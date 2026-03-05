L'oroscopo dell'8 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro ai Pesci, l'argento all'Ariete e il bronzo allo Scorpione che vivrebbe passione e autenticità. Fanalino di coda invece il Capricorno.

Oro – Pesci

È la vostra giornata. Marte e Mercurio retrogrado nel segno vi rendono profondi, magnetici, incredibilmente ricettivi. Sentite tutto: emozioni, desideri, bisogni vostri e altrui. Venere in Ariete vi spinge a non restare più in silenzio e a difendere ciò che amate. È una Festa delle Donne vissuta con consapevolezza, empatia e forza gentile.

Argento – Ariete

Venere entra nel vostro segno e accende una fiamma nuova: coraggio, orgoglio, voglia di affermarsi. L’8 marzo per voi è una dichiarazione di indipendenza emotiva. Anche se Mercurio retrogrado crea qualche incertezza, sentite chiaramente cosa volete e soprattutto cosa non accettate più. Forte energia simbolica.

Bronzo – Scorpione

Giornata intensa e vibrante. Marte in Pesci vi parla un linguaggio che conoscete bene: quello delle emozioni profonde e non dette. Venere in Ariete vi rende meno controllati e più istintivi. È una Festa delle Donne vissuta con passione, autenticità e una forte carica trasformativa.

Leone

Venere in Ariete vi sostiene e vi restituisce sicurezza. Vi sentite fieri, visibili, desiderosi di celebrare voi stessi e le donne importanti della vostra vita.

Mercurio retrogrado vi invita però a non esagerare con l’ego: l’ascolto rende questa giornata ancora più significativa.

Cancro

Marte e Mercurio in Pesci vi parlano direttamente al cuore. È una giornata emotiva, intensa, carica di ricordi e sentimenti veri. Venere in Ariete vi spinge a uscire dal guscio e a difendere il vostro spazio. Festa delle Donne vissuta con dolcezza ma anche con una nuova forza.

Toro

L’energia dell’8 marzo è più sottile per voi, ma efficace. Mercurio retrogrado vi porta a riflettere su relazioni e valori, mentre Venere in Ariete lavora in sottofondo, preparando un risveglio emotivo. Giornata introspettiva, ma importante.

Sagittario

Venere in Ariete vi rende più leggeri e spontanei.

Anche se Marte in Pesci vi chiede di rallentare, sentite il bisogno di celebrare la vita e le persone care. È una Festa delle Donne vissuta con entusiasmo, anche se con qualche momento di confusione emotiva.

Acquario

Giornata tranquilla, meno emotiva ma comunque significativa. Mercurio retrogrado vi invita a rivedere priorità e valori, mentre Venere in Ariete porta nuove idee e stimoli. Non tutto è chiaro, ma qualcosa dentro di voi sta cambiando.

Gemelli

Mercurio retrogrado vi mette un po’ alla prova: pensieri sparsi, parole non dette o fraintese. Venere in Ariete vi salva con leggerezza e ironia. Festa delle Donne vissuta meglio se non forzate dialoghi e lasciate spazio alla spontaneità.

Vergine

Giornata delicata. Mercurio retrogrado opposto vi rende più sensibili del solito e Marte in Pesci vi tocca corde profonde. Non è una festa rumorosa, ma una giornata che invita all’ascolto e alla comprensione, soprattutto verso voi stessi.

Bilancia

Venere in Ariete è in opposizione e si fa sentire: emozioni forti, qualche tensione, bisogno di chiarezza. Mercurio retrogrado non aiuta a spiegarsi. L’8 marzo per voi è una giornata di consapevolezza: capire cosa vale davvero.

Capricorno

È la giornata più faticosa della classifica. L’energia è molto emotiva e poco razionale, e questo vi mette a disagio. Tuttavia, proprio per questo, la Festa delle Donne può insegnarvi qualcosa: lasciare spazio al sentire, non solo al controllo.