L’oroscopo della fortuna per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 è pronto a descrivere un periodo straordinario per tre segni. L’Ariete cavalca un’onda di successo inarrestabile, trasformando ogni sfida in un trionfo immediato e luminoso. Il Sagittario esplora nuovi orizzonti con una curiosità vivace, favorito da incontri fortunati e soluzioni geniali per la quotidianità. Il Capricorno a questo giro affronta una fase di attesa, necessaria per ricalibrare gli obiettivi e ritrovare la spinta giusta per poi a breve ripartire.

Settimana 30 marzo - 5 aprile 2026, l'oroscopo e la classifica della fortuna

12° posto Capricorno. In questa settimana vi sentite un po' stanchi e forse anche un po' nervosi perché le cose non girano come vorreste voi. Il rigore che mettete in tutto quello che fate rischia di diventare un peso e i rapporti con gli altri si fanno meno fluidi del solito. La fortuna sembra essersi presa una piccola pausa di riflessione per spingervi a rivedere i vostri piani e a non forzare troppo la mano. Dovete avere pazienza e non prendervela se qualche documento o qualche risposta tarda ad arrivare. Questo è un momento di attesa che serve a costruire una base più solida per il futuro, quindi rallentate il ritmo e non pretendete troppo da voi stessi.

11° posto Pesci. State vivendo in un mondo tutto vostro fatto di sogni e di grandi speranze, ma la realtà ogni tanto bussa alla porta e vi scuote. Avete una sensibilità molto spiccata che vi permette di capire al volo chi vi sta vicino, anche se a volte rischiate di chiudervi troppo in una bolla. Un caso benevolo potrebbe regalarvi un incontro molto piacevole in un posto dove non avreste mai pensato di andare. La settimana vi invita a tirare fuori la vostra creatività e a non avere paura di mostrare quello che provate veramente. Cercate di non farvi condizionare dalle piccole tensioni quotidiane e godetevi la compagnia di persone che sanno apprezzare il vostro animo gentile.

10° posto Scorpione.

Avete un fiuto formidabile in questi giorni e riuscite a capire subito se qualcuno sta cercando di nascondervi qualcosa. Siete molto riflessivi e questo vi aiuta a non fare passi falsi, specialmente se ci sono dei cambiamenti nell'aria che vi rendono un po' sospettosi. La ventura vi suggerisce di stare un passo indietro e di osservare bene tutto quello che succede prima di agire direttamente. Non sprecate troppe energie in battaglie che non vi portano da nessuna parte e cercate di riposare un po' di più nel fine settimana. Avete una grande forza interiore che vi permette di superare ogni prova, ma ricordatevi che ogni tanto bisogna anche saper mollare la presa.

9° posto Cancro. Le vostre emozioni sono sempre in primo piano e questa settimana sentite il bisogno di circondarvi solo di persone che vi trasmettono fiducia e calore.

C’è un po’ di malinconia che torna a trovarvi, magari legata a un ricordo o a una situazione del passato che non avete ancora del tutto superato. Un piccolo bacio della fortuna arriva proprio quando meno ve lo aspettate per aiutarvi a sbrogliare una matassa noiosa. Cercate di passare più tempo a casa o in mezzo alla natura perché avete bisogno di ritrovare la vostra pace interiore. Usate la dolcezza per ottenere quello che volete e vedrete che chi vi ama saprà ascoltarvi con molta attenzione.

8° posto Vergine. Siete sempre molto attenti ai dettagli e questa settimana riuscite finalmente a mettere in ordine una situazione che vi trascinavate dietro da un po'. Quando le cose sono al loro posto vi sentite subito meglio e anche la vostra mente diventa più lucida per affrontare i nuovi impegni.

Un inaspettato favore si presenta sotto forma di una soluzione molto semplice a un problema che vi sembrava un muro insormontabile. Non abbiate paura di chiedere un parere a una persona esperta perché saprà darvi la dritta giusta al momento giusto. La settimana procede con metodo e vi regala la soddisfazione di vedere che i vostri sforzi vengono finalmente riconosciuti e apprezzati.

7° posto Toro. State cercando di costruire qualcosa di solido e questa settimana vi dà ragione perché arrivano i primi segnali di una stabilità che cercavate da tempo. Siete molto concreti e non amate perdere tempo dietro a chiacchiere inutili, preferendo circondarvi di persone che sanno cosa vogliono. Una combinazione felice tra i vostri desideri e la realtà vi permette di portare a termine un progetto che avevate iniziato tra le mura di casa.

Godetevi la serenità degli affetti più cari e non lasciatevi distrarre da chi cerca di mettervi fretta. La vostra forza è la calma e con questa riuscirete a gestire al meglio ogni risorsa, trovando anche il tempo per qualche piccolo piacere personale.

