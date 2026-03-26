L'oroscopo di venerdì 27 marzo si preannuncia come una giornata di transizione magnetica. Con il Sole che brilla nel segno dell'Ariete, l'energia della primavera è al suo culmine, spingendoci verso l'azione e l'auto-affermazione. Tuttavia, la Luna si trova in una posizione strategica che invita alla riflessione prima del grande salto.

Il Leone avrà modo di trionfare in amore, forte di un cielo stupendo, mentre il Cancro troverà un po’ di luce negli affetti più cari. Il Capricorno dovrà evitare di essere impulsivo nei confronti del partner, mentre Scorpione userà la diplomazia per gestire correttamente le proprie mansioni.

Previsioni oroscopo venerdì 27 marzo 2026 segno per segno

Ariete: Venere vi protegge in questo periodo, in una giornata dove la Luna sarà di traverso. Se c'è qualcosa da chiarire con la persona che amate, fatelo con calma, parlando con il cuore. In ambito professionale evitate di mettervi al di sopra dei vostri colleghi, soprattutto se non avete abbastanza esperienza. Voto - 7️⃣

Toro: ottima giornata da dedicare ai sentimenti grazie all'astro argenteo in sestile. La comunicazione con il partner sarà più vivace, con qualche piccola occasione d'amore da vivere. In ambito lavorativo siete in una fase di produttività intensa. Serviranno impegno e fatica, ma potrete raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e intensa al punto giusto secondo l'oroscopo.

Con la giusta pace mentale, sarete capaci di vivere momenti di grande intesa, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito professionale alcuni obiettivi richiederanno tempo, e forzare le cose non vi aiuterà parecchio. Voto - 7️⃣

Cancro: le parole saranno il vostro migliore alleato in questo periodo di Venere contraria. Con la Luna a favore, potreste riuscire a chiarire qualche malinteso, e cercare di fare piccoli passi avanti in un rapporto importante e trovare un po’ di luce. Nel lavoro idee brillanti in arrivo, che possono aiutarvi a gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, sarete trionfanti d'amore in questo venerdì di marzo.

Sentirete protezione e calore nel vostro rapporto, mentre i single potrebbero trovare un contatto interessante. Sul fronte professionale cercate di imparare il più possibile da un nuovo mestiere, e poter crescere e dimostrare il vostro valore. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale appagante in questo periodo grazie alla Luna. Con il partner ci sarà maggiore sintonia, e sarà più facile per voi dimostrare il vostro amore senza filtri. In quanto al lavoro attenzione a qualche tensione con un collega o un superiore. Soprattutto se l'errore è vostro, ammettete le vostre responsabilità. Voto - 7️⃣

Bilancia: le stelle di questo venerdì di marzo continuano a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno contro di voi, impedendovi di amare al meglio la vostra anima gemella. Nel lavoro muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti che possono cambiare radicalmente un progetto in corso. Voto - 6️⃣

Scorpione: un po’ di diplomazia vi farà bene in questo periodo al lavoro. State andando molto bene, ma potrebbe esserci un collega o un cliente che bisogna trattare in modo diverso per poter andare avanti. In ambito amoroso la Luna vi accompagna verso un rapporto affiatato e razionale, dove poter crescere insieme senza alcun tipo di rancore. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in questo periodo dal punto di vista sentimentale. Con Venere dalla vostra parte, provate a lasciarvi andare e godere appieno della vostra relazione di coppia.

Sul fronte professionale bisognerà essere precisi in alcune situazioni, e anche una piccola distrazione può costarvi cara. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo del momento che vedrà la Luna e Venere contro di voi secondo l'oroscopo. Cercare l'armonia a tutti i costi potrebbe soltanto scatenare l'effetto opposto in un rapporto. Attenzione al vostro temperamento. In quanto al lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi necessarie e proficue per raggiungere certi obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di venerdì che annuncia un buon cielo sopra di voi. Il rapporto con il partner sarà gestito da Venere in sestile, che vi metterà a vostro agio per vivere un rapporto sereno e appagante. In ambito professionale un buon intuito potrebbe aiutarvi a ottenere buoni risultati dai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: nel lavoro sarete un punto di riferimento secondo l'oroscopo. Con queste stelle favorevoli, tenderete a guardare lontano, cercando di approfittare del periodo per ambire in alto. In amore la Luna vi protegge, e vi aiuterà a vivere un rapporto più dolce e affiatato, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