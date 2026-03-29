Nell'oroscopo del mese di aprile, inizia il grande risveglio primaverile per i segni zodiacali. Abbiamo una vitalità contagiosa, ma attenzione ai piccoli cortocircuiti comunicativi.

Stelle come Marte e Mercurio lasceranno il segno dei Pesci per ripartire dall'Ariete, che dimostrerà maggiore volontà nel lavoro, mentre il pianeta Urano passerà nel segno dei Gemelli, che avrà una visione più lungo termine dei propri progetti lavorativi. Il Capricorno sarà più concentrato sui propri sentimenti ed emozioni, mentre i nativi Vergine riusciranno a costruirà una vita sentimentale migliore.

Previsioni oroscopo aprile 2026 segno per segno

Ariete: nel quarto mese dell'anno le stelle assumeranno una posizione invitante nei vostri confronti, soprattutto dal punto di vista professionale. Il passaggio di Marte e Mercurio vi aiuterà a ragionare meglio sui vostri progetti, di essere più volenterosi e ottenere risultati decisamente più interessanti. In ambito amoroso Venere non sarà più dei vostri, ciò nonostante avrete l'occasione di costruire un rapporto sincero, ma soprattutto stabile. Voto - 8️⃣

Toro: mese di aprile che annuncia una bella Venere nel vostro segno zodiacale. Sarete abbastanza magnetici e sensibili, costruendo una relazione di coppia basata su sinceri sentimenti. In quanto al lavoro la determinazione non vi manca, ma dovrete metterci maggiore impegno e costanza in quel che fate per poter continuare a ottenere tanto dai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che tenderà a favorirvi maggiormente secondo l'oroscopo. Nel lavoro Marte e Mercurio saranno in sestile, ma soprattutto, Urano passerà nel vostro segno, rendendovi più lungimiranti, soprattutto nei progetti a lungo termine. In amore sarà un bel periodo da vivere insieme al partner, in particolare se avrete in mente nuovi progetti da costruire insieme. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente per voi nativi del segno. Attraverserete una fase di riflessione, utile se avete in mente dei cambiamenti nel vostro rapporto. Nel lavoro dovrete prendere i vostri progetti con maggiore cautela, ora che stelle come Marte e Mercurio si troveranno in quadratura.

Voto - 7️⃣

Leone: questo mese di aprile potrebbe non iniziare al meglio per voi secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura dal segno del Toro non ci saranno tante occasioni romantiche. Qualcosa potrebbe sbloccarsi verso la fine del mese, ma siate prudenti in quel che fate. Nel lavoro potrebbe essere il momento di spingere sull'acceleratore grazie a Marte e Mercurio in trigono, e mettere a frutto ciò che avete seminato finora. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo in crescita per voi grazie a dei cambi nel vostro cielo. Venere sarà dalla vostra parte per un po’ di tempo, aiutandovi a risolvere certi conflitti, ma attenzione durante la parte finale del mese, quando il pianeta dell'amore tornerà ad agire contro di voi.

Nel lavoro avrete le idee più chiare quando Marte e Mercurio saranno in buon aspetto, aiutandovi a gestire in maniera più efficiente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo mese di aprile non sarà così semplice dal punto di vista professionale. Marte e Mercurio saranno presto in opposizione, rendendo complicato lo sviluppo dei vostri progetti. Urano in trigono vi aiuterà a essere previdenti, ma non sarà facile evitare ogni ostacolo. In amore vi sentirete bene insieme al partner, ma dovrete metterci del vostro per costruire momenti di piacevole intesa. Voto - 6️⃣

Scorpione: non inizierà al meglio la vostra primavera a causa di Venere in opposizione. Il pianeta dell'amore sarà in una posizione migliore soltanto alla fine del mese.

Prima di allora, evitate spiacevoli discussioni con la vostra fiamma. In quanto al lavoro perderete il sostegno di Marte e Mercurio, ma grazie alla vostra esperienza, potreste ancora riuscire a proporre buone idee. Voto - 6️⃣

Sagittario: questo mese di aprile si rivelerà in crescita dal punto di vista professionale. Con Marte e Mercurio in trigono, sarete in grado di sbloccare progetti rimasti in sospeso, e mettere in pratica nuove idee che possono fare la differenza. In amore sarà un periodo solamente discreto, ma attenzione soprattutto nella seconda parte del mese, quando Venere si troverà in opposizione. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita sentimentale appagante grazie a Venere in trigono secondo l'oroscopo.

CI sarà aria di novità nel vostro rapporto, novità che possono rivoluzionare in meglio il vostro legame. Per i single un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. In ambito lavorativo servirà una maggiore complicità con i colleghi per ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: il passaggio di Venere in quadratura potrebbe complicare il legame con il partner in questo mese di aprile. Qualche piccola incomprensione rovinerà l'intesa tra di voi. La situazione tenderà a migliorare soltanto verso la fine del mese. In ogni caso, non chiudetevi in voi stessi. In ambito lavorativo avrete grandi ambizioni, e con Marte e Mercurio a favore potreste riuscire a realizzarle. Voto - 7️⃣

Pesci: questo mese di aprile si rivelerà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno.

Venere in sestile apre a sentimenti profondi e voglia di amare in voi, anche per i cuori solitari. In ambito professionale perderete il sostegno di Marte e Mercurio. A volte potrebbero esserci delle difficoltà, ma con la giusta calma e impegno, potrete ancora fare la differenza. Voto - 8️⃣