon aspetto proteggono la vostra relazione secondo l'oroscopo. Le emozioni saranno protagoniste e, single oppure no, potreste vivere momenti da favola con la vostra fiamma. Nel lavoro la giornata favorisce le trattative professionali, che potrebbero raggiungere buoni traguardi. Voto - 8️⃣

Toro: nutrirete una buona vitalità durante questo venerdì di marzo, ma attenzione a non sovraccaricarvi troppo di lavoro, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, non abbiate paura di progettare il vostro futuro insieme al partner, soprattutto se avete delle importanti garanzie in questo momento.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere a favore, le emozioni saranno intense, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme al partner. Per quanto riguarda servirà pazienza: alcuni progetti per funzionare potrebbero richiedere più tempo del previsto. Attenzione dunque a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Cancro: anche se la vostra vita sentimentale non sta funzionando come volete, non vi arrenderete per cercare di vivere un periodo più felice. Per farlo però, potrebbe essere una buona soluzione iniziare a lasciarvi alle spalle quelle persone o mansioni che cominciano a starvi stretti.

In quanto al lavoro la creatività non vi manca, e potreste trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che vedrà una bella Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Emozioni e dolcezza saranno al centro nel vostro rapporto, con momenti di piacevole intesa che non dimenticherete. In ambito lavorativo cercate di organizzarvi bene con i vostri progetti, perché sarà difficile riuscire a incastrare bene tutti i vostri impegni nella vostra routine. Voto - 7️⃣

Vergine: questo venerdì di marzo annuncia una buona stabilità dal punto di vista sentimentale. Non sarà di certo il momento di lasciarsi andare alle emozioni, ma almeno potreste provare a vivere un rapporto più equilibrato.

In quanto al lavoro fatevi aiutare da chi ne sa più di voi per poter mettere insieme risultati decenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: questa giornata di venerdì potrebbe non essere così semplice per voi dal punto di vista sentimentale. Venere vi metterà in crisi, e sarete portati a cercare nuove rotte da dare alla vostra vita. In quanto al lavoro un buon intuito potrebbe sicuramente aiutare, ma certi traguardi saranno ancora lontani. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo proficuo in campo professionale per voi nativi del segno. Avrete la situazione sotto controllo, e con Marte e Mercurio a favore, non rimanderete nulla, mantenendo il passo con la vostra tabella di marcia. In quanto ai sentimenti la passione non manca con la persona che amate, ma dovrete sapervela guadagnare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: queste stelle saranno dalla vostra parte in campo amoroso secondo l'oroscopo. Chi è in coppia sarà felice della propria relazione, mentre i single potrebbero vivere un incontro magnetico. In quanto al lavoro invece, Marte e Mercurio in quadratura continuano a rallentarvi. Per gestire i vostri progetti al meglio, non dovrete essere impulsivi o troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che non vi darà tante soddisfazioni in questo periodo. Alcune preoccupazioni nel vostro rapporto si faranno insistenti, e sarà il momento di affrontare la questione a viso aperto. In quanto al lavoro intuito e determinazione vi guideranno verso scelte vincenti, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio.

Voto - 7️⃣

Acquario: questa giornata di venerdì si rivelerà equilibrata e piacevole da vivere secondo l'oroscopo. Le coppie solide rafforzano il legame con dialoghi sinceri. I single ci terranno molto a trovare e vivere un rapporto gratificante. Sul fronte professionale nuove idee potrebbero rivelarsi interessanti e proficue se sviluppate con attenzione e criterio. Voto - 8️⃣

Pesci: ottima giornata da dedicare ai vostri progetti professionali più importanti. La posizione favorevole di stelle come Giove, Mercurio e Marte vi accompagnerà verso interessanti successi. In amore la stabilità del vostro rapporto sarà importante, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme al partner. Voto - 9️⃣