6° posto Bilancia. C’è una bella armonia nell'aria e voi siete bravissimi a gestirla con quella diplomazia che vi contraddistingue in ogni occasione. Riuscite a mettere d'accordo tutti e questo vi fa sentire gratificati, anche se a volte dovreste pensare un po' più ai vostri bisogni. La fortuna vi accompagna in modo discreto e vi regala delle piccole gioie quotidiane che vi fanno tornare il sorriso, come ritrovare un oggetto caro o ricevere un complimento sincero.

Non prendete decisioni affrettate e continuate a muovervi con garbo perché è questo il segreto del vostro successo in questo periodo. La settimana scorre via tranquilla e vi permette di ristabilire un contatto profondo con le persone a cui tenete davvero.

5° posto Acquario. Avete una voglia matta di novità e questa settimana sembra proprio volervi accontentare con qualche sorpresa che arriva all'improvviso. La vostra mente corre veloce e sforna idee originali che colpiscono molto chi vi sta intorno, portando una ventata di aria fresca in tutto quello che fate. Il destino si diverte a mettervi sulla strada delle coincidenze molto interessanti che potrebbero aprirvi delle porte del tutto inaspettate.

Cercate di essere aperti al confronto con gli amici perché è proprio dallo scambio con gli altri che nascono le opportunità migliori. Siete molto carichi e questa energia vi aiuta a guardare al futuro con una fiducia nuova e molto stimolante.

4° posto Gemelli. Siete comunicativi come non mai e questa vostra parlantina vi permette di ottenere tutto quello che volete con estrema facilità. Avete una vivacità mentale che vi rende simpatici a tutti e vi permette di cogliere al volo delle occasioni che altri si lasciano scappare sotto il naso. Un piccolo colpo di prosperità arriva per rallegrare le vostre giornate e per ricordarvi che ogni tanto bisogna anche sapersi divertire. Non state mai fermi e questo dinamismo attira verso di voi persone molto stimolanti con cui potreste fare progetti interessanti.

La settimana è piena di messaggi e telefonate piacevoli che vi fanno sentire al centro dell'attenzione e molto apprezzati.

3° posto Sagittario. Avete un grande entusiasmo e una voglia di fare che contagia chiunque vi incontri lungo il cammino in questi giorni. Siete pronti a partire per nuove avventure e anche se si tratta di piccoli spostamenti, riuscite a trarre il massimo da ogni situazione. La fortuna è dalla vostra parte e si nasconde proprio dietro l'angolo, pronta a sorprendervi quando meno ve lo aspettate con un incontro speciale. Usate le parole giuste per risolvere una vecchia questione e vedrete che tutto si aggiusterà con una velocità incredibile. Vi sentite liberi e padroni della vostra vita e questa sensazione vi dà una carica pazzesca per affrontare qualsiasi sfida con il sorriso sulle labbra.

2° posto Leone. Siete i re della scena e nessuno può fare a meno di notarvi quando entrate in una stanza perché emanate un fascino pazzesco. Le persone pendono dalle vostre labbra e voi siete bravissimi a usare questo carisma per portare acqua al vostro mulino con grande eleganza. La buona stella protegge le vostre finanze e vi regala una serenità che vi permette di essere ancora più generosi con chi amate. State vivendo un momento di grande splendore e ogni incontro diventa un'occasione per brillare e mostrare quanto valete. La fiducia in voi stessi è alle stelle e vi permette di pianificare un futuro luminoso con la certezza di avere tutte le carte in regola per vincere.

1° posto Ariete. Questa è davvero la vostra settimana e non c'è ostacolo che possa fermare la vostra corsa verso il successo più totale.

L'oroscopo è sicuro che molti di voi nativi avete un'energia travolgente, il che vi spinge a osare e a chiedere finalmente quello che sentite di meritare da tanto tempo. Un fausto evento arriva per spianarvi la strada e per rendere tutto più semplice, quasi come se l'universo intero si fosse messo d'accordo per farvi felici. Approfittate di questo momento magico per lanciare nuovi progetti e per concludere quegli affari che avevate lasciato in sospeso. Siete i protagonisti assoluti e la sorte corre veloce al vostro fianco, regalandovi soddisfazioni enormi che cambieranno in meglio le vostre giornate.

Classifica della settimana, il riepilogo sintetico

Siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra le stelle per i prossimi sette giorni.

Per chi si fosse perso qualche passaggio o volesse semplicemente rinfrescarsi la memoria, ecco lo specchietto riassuntivo con tutte le posizioni di questa settimana. Ricordate di affrontare ogni evento con il giusto spirito e di non farvi abbattere se la vostra posizione non è tra le prime, perché il cielo è sempre in movimento e le occasioni girano per tutti. A voi la sintesi della scaletta settimanale: